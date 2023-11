Malé koření lidé málo používají. Tiší bolest a působí proti zánětům i rakovině

Po koření ve tvaru malinkého hřebíčku zpravidla saháme, když přijde sezona voňavého svařeného vína a pečení perníků. Aromatické koření se však už po tisíce let používá v ajurvédské a tradiční čínské medicíně také jako přírodní lék. Moderní věda dává starým léčitelům zapravdu: podle výzkumů hřebíček obsahuje látky, které mají silné protizánětlivé, antioxidační a bolest tišící účinky. Vědecké experimenty navíc naznačují, že by mohl být také pomocníkem v boji proti rakovině. Před častým uživáním hřebíčku by se ale měli mít na pozoru lidé, kteří berou léky proti srážlivosti krve a lidé s poruchou srážlivosti.