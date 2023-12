Nejhorší potravina pro imunitní systém? Během Vánoc ji někteří jedí na kila

V souvislosti se svátečním stravováním se vždy hovořilo především o jeho vlivu na naši siluetu. Přibírání na váze ale není to jediné, co může vánoční menu způsobit. Podle imunoložky je totiž všudypřítomný cukr jedním z důvodů, proč náš imunitní systém slábne. A pokud ho jíte ve zvýšeném množství, možná tím snižujete schopnost svého těla bránit se proti virům a bakteriím, které mohou proniknout do vašeho těla.

Cukr je pro nás nejen o svátcích úhlavním nepřítelem. Podle imunoložky neblaze ovlivňuje i náš imunitní systém | Foto: Shutterstock