Údajně je dokonce několikrát zdravější než pomerančový džus.

Pokud mluvíme o jedlém hmyzu, nejvyšší hladiny antioxidantů byly naměřeny u cvrčků, jedlých kobylek a bource morušového. Podle studie, která byla publikována v časopise Frontiers in Nutrition, mají tyto druhy hmyzu až pětkrát vyšší antioxidační kapacitu než čerstvý pomerančový džus, který všichni považujeme za velmi zdravý nápoj (pokud je 100% a není doslazovaný).

Tuk odebraný z obřích cikád a bource morušového navíc vykazoval dvakrát více antioxidantů než olivový olej.

Jmenovaný hmyz byl vědci z italské univerzity Teramo analyzován ve formě prachu bez obsahu tuku.

„I kdyby byl prach zředěn z 88 procent s vodou, stále by mohl nabízet asi 75 procent antioxidačních vlastností pomerančového džusu,“ tvrdí vědci podle webu Study finds. Takže pokud nechce pojídat kobylky v celku, stále existuje cesta, jak do sebe velké množství antioxidantů z hmyzu dostat. Sušenou cvrččí moučku lze tedy teoreticky naředit a připravit si tak zdravý (i kdy nejspíš o nic více chutný) „cvrččí džus“, jak informuje Study finds.

Nejen zdravotní benefity

„Až doposud nikdo neprovedl studii, která by srovnávala množství antioxidantů u jedlého hmyzu s klasickými potravinami, jako jsou například pomerančový džus nebo olivový olej. Kromě nich je však hmyz vynikajícím zdrojem bílkovin, mastných kyselin, minerálů, vlákniny a vitaminů,“ uvádí další výhody autor studie Mauro Serafini.

Jedlý hmyz však představuje mnoho dobrého i pro naši planetu, jelikož ve srovnání s dobytkem zanechává jen nepatrnou uhlíkovou i vodní stopu. „I přesto, že nebude snadné přesvědčit většinu lidí, aby jedli něco, co vypadá nevkusně a chutná ještě hůř, musíme si všichni uvědomit, jaké benefity jedlý hmyz přináší nejen pro nás, ale pro celý svět,“ vysvětluje Serafini.

Jeho slova potvrzuje na Fooddive i viceprezidentka MOM’s Organic Market Lisa de Lima: „Hmyz uvolňuje mnohem méně skleníkových plynů než dobytek a vyžaduje mnohem méně prostoru a vody.“

Zařazování hmyzu do potravin

Pro většinu lidí je však konzumace hmyzu jako takového stále nepřijatelnou myšlenkou. Některé společnosti však v této oblasti pokročily a našly si vlastní cestu, jak hmyz konzumentům nabídnout.

Jako přísadu do různých produktů začaly používat mouku z cvrčků, a aby se vyhnuly znechucení spotřebitelů, uvádějí ji na etiketě jako „udržitelný protein“, jak informuje například web Fooddive.

Nedávná švýcarská studie také zjistila, že většina lidí má problém si vůbec představit, že hmyz pozře. Čím více však byly potraviny z hmyzu zpracované, tím ochotnější byli lidé je vyzkoušet. Nejmenší problém dělaly například lupínky z cvrččí mouky. To by mohlo být užitečné zjištění pro potravinářské společnosti, které by však mohlo vést k většímu maskování faktu, že daný produkt protein z hmyzu obsahuje, a to i přes zachování veškerých benefitů.

Stejně tak lze dle studií hmyzí buňky zahrnovat do kultivovaného masa a dalších inovativních potravinářských produktů. Udržitelná produkce potravin je pro spotřebitele čím dál tím důležitějším faktorem při nákupu, proto by mohlo dojít k povzbuzení více společností k používání hmyzu ve svých potravinách.

Aby nedošlo k omylu, řeč je pouze o hmyzu, který je komerčně dostupný a určený k jídlu. Cvrčky a brouky z vaší zahrady proto raději do svého jídelníčku nezařazujte.