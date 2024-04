Spěch, stres, kouření, nezdravá strava a nedostatek pohybu se podepisují na zdraví našeho srdce a cév. V souvislosti s tím se objevuje i strašák jménem cholesterol. Je sice důležitou součástí všech buněk v těle, ale pokud je ho nadměrné množství, může způsobit nebezpečné zúžení a ucpání cév. Snížit vysokou hladinu cholesterolu vám pomůže bylinka ostropestřec mariánský. Tenhle vysoký bodlák je známý pro své protizánětlivé účinky. Přečtěte si, jak ostropestřec užívat, kdy ho sbírat i jak si ho můžete vypěstovat na zahrádce.

Cholesterol k životu potřebujeme, ale je třeba rozlišovat dva druhy cholesterolu a jejich hladinu udržovat ve správné rovnováze. „Špatný“ LDL cholesterol transportuje cholesterol z jater do cév. Při jeho nadměrném množství dochází k nežádoucímu usazování do cév, které ucpává a k vzniku aterosklerózy. „Hodný“ HDL cholesterol odvádí naopak cholesterol z cév do jater a tam jej využívá k tvorbě hormonů, žlučových kyselin a vitaminu D, potřebného pro stavbu kostí. Množství LDL cholesterolu ovlivňuje kromě dědičnosti právě nezdravý životní styl.

Semínka ostropestřce mariánského doporučuje na zvýšený LDL cholesterol ve své poradně Bylinky pro všechny i lékař a bylinkář Zbyněk Mlčoch.

Na co se zaměřit, aby vysoká hladina cholesterolu nebyl váš problém, radí IKEM:

Skončete s kouřením: nekuřáctví je základním opatřením k prevenci srdečně-cévních chorob.

nekuřáctví je základním opatřením k prevenci srdečně-cévních chorob. Zbavte se nadváhy: zredukujte váhu, zejména břišní obezitu. Snižte energetický příjem potravy a zvyšte energetický výdej. Snižujte hmotnost pozvolna, ideálně 1 kg/měsíc.

zredukujte váhu, zejména břišní obezitu. Snižte energetický příjem potravy a zvyšte energetický výdej. Snižujte hmotnost pozvolna, ideálně 1 kg/měsíc. Zařaďte pravidelnou fyzickou aktivitu: pravidelně většinu dní po dobu třiceti minut aerobně cvičte. Vhodnými sporty jsou běh, chůze, plavání, jízda na koni, jízda na kole, aerobik, bruslení.

pravidelně většinu dní po dobu třiceti minut aerobně cvičte. Vhodnými sporty jsou běh, chůze, plavání, jízda na koni, jízda na kole, aerobik, bruslení. Vyvarujte se stresu .

. Změňte stravovací návyky a zaměřte se na obsah a složení potravy: Jezte přiměřeně, nepřejídejte se, dbejte na pestrou stravu a dostatek tekutin.

I když zatím nadbytečný cholesterol není váš problém, nepodceňujte ani prevenci. Cévy zanesené a ucpané usazeným cholesterolem jsou totiž prvním krokem ke vzniku krevních sraženin a k srdečním onemocněním. A toho se jistě chcete vyvarovat.



Ostropestřec mariánský má blahodárné účinky

Ostropestřec mariánský zlepšuje látkovou výměnu a svými protizánětlivými účinky může s čištěním krve a odbouráváním vysoké hladiny škodlivého cholesterolu významně pomoct. I když vypadá jako obyčejný bodlák, jeho léčivé účinky jsou známé už z antických dob, kdy se podával především po hadím uštknutí. Lidé ale brzy přišli na to, že má i blahodárné účinky na játra, žlučník, slezinu nebo dvanácterník.

Ostropestřec mariánský pochází ze Středomoří a do Evropy se dostal v 18. století. Je vysoký, s vykrajovanými listy a pozornost poutá jeho fialový květ. Kvete od července do září, kdy se vyvinou plody-semena. Ta díky obsažené účinné látce silymarin přispívají k normální funkci i pročištění jater a pomáhají při jejich zánětech.

Jak užívat ostropestřec

Bylinku, která je nenáročná, si můžete vypěstovat sami doma na zahradě. Rostlina nevyžaduje žádné speciální podmínky. Nevadí jí sluníčko, vítr ani těžká půda.

Dříve se k léčení většinou používaly pouze listy a kořen, dnes jsou to hlavně semena. Z rostliny sbíráme po úplném odkvetení zralá semena, která musíme zbavit jemného chmýří. Čistá semena můžeme okamžitě konzumovat. Stačí je rozkousat a polknout. Stejně tak je můžeme drtit na jemný prášek a přidávat třeba do jogurtů nebo smoothie.

„Ostropestřec mariánský je bylina, která se v lidovém léčitelství užívá jako silný antioxidant, slouží k detoxikaci a k léčbě jaterních onemocnění. Často užívám bylinu následujícím způsobem: rozmixuji ji a skladuji v lednici. Po dobu třech týdnů jezte každý den třetinu až polovinu lžičky a dobře zapijte vodou. Pokud nemáte ostropestřec po ruce, doporučuji kapky s obsahem této kouzelné bylinky," radí bylinkový web Heřmánkův herbář.

Když je hladina LDL cholesterolu příliš vysoká, mohou se v cévách začít hromadit tukové usazeniny a snížit průtok krve v těle.Zdroj: Shutterstock

Účinnou látkou je v ostropestřci silymarin, který nezískáme louhováním. Účinné látky silymarinu se totiž neuvolňují ve vodě, nýbrž v tucích.

„Ačkoliv se často doporučuje konzumace ostropestřece v podobě čaje, není to právě ideální varianta. Silymarin se totiž ničí při teplotě vyšší než 40 stupňů Celsia, takže zalévání horkou vodou tuto nejcennější účinnou látku znehodnotí. Mnohem účinnější formou je přímá konzumace drcených semen, která zaručí vstřebání účinné látky, a navíc napomáhá mechanickému pročištění trávicí soustavy. Drcený ostropestřec ale rychle podléhá oxidaci, je proto nutné uchovávat ho v uzavíratelných obalech bez přístupu vzduchu,“ doporučuje časopis Dům a zahrada.

„Pro regulaci hladiny cholesterolu a podporu zdraví srdce se typická dávka pohybuje od 200 mg do 400 mg silymarinu denně, rozdělená do dvou dávek. Tato dávka může pomoci regulovat hladinu LDL cholesterolu,“ uvádí lékařský antropolog Terry Graedon.

Studie vypadají slibně

Předběžné studie ukazují, že když se silymarin (extrakt ostropestřce) užije v kombinaci s jinými tradičními léčebnými metodami, celková hladina cholesterolu, a také „špatný choresterol“ se snižují, což zlepšuje celkovou funkci organismu.

„Šestitýdenní zaslepená studie silymarinu, složky ostropestřce mariánského pro dobrovolníky s diabetem 2. typu z roku 2018 ukázala, že významně zlepšuje lipidové profily a hladinu cukru v krvi,“ uvedl web Peoples Pharmacy. Novější pokusy (Planta Medica, leden 2020) kombinovaly ostropestřec mariánský s extraktem z indického dřišťálu. Tato kombinace snižuje celkový a LDL cholesterol a zlepšuje kontrolu glukózy v krvi.

