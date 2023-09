Hloh se svými výrazně červenými plody patří k rostlinám, které krášlí podzimní přírodu. Kromě hezké podívané však malé červené hložinky nabízejí také zajímavé léčivé účinky: prospívají srdci, krevnímu oběhu, tlaku i zjitřeným nervům a pomáhají proti nespavosti. A v podzimním a zimním nečase vás určitě potěší a povzbudí i chuť hložinkové marmelády, čaje, likéru či vína. Jak hloh sbírat a užívat?

Hložinky sbíráme v září a v říjnu, kdy už jsou zralé. | Foto: Shutterstock

Pomazánka z hložinek:

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Co věděli naši předkové o hlohu

* Jak hloh chrání cévy

* Jak hloh pomáhá srdci

* Vliv hlohu na nervy a spánek

* Jak sbírat a zpracovat hloh

Hloh, vchod do říše víl

Naši předkové měli s přírodou užší vztah než my a rostliny vnímali po svém. Hloh měli v úctě. Podle keltské mytologie byl na jaře hloh osaměle rostoucí na kopci vchodem do říše víl. Hloh se nesměl pokácet, protože hrozilo, že za to přijde trest od nadpřirozených bytostí, které v něm žijí.

I pro křesťany má hloh zvláštní význam. Jedna legenda vypráví, že keř hlohu vyrostl z poutnické hole svatého Josefa, podle jiné byla prý z bodavých větviček hlohu upletena trnová koruna pro Ježíše Krista.

O tom, že květy, listy a plody hlohu jsou léčivé, se vědělo už v minulosti. Hloh se mimo jiné tradičně používal při problémech s trávením a ledvinami. V Evropě zřejmě poprvé zmínil účinky hlohu na srdce slavný švýcarský lékař Paracelsus v první polovině 16. století.

Podle čínské medicíny lze rozpustit ledvinové kameny, pokud člověk pije minimálně litr hlohového čaje denně. Čínský vědec Kao uvádí, že plody mají protinádorové účinky zejména na nádory na kůži a působí proti jaterním lézím a zánětům.

Uceleného výzkumu se však tato rostlina dočkala až o více než tři století později. „První studie o hlohu, publikovaná v roce 1896, hlásila slibné účinky hlohu při léčbě srdečních chorob,“ píše web Very Well Health.

Hloh roste nejen v Evropě, ale také v Severní Americe a v Asii. Právě tam jsou drobné červené bobulky považovány za součást tradiční čínské medicíny.

„Orientální medicína používá plody hlohu k léčbě stavů, jako jsou srdeční selhání (CHF), arytmie, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, ateroskleróza a vysoká hladina cholesterolu v krvi,“ uvádí vietnamský zdravotnický web Vinmec.

Hloh se užívá i na snižování nervového napětí způsobeného stresem.

Hložinky jsou chutné a dobře stravitelné. Obsahují cukry, pektiny, karoteny i vitaminy C a B.Zdroj: Shutterstock

Hloh pomáhá rozšiřovat a chránit cévy

Také moderní věda zjistila, že hloh obsahuje mnoho látek, které mohou prospívat srdci. Je v něm obrovské množství antioxidantů, vitamínů skupiny B a C, glykosidy a flavonoidy. Antioxidační flavonoidy mohou pomoci rozšířit krevní cévy, zlepšit průtok krve a chránit cévy před poškozením.

Většina moderních přípravků sice používá listy a květy, o kterých se předpokládá, že obsahují více flavonoidů než bobule, ale teď na podzim jsou pro naše domácí potřeby bobule dostupnější.

Hloh se používá k ochraně před srdečními chorobami a pomáhá kontrolovat vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol.

„Studie na zvířatech i na lidech naznačují, že hloh zvyšuje průtok krve koronárními tepnami, zlepšuje krevní oběh a snižuje krevní tlak. Používá se také na kůži k léčbě vředů a kožních vředů,“ informuje lékařský web Mount Sinai.



