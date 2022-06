Do prázdnin zbývají tři týdny. Stihneme ještě zhubnout do plavek? Vyplatí se začít ještě hubnout? Vždy se vyplatí začít. S oblibou říkám, že je důležité stále dokola nezačínat, ale začít. Za měsíc nelze čekat zázraky a ani „zázračná pilulka“ nám k tomu nepomůže, ale změna k lepšímu určitě reálná je a opět jak po stránce fyzické, optické, tak po stránce psychické. Navíc platí přímá úměra, že čím je změna pozvolnější, tím je zpravidla i udržitelnější. Pokud by někdo shodil do prázdnin drasticky deset kilo, patrně to nebude příliš zdravé a udržitelné a může nastat i ten známý JOJO efekt.

Firmy dnes trhu nabízejí různé spalovače tuku, odvodňovače, či tabletky proti celulitidě a vráskám. Fungují?

Záleží, co od takových doplňků člověk očekává. Jsou to doplňky stravy a v tom slově je to dobře obsaženo. Mají pouze doplňovat racionální výživu a zdravý životní styl, pomáhat v našem snažení, které ale rozhodně nezačíná a nekončí spolknutím kapsle. Je nutný komplexní přístup.

Takže sport a cvičení?

Ano. Správný cvičební plán, návyky a nutriční balanc jsou základ, bez kterého se výsledky nedostaví.

Fitness ale nemusí být levný koníček, tedy pokud člověk necvičí doma na koberci podle videí na Youtube.

Tak v první řadě by sport neměl být jen koníček, ale životní styl, náplň a návyk udržující naši fyzickou i mentální vitalitu. Investice do našeho zdraví a vitality je k nezaplacení a pokud nemáme sami vytvořené vlastní návyky a motivaci, pak právě finanční investice například do odborné pomoci je dostatečnou motivací z toho získat maximum. Já navíc lidem radím, aby skutečně chodili do pravidelně na tréninky se sparing partnerem, s trenérem nebo na lekce, protože pak je pravděpodobné, že odcvičí, kolik mají, udělají si pravidelný režim a utvoří si tak pávě ty potřebné návyky. Když nemá člověk disciplínu, vždy se najde něco, co jej například od domácího cvičení odradí nebo vyruší.

A pak snáze sáhne k nějakému ulehčení v podobě zázračné pilulky. Podle průzkumů užívá různé doplňky stravy více než tři čtvrtiny Čechů. Není to zbytečná obsese?

Myslím si, že doplňovat například vitamíny a minerální látky, je téměř nezbytné. Dnešní uspěchaná doba a její rychlé tempo v podstatě znemožňuje plnohodnotnou regeneraci těla po duševní i fyzické stránce. Co se týká ostatních doplňků, jako jsou třeba zmíněné spalovače, tak ty jsou již specifické pro konkrétní účely a tedy obecně nejsou tak nezbytné, nicméně jsou to dobří pomocníci v rámci sportovní aktivity.

Doplňky stravy v podstatě v prodeji žádná omezení nemají. Může mít jejich pojídání nějaké negativní dopady na tělo?

Je to podobně jako s nezdravým stravováním. Říká se, že není špatné jídlo, jen špatné množství. Nadmíra jakékoliv látky či potraviny může mít patrně nějaký negativní vliv například na trávení. Nicméně při správném doporučeném užíváním žádná rizika nehrozí.

Když s nimi člověk úplně začíná, podle čeho se má orientovat?

Doplňky stravy jsou široký pojem. Mohou to být vitamíny, přírodní extrakty, ale také třeba předtréninkové směsi nebo směsi po cvičení na lepší regeneraci. Takže základ je určit si, k čemu mi mají vlastně sloužit, jaký je jejich účel. Určitě doporučuji nastudovat odbornou literaturu z kvalitních zdrojů nebo přímo vyhledat odborníka. Ale i v tomto případě platí to, co u těch doplňků. Výživových poradců a fitness trenérů je dnes poměrně hodně a je tak třeba správně vybírat třeba na základě referencí či doporučení. Díky odborné pomoci pak máte nejen správné informace, ale také motivaci k dosažení Vašeho cíle.

Jsou zázračné pilulky dobrý byznys, na který Češi slyší?

Nevím, jestli dobrý byznys a co vše přesně bychom „schovali“ za pojmem výživové doplňky, ale pravdou je, že Češi stále touží po zázračné pilulce, po které by zhubli nebo nabrali svaly. A marketing s tím často pracuje celkem do extrémů. Třeba BCAA (větvené esenciální aminokyseliny), ty byly a stále jsou velmi populární. Někteří výrobci tohoto trendu využívají a některé své běžné výrobky, které přirozeně obsahují bílkoviny, pojmenují jako BCAA, nebo „proteinový“ jen proto, že to legislativa umožňuje.

Zmínil jste slovo „protein“. Na trhu je celá řada výrobků, třeba zmrzlin či jogurtů, které označení proteinový rovněž nesou. Je to marketing?

Protein je pro zákazníky naprosto magické slovo. A výrