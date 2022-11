„Robustní, což je takový hezký výraz pro slovo “tlustá”, jsem byla odjakživa, vztah ke sportu jsem mívala hodně vlažný. Naopak velmi vřelý vztah jsem měla k vaření specialit anebo k zašití se někam do kouta s knihou. Zpětně z fotek vidím, že v mých dvaceti moje hmotnost tak drasticky vysoká nebyla - 75 kg na 170 cm. Jenom já žila ve stálém bludu, že jsem přece příšerně tlustá,“ vypráví 59letá Marta Kučíková, vystudovaná inženýrka ekonomie. Už v roce 1994 hledala, jak zhubnout.

Muž málem zemřel na covid kvůli své obezitě. Rozhodl se pro zmenšení žaludku

Tehdy objevila společnost STOB a několik měsíců navštěvovala s dalšími ženami jejich kurz. Jak sama popisuje, přestala s pofidérními dietami a začala cvičit a starat se o to, co má na talíři. „Bylo to skvělé, kromě zhubnutí jsem byla plna energie a entuziasmu, což mi vydrželo několik let.“

Cesta do neznáma

Poté ale začala chodit s budoucím manželem, vzali se, narodily se jim postupně dvě dcery. Pak se odstěhovali do podhůří italských Dolomit, kde měl manžel obchodní aktivitu, ovšem pro Martu to bylo naprosto neznámé prostředí, neznámý jazyk. Ve 42 letech se jí narodilo třetí dítě, syn.

„Po prvním i druhém těhotenství jsem nabrala tak nějak přiměřeně, po třetím to bylo více a váha se blížila k 90 kilogramům,“ vzpomíná Marta.

Lékařka zhubla půlku své původní váhy, teď běhá i vytrvalostní závody

„Mezitím jsem zde brigádničila jako děvče pro všechno, chodila uklízet, žehlit, starala se o staré lidi, vypomáhala jako prodavačka v samoobsluze, což dělám dosud. Občas jsem psala veselé zážitky z našeho žití na blog, později i do knih, kterých mi v Čechách vyšlo už pět.“

Nemoc nabírání kil završila

Byly dny hezké i dny horší. Když přišla krize, Marta automaticky sáhla do šuplíku se sladkostmi, které ji v případech krizí vrátily aspoň na mžik do relativního klidu. Do toho před deseti lety prošla závažným onemocněním s následnými chemoterapiemi, což způsobilo, že měla během pár měsíců deset kilo nahoře. Takže se dopracovala na 106 kg. Nepomohly ani pravidelné procházky, ani cvičení čtyřikrát týdně.

V roce 2018 Marta vydala Italské dvojhubky.Zdroj: Se svolením Marty Kučíkové

Pakostnice z ketodiety

„Zkusila jsem i zcela bezsacharidovou ketodietu, která, pravda, zabrala. Po třech týdnech jsem měla sedm kilo dole, po čtyřech týdnech se mi díky této ne-stravě rozjela velmi silně bolestivá dna, lidově pakostnice, takže jsem na doporučení lékaře s ketodietou okamžitě přestala. Po dalších třech týdnech jsem měla i bez konzumace sladkostí zpět těch shozených sedm kilo plus jako bonus ještě další dvě navíc,“ vypráví Marta.

Těstovinám se nevyhýbám

Tehdy si v Itálii vzpomněla na své úspěšné hubnutí se STOB a obrátila se na ně o pomoc.

Prvních pět kilo shodila s pomocí konzultací s jejich výbornou psycholožkou Terezou Beníčkovou, poté se zúčastnila základního i pokračovacího skupinového on-line kurzu s cvičením a skvělou výživovou poradkyní Lenkou Vymlátilovou, a zhubla dalších deset kilo.

Diety nezabraly, tak lékařka zkusila hubnutí on-line. Už shodila 12 kilo

„Šlo to bez diet, jím de facto vše: méně sladkostí, zato více zeleniny, ale i sýrů, masa. Těstovinám se nevyhýbám, dokonce ani bramborám ne. Vše tak nějak poklidně, pomalu,“ usmívá se Marta.

„Naše hubnoucí skupina si vzájemně pomáhá přes whatsapp i po jeho skončení, stále jsme v kontaktu a podporujeme se.“

Půl talíře zeleniny

Dnes už Marta ví, proč jí šla váha neustále nahoru. Vůbec nedělala pauzy mezi jídly a neustále něco ujídala - sice jen malá soustíčka, ale po celý den. Také byl nepoměr v nadměrném příjmu sacharidů a minimu bílkovin. Pokud nyní chce jíst něco sladkého včetně ovoce, tak jedině dopoledne. Večer zakončuje nejlépe sýrem, masem, vejcem a dušenou či vařenou zeleninou. Hlídá si rozložení jídla na talíři - aby polovinu talíře tvořila zelenina, čtvrtinu sacharidy a další čtvrtinu bílkoviny.

Přivonět si k čokoládě

„Jednou za týden si vychutnám i pizzu nebo bruschettu, ale ten den mívám odlehčený oběd – spíše více zeleniny a bílkovin než sacharidů. A těstoviny k obědu? Není žádný problém, pokud je doplním o zeleninový salát. Když mě honí mlsná, často si nejdříve k čokoládě přivoním, a jím jen po malých kouskách,“ radí všem, kdo chtějí zhubnout, Marta. V současné době se příliš nehýbe, protože ji limitují momentální zdravotní problémy. Takže v rámci možností doma trochu cvičí.

Ztracená kila, zlepšené zdraví

„Před rokem a půl jsem měla 106 kg, dnes jde váha pod 90 kg, a chci ještě dát pár kilo dolů. Díky ztraceným kilům výrazně polevily i mé zdravotní problémy. Sama bych to nedokázala, bez podpory kurzu STOB bych nepřetnula ten začarovaný kruh jídlo - problémy - kila navíc - jídlo na uklidnění se - kila navíc - výčitky svědomí - jídlo a pořád dokola. Pomohli mi, nesmírně, a jsem jim za to vděčná,“ dodává Marta, která pro nás připravila tipy na lehká jídla po italsku:

Těstoviny s cherry rajčátky

Nakrájejte rajčátka na poloviny, dejte do misky, trošku osolte a dejte lžíci oleje. Na pánev vlijte další polévkovou lžíci oleje, vložte na něj stroužek česneku a na proužky nakrájenou červenou papriku. Opékejte minutu, dvě, přihoďte nakrájená rajčátka a duste na mírném ohni asi 7 minut za občasného míchání. Podlévat se nemusí. Vedle mezitím uvařte těstoviny v osolené vodě, uvařené vmíchejte do pánve s omáčkou, a na mírném ohni ještě míchejte další minutu. Pokud se těstoviny připalují, přilijte pár polévkových lžic vody z těstovin, aby se vše takzvaně opatlalo. Poté stačí vmíchat jakýkoliv strouhaný sýr, je-li bazalka, tím líp. Těstoviny dejte na půlku talíře, a na druhou třeba salát.

Fenyklový salát

Bulvu fenyklu pokrájejte na jemné proužky, lehoučce osolte, přidejte kousíčky nakrájeného pomeranče, zakápněte pár kapkami citronu, zalijte pár kapkami oleje, nejraději olivového, ale není nutný.

Mrkvový salát s tuňákem

Mrkev nastrouhejte najemno, vyklopte pár plechovek tuňáku, zakapejte citronem, přidejte nepatrně olivového oleje, osolte, opepřete, smíchejte…a nechte si chutnat.