Banánová dieta slibuje úbytek kil už za týden. Vymyslela ji japonská lékárnice

Ať chcete nebo ne, pokud se sebou chcete něco udělat natrvalo a kromě ztráty hmotnosti zlepšit svoji výkonnost a upevnit zdraví, budete muset změnit životní styl a nejen chvilku držet dietu. Zapomínat nesmíte ani na pohyb, dostatek spánku, relaxaci a také na dostatek minerálních látek a vitamínů, které vaše tělo potřebuje bez ohledu na to, jakou krevní skupinu máte.

Co zjistil doktor Peter D’Adamo?

Podle Medicínského centra nutričního poradenství vychází teorie vztahu krevních skupin a výživy z faktu, že nositelé jednotlivých krevních skupin jsou náchylnější k určitým chorobám a že potraviny, které lidé s jednou krevní skupinou stráví lehce, mohou pro člověka s odlišnou skupinou znamenat problém.

Podívejte se, jak se pomocí testu na kartičce ověřuje u lůžka pacienta jeho krevní skupina a krevní skupina konzervy:

„Příčinou jsou antigeny s osobitou chemickou strukturou – krevní skupina A má na červených krvinkách antigen A, skupina B antigen B, AB antigeny oba a skupina 0 nemá antigen žádný. Když imunitní systém rozpozná, že do organismu vstoupil cizí antigen, hlavním úkolem je vytvořit protilátky s cílem se na vetřelce navázat a umožnit tak jeho destrukci,“ uvádí nutriční poradce Lucie Weiss. Některé potraviny tak mají schopnost u určitých krevních skupin vyvolat shlukování krvinek, zatímco u jiných k žádným změnám nedochází. Proto Dr. D’Adamo tvrdil, že je to právě krevní skupina, která určí, jaké druhy potravin danému člověku vyhovují a jaké ne.

Nejprve měli všichni skupinu 0

První skupinou, která se před 40 až 50 tisíci lety objevila u našich předků, kteří se živili lovem a sběrem, byla skupina 0. Podle toho, jak se lidstvo vyvíjelo, kde lidé žili a co jedli, se pak podle doktora Petera D’Adamo utvářely další skupiny.

Radí britské královské rodině. Na diety není čas, říká nutriční poradkyně z ČR

Výživoví specialisté podle webu www.g21-vitality.cz říkají, že by lidé dietu podle krevních skupin neměli brát pouze jako cestu ke zhubnutí, ale spíše si vzít ponaučení, jaké potraviny by měli do svého jídelníčku zařadit. Protože není dobré vysadit veškeré potraviny, které jsou lidskému organismu prospěšné a řídit se jen těmi doporučenými. „Tato metoda hubnutí je velmi oblíbená především z toho důvodu, že dokáže pomoci v boji s mnoha zdravotními problémy a může vést i ke značnému úbytku váhy,“ uvádí web.

Krevní skupina 0

Skupina 0 bývá označována jako lovecká. Lidé s touto krevní skupinou se živili lovem a sběrem, takže jejich hlavní potravou bylo maso. Proto ho jsou i dnes schopni strávit lépe, než lidé s jinými skupinami. S mléčnými produkty a obilím se nesetkali, protože tehdy ještě zemědělství neznali, pouze sběr plodů. Pro lidi s krevní skupinou 0 jsou vhodné dynamické sportovní aktivity jako běh, aerobic a sporty se silovou zátěží. Mají pomalejší metabolismus, dispozice k poruchám štítné žlázy, jsou náchylnější na nemoci trávicího traktu, močové kameny, nemoci krve a mají také sklony k artritidě.