Studie: Hloh zlepšuje srdeční funkci

Hloh byl zkoumán také u lidí se srdečním selháním, tedy ve stavu, kdy srdce není schopno pumpovat dostatek krve do jiných orgánů v těle, a podle řady studií hloh srdeční funkci významně zlepšil.

Odborníci, kteří informují o účincích hlohu, však varují před samoléčbou hlohem při srdečním selhání. Je to příliš vážný stav a všechno byste měli konzultovat se svým lékařem.

Předběžné důkazy naznačují, že hloh může pomoci v boji proti angině pectoris, která je způsobena nízkým průtokem krve do srdce.

Předpokládá se také, že by mohl pomáhat při léčbě vysokého krevního tlaku. Zatím však není dostatek studií, které by to prokázaly.

Proti stresu a smutku

Hloh má také uklidňující vliv na nervy. „Používá se podobně jako růže, která pomáhá podporovat srdce, zejména v období stresu a smutku. Je zdokumentováno použití hlohu k podpoře nervového systému u lidí, kteří trpí úzkostí, obavami, ADHD a podrážděností,“ uvádí web Wild Dispensary, který se zaměřuje na bylinné preparáty.

Hloh však není vhodný pro děti a těhotné nebo kojící ženy a neměl by se také kombinovat s jinými léky na srdce, se sedativy ani s léky na spaní.

Hloh může také zmírnit chronickou nespavost. „Kdo často nemůže usnout, měl by si večer dát šálek hlohového čaje s medem,“ radí bylinkáři.

Hloh prý umí podpořit cirkulaci v oteklých nohou a chodidlech a pomáhá také při menstruačních a zažívacích problémech.

Jeho příznivé účinky se projevují až po několika týdnech, někdy až po třech měsících každodenního užívání, bývají však prý překvapivě dobré a trvalé. Čaj nebo tinktura se mohou užívat dlouhodobě.

Samosběr hlohu vyjde levněji

Listí, květ i plody hlohu jsou dnes součástí řady léků a bylinných preparátů, ale jejich sběr spojený s pohybem a pobytem v přírodě vašemu zdraví prospějí hned nadvakrát a výroba domácích produktů navíc vyjde levněji.

Hložinky sbíráme v září a v říjnu, kdy už jsou zralé. Není to úplně jednoduchá záležitost, ale vyplatí se. Podle bylinkářů je třeba plody sbírat, než se začnou scvrkávat a ještě před příchodem prvních mrazů, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Plodům z keřů rostoucích u silnic nebo průmyslových objektů se však raději vyhneme.

Z hložinek si lze připravit skvělý čaj, marmeládu i tinkturu.Zdroj: Shutterstock

Hložinky jsou chutné a dobře stravitelné. Obsahují cukry, pektiny, karoteny, vitamin C a B. Dají se použít na čaj, sirup, likér, tinkturu nebo k výrobě chutné marmelády. Plody na čaj si můžeme nasušit při teplotách do 60 stupňů Celsia.

Hložinkový čaj

Na čaj z hložinek budeme potřebovat dvě lžíce čerstvých nebo tři lžíce sušených plodů a půl litru vody. Hložinky zalijeme horkou vodou a necháme vylouhovat 10 minut. Popíjíme po celý den nebo rozdělíme do dvou dávek na ráno a večer.

Hložinková marmeláda

Jeden kilogram hložinek rozmačkáme, zalijeme půl litrem vody a vaříme, dokud plody nezměknou. Pak vše propasírujeme a do šťávy přisypeme půl kilogramu cukru. Pak opět vaříme, dokud se cukr nerozpustí. Až marmeláda začne rosolovatět, nalijeme ji do sterilizovaných skleniček a zavaříme. Hodí se i k jídlům ze zvěřiny.

Hložinková tinktura proti stresu

Do půl litru vodky nasypeme alespoň 100 gramů nakrájených nebo podrcených hložinek a necháme přibližně měsíc macerovat na teplém světlém místě. Obsah nádoby každý den protřepeme. Pak tekutinu přecedíme přes plátýnko a uložíme do temna a chladna. Tinkturu můžete užívat třikrát denně po 20 kapkách.