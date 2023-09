Natrhejte si černé kuličky. Snižují krevní tlak, cholesterol i riziko demence

Začátek podzimu je slunečný a přívětivý, to však nic nemění na tom, že sezona kašlání, kýchání a smrkání už je za dveřmi. Léků na zmírnění příznaků nachlazení a chřipky jsou plné lékárny, ale ti, kteří sázejí spíše na přírodní způsob, by neměli zapomínat na plody černého bezu, který to s respiračními chorobami umí. Pomáhá však také snižovat vysoký tlak, je blahodárný pro cévy i pleť a nabízí i řadu dalších zdravotních benefitů. Co všechno ještě léčí? A jak zpracovat bobule?