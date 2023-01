Přes svou kyselou chuť působí citronová šťáva v těle zásadotvorně, a může tak paradoxně pomoci s překyselením žaludku a pálením žáhy.

Pozor na ošetřenou kůru

Ještě účinnější než vymačkaný čerstvý citron je údajně šťáva z citronů pečených v horké troubě do okamžiku pukání. Tři až čtyři lžíce této šťávy denně pomohou zmírnit revmatické obtíže.

Celý život žijeme v omylu. Vitamínu C lidé potřebují mnohem víc. A to o dost

Účinné látky obsahuje i citronová kůra. Jenže většina plodů je znehodnocena chemickým postřikem a věřit lze snad jen plodům s označením bio. Někdy se dočtete, že můžete kůru z běžného citronu použít, když ho důkladně umyjete teplou vodou. Tomu však nevěřte, s pesticidy žádná taková hygiena nehne.

Nápoj proti stresu

Vymačkaná citronová šťáva může být vítaným pomocníkem pro každého, kdo je ve stresu, protože ten zvyšuje mimo jiné i nároky organismu na zásobování vitaminy.

Abychom byli spravedliví, mezi ovocem jsou i jiní borci, kteří obsahují vitaminu C mnohem víc. Jenže je obvykle nemáme tak běžně k dispozici. Jen pro srovnání: citron obsahuje ve 100 gramech 49 mg vitaminu C, zatímco šípky ve stejném množství nabízejí 747 mg, černý rybíz 166 mg, kiwi 71 mg a jahody 67 mg vitaminu C.

Provoněný domov

Namísto utrácení za různé chemické osvěžovače vzduchu vsaďte na citron. Vyrobte si vlastní pokojovou vůni, která bude sloužit zároveň jako zvlhčovač. Na horké topení postavte nádobu naplněnou vodou a přidejte do ní citronovou kůru, skořicové tyčinky, hřebíček a jablečné slupky. Největší účinek bude mít samozřejmě voda vařící, takže kdo má doma kamna na dřevo, ať na ně voňavou vodní směs postaví v litinovém hrnci.

Limoncello i arancello. Pěstitel udivuje citrusovými likéry, důležitá je kůra

Úplně jednoduché osvěžení vzduchu v místnosti lze zajistit tak, že citron rozkrojíte a položíte jej řeznou stranou nahoru na misku.

Účinné leštidlo

Snadný návod na to, jak skoncovat se zašlým vzhledem mosazi, mědi či nerezové oceli, nabízí kniha Neobyčejné užití obyčejných věci, kterou vydal Reader´s Digest Výběr. Prostě smíchejte citronovou šťávu se solí, kterou lze nahradit jedlou sodou nebo vinným kamenem, a vytvořte pastu, kterou potřete postižená místa. Nechte pět minut působit, poté omyjte teplou vodou, opláchněte a vyleštěte dosucha. Tuto směs můžete použít také na ekologické čištění dřezu. Stačí nanést pastu, jemně rozetřít a opláchnout.

Domácí citronová kosmetika

K bělení stařeckých skvrn na rukou nepotřebujete předražený krém. Nejprve zkuste nanést na postižená místa kůže citronovou šťávu, nechte 15 minut působit a poté omyjte vodou. Citronová šťáva kůži šetrně a účinně vybělí. Tento účinek lze vyzkoušet i na vlasech. Zatímco v zimě pomáhá k lacinému zesvětlení vlasů sluníčko, díky němuž lidově řečeno „vyšisují“, v zimě může přijít na řadu citron. Nalijte ¼ hrnku citronové šťávy do ¾ hrnku vody. Naneste si tuto směs na vlasy a nechte uschnout.

Zdroj: Youtube

A do třetice ještě recept pro citronové očištění a bělení nehtů: smíchejte šťávu z půlky citronu s 1 hrnkem teplé vody. Ponořte prsty do tohoto roztoku. Po pěti minutách je vyndejte, odstraňte kůžičku kolem nehtů a nehty zlehka přetřete citronovou kůrou.

Salát bude zase svěží

Povadlý hlávkový salát může dostat ještě jednu šanci. Připravte si misku se studenou vodu, přidejte šťávu z půlky citronu, vložte do ní salát a dejte na hodinu do lednice. Před použitím do salátu nebo do sendviče listy hlávkového salátu dobře osušte.

Víte, že…

V obchodech lze zakoupit také citronové silice ve formě přírodních éterických olejů. Podle odborníků na aromaterapii je citronový éterický olej jeden z nejlepších olejů na celkové pročištění organismu. Rozpouští usazeniny, takže pomáhá při celulitidě, obezitě, žlučníkových a močových kamenech, cystách nebo při ateroskleróze. Také stimuluje lymfatický systém, čistí žaludek a střeva a celkově osvěžuje. Citronový olej má i silný protiplísňový účinek, který se násobí v kombinaci s Tea tree olejem z australského čajovníku.