Vhodné potraviny pro skupinu 0:

hovězí maso, jehněčí maso, kuřecí a krůtí maso, játra, mořské ryby, mořské plody, kozí mléko a sýr, olivový olej, olej z lněného semínka, dýňová semínka, vlašské ořechy, rajčata, listová zelenina, brokolice, špenát, lesní plody, fíky



Nevhodné potraviny pro skupinu 0:

husí maso, vepřové maso, lepek, kukuřice, fazole, čočka, květák, brambory, houby, pomeranče, mléčné výrobky

Krevní skupina A

Krevní skupina A se vyvinula před 15 až 20 tisíci lety jako druhá. Lidé mající tuto krevní skupinu byli zemědělci, protože v té době již začali pěstovat obilí, luštěniny a zeleninu a stravovat se především rostlinnou stravou. Pro lidi s krevní skupinou A je tedy vhodná spíše vegetariánská výživa bohatá na ovoce a zeleninu, než maso. Doporučovaná jsou pro ně především různá dechová cvičení, jóga a meditace. Ohroženi jsou hlavně poruchami trávicího traktu, vysokým cholesterolem a diabetes I. typu.

Vhodné potraviny pro skupinu A:

libové drůbeží maso, ryby a mořské plody, kysané mléčné výrobky jen v omezeném množství, ořechy, semínka, celozrnné pečivo, žitný chléb, luštěniny, zelenina, ovoce, sojové výrobky



Nevhodné potraviny pro skupinu A:

přílišná konzumace mléka, mléčné výrobky, vepřové maso, zvěřina, fazole, pšenice a výrobky z ní, kapusta, rajčata, brambory, banány, průmyslově zpracované potraviny

Krevní skupina B

Krevní skupina B se označuje jako kočovná. Vyvinula se v Himalájích před 10 až 15 tisíci let. Tamní kočovníci chovali koně, nezdržovali se dlouho na jednom místě a jedli prakticky všechno, co se jim naskytlo. Proto mají lidé s krevní skupinou B odolné trávení a mohou konzumovat různé druhy potravin. Ideálním sportem je pro ně cyklistika, tenis, golf a turistika. Ohroženi bývají především diabetem a onemocněním štítné žlázy.

Vhodné potraviny pro skupinu B:

jehněčí maso, skopové maso, králičí maso, krůtí maso, játra, mořské ryby, vejce, různé druhy mléčných výrobků, olivový olej, oves, špalda, jáhly, rýže, brambory, zelí, houby, ovoce, koření jako je zázvor, skořice, pepř



Nevhodné potraviny pro skupinu B:

bílé pečivo, pohanka, čočka, kukuřice, ořechy, tavený sýr, plísňový sýr, zmrzlina, husa, kachna, škeble, ústřice

Krevní skupina AB

Nejmladší krevní skupina AB se vyvinula někdy před 1200 lety jako výsledek smíšení zemědělců s kočovníky. Lidé s touto krevní skupinou proto mohou jíst potraviny povolené jak u skupiny A, tak u skupiny B, tady ale s výjimkou mléka. Strava by měla být vyvážená a také sportovní aktivity by měly kombinovat fyzickou námahu s relaxací, tedy například běh a jógu. Jedinci s krevní skupinou AB by si měli dávat pozor na vysoký cholesterol a potíže se zažíváním.

Vhodné potraviny pro skupinu AB:

jehněčí maso, skopové maso, králičí maso, krůtí maso, mořské ryby a plody, zakysané mléčné výrobky, sojové produkty, panenský olivový olej, vejce, luštěniny, arašídy, oves, jáhly, rýže, celozrnný chléb, zelenina, bobulovité ovoce, káva, zelený čaj



Nevhodné potraviny pro skupinu AB:

červené maso, husa, kachna, fazole, pohanka, kukuřice, oříšky, sezamová semínka, bílé pečivo, plnotučné mléko, máslo, zmrzlina

Oblíbené diety celebrit: Slavné ženy se hlady rozhodně nemučí

Rada na závěr

Všechny rady a doporučení jak se zdravě stravovat a přitom zhubnout, berte pouze jako inspiraci. Otestujte je, třeba i opakovaně a zůstaňte jen u těch, které vám budou vyhovovat a budou na vás fungovat. Každý jsme jiný, takže nehledejme zázrak, který zabere na každého. I na sociálních sítích najdete jak příspěvky těch, kteří při dietě podle krevních skupin zhubli, někdo za 4 měsíce 8 kilo, jiný za půl roku téměř 20 kilo, tak i těch, kteří ji zklamaně zavrhli.