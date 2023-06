Cukr a sůl. Jak jistě tušíte, přílišné množství obou zmiňovaných dochucovadel tělu nesvědčí a způsobuje řadu zdravotních komplikací. Když se budeme soustředit na naše srdce, příliš mnoho soli vede k vysokému krevnímu tlaku. A pokud si myslíte, že jediné, čemu škodí cukr, jsou zuby a štíhlá linie, jste na omylu. Které dochucovadlo je ale horší? Jak by dopadl jejich souboj? A jaká dávka může být smrtelná?

Už od malička nám bylo vtloukáno do hlavy, že příliš mnoho cukru v naší stravě škodí a podepisuje se především na stavu našeho chrupu. V kombinaci s nedostatečným pohybem vede zvýšený příjem cukru k obezitě, ale i dalším vážným zdravotním komplikacím.

Ani sůl ale za svým odvěkým rivalem nestojí v pozadí, jelikož při vysoké konzumaci se rychle přiblížíte k hodnotám ohrožujícím vaše zdraví, a krevní tlak raketově stoupá.

Vše o soli. Kolik jí škodí a kde se skrývá:

Poslední studie však tvrdí, že i cukr je pro zdraví našeho srdce nebezpečný. Možná dokonce víc než ona zatracovaná sůl.

Rizika zvýšené konzumace soli

Lidské tělo by bez sodíku fungovat nemohlo. Ke správné funkci nervových vzruchů, zatínání svalů i udržení správné rovnováhy vody a minerálů potřebujeme denně přijmout dle webu Harvardské univerzity zhruba 500 mg sodíku denně, což odpovídá zhruba 1,3 g soli.

Doporučené denní množství je o něco vyšší a činí pět gramů na osobu a den. Ovšem myslet musíte na to, že zhruba čtyři gramy jsou ukryté v potravinách, tudíž na solení vám už zbývá pouhý jeden gram.

Slaná voda si poradí se zácpou, hubnutím i úklidem. Víme, kdy ji pít i kdy škodí

„Většina lidí doporučené množství nedodržuje a jejich ledviny pak mají problém udržet krok s přemírou sodíku v krvi. Tělo proto zadržuje vodu, aby sodík naředilo, čímž se ovšem zvyšuje i objem krve a srdce tak musí pracovat efektivněji. Vysoký krevní tlak je pak jasným důsledkem a může vést až k infarktu či mrtvici,“ upozorňuje web univerzity. Zmiňuje však i rizika poškození ledvin a kostí.

Jak poznat, že přijímáte příliš soli

Nadměrná konzumace soli se dle Web MD vyznačuje určitými příznaky, z nichž některé lze zaměnit i za jiné zdravotní obtíže, jiné vám napoví zcela jistě.

Příznaky nadměrné konzumace soli:

• pocit nafouknutí – při krátkodobém zvýšeném příjmu soli může být váš žaludek sevřený a břicho nafouklé

• oteklé končetiny – při dlouhodobém přijímání vysokého množství soli může dojít k otoku obličeje, paží, nohou či kotníků

• neutuchající žízeň – pokud pijete víc, než je doporučováno, ale stejně trpíte žízní, na vině může být vysoké množství soli ve vašem jídelníčku

• přibírání na váze – když vaše tělo zadržuje kvůli ředění sodíku vodu, můžete to poznat i na vaší váze

• zažívací obtíže – příliš mnoho soli ve stravě organismus dehydruje, což může způsobovat nevolnosti, křeče i podráždění žaludku

• bolesti hlavy – patří mezi dlouhodobé příznaky zvýšené konzumace soli

Jaká dávka soli může zabít

Dávku, která by mohla způsobit vaši smrt, téměř jistě při běžném stravování v životě dobrovolně nepozřete. Nemusíte mít tudíž obavy, že by vás druhý balíček chipsů v kombinaci s mraženou pizzou a olivami jednorázově ohrozil na životě. Dávka, kterou byste museli zkonzumovat, se podle webu Méně solit pohybuje okolo 150 až 280 gramů chloridu sodného, což odpovídá zhruba třem gramům na kilogram tělesné hmotnosti.

„V tu chvíli unikne z buněk příliš mnoho vody a nezvratně se změní osmotická rovnováha. Užíváte-li zvýšené množství soli dlouhodobě, dochází ke zvýšení krevního tlaku, srdce je přetížené a nadměrně zatížené jsou i ledviny. Přílišný příjem soli mohou značit i bolesti hlavy,“ informuje web.

I přesto, že se v žebříčku největších konzumentů soli stavíme na první příčky a doporučené množství přijímané soli překračujeme dle webu STOB klub dvakrát až třikrát, jedná se stále o množství, kterému se většina lidí ani zdaleka nepřiblíží.

Podle webu Fit day průzkum Evropské komise konkrétně odhalil, že průměrný Čech denně pozře až 16,6 gramu soli.

Cukr způsobuje předčasná úmrtí

Pak je tu ale cukr, který doposud s riziky kardiovaskulárních chorob spojován nebyl. Alespoň ne tolik jako sůl. A když se podíváte na studii, kterou zveřejnili američtí vědci v online časopise Open Heart, zjistíte, že cukr nejen škodí zubní sklovině a vede k obezitě, ale rovněž přímo ohrožuje vaše srdce, a tím i celkové zdraví. Podle studie je dokonce mnohem nebezpečnější než nadměrná konzumace soli.

Šokující pravda o cukru:

„Hlavní příčinou předčasných úmrtí ve vyspělém světě jsou jednoznačně kardiovaskulární onemocnění nezřídka způsobená vysokým krevním tlakem. Dietetické přístupy se po desetiletí zaměřují především na omezení příjmu sodíku, ovšem poslední dobou si začínáme víc všímat spíš zpracovaných potravin, které rovněž obsahují vysoké množství přidaných cukrů,“ tvrdí autoři studie James J. DiNicolantonio a Sean Lucan.

Konzumace zmiňovaných potravin je poslední dobou silněji, a hlavně přímo, spojována s hypertenzí a rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Sůl nad zlato? Dochucování může způsobit předčasné úmrtí, zjistili vědci

Podle autorů studie je na čase, aby se doporučení, zaměřená k informování široké veřejnosti, odvrátila od hanobení soli a soustředila se na mnohem závažnější potravinářskou přísadu, kterou jsou právě vysoce rafinované cukry.

Také výsledky studie z roku 2013 naznačují, že vyšší příjem přidaného cukru je přímo spojován s riziky kardiovaskulárních chorob. O zvýšeném riziku úmrtí na srdeční onemocnění z důvodu vysoké konzumace cukru hovoří i studie publikovaná v JAMA Internal Medicine.

Rizika příjmu vysokého množství cukru

Vysoká spotřeba přidaných cukrů je podle CNN Health spojována s výrazně vyšším rizikem zdravotních následků, mezi které patří především cukrovka, obezita, zubní kaz, dna, vysoký krevní tlak, srdeční infarkt, mrtvíce, astma, deprese či rakovina.



Všechny zmiňované choroby mohou mít za následek předčasnou smrt. Přičemž hovoříme o volných cukrech, nikoliv o cukrech přirozeně se vyskytujících v mléčných výrobcích či ovoci a zelenině.

Smrtelná dávka cukru není vysoká

Alarmujícím zjištěním může být i fakt, že cukr skutečně může zabíjet, a to velice rychle. Smrtelná dávka cukru se podle webu Martina Barny pohybuje kolem 450 gramů. A na rozdíl od soli je to už dávka, kterou pozřít lze.

Jak ale Martin Barna uvádí, všechno, co pozřete ve velkém množství, může být jedovaté. I voda (9 litrů), vitamin C (150 gramů) či alkohol. Co se týče cukru, dospělý člověk by dle NHS neměl denně pozřít více než třicet gramů volných cukrů, což je asi sedm kostek cukru.

Stále tak platí pravidlo, že povoleno je jíst všechno, ale s mírou. Ať už totiž jíte v nadměrném množství cokoliv, tělo na to bude reagovat negativně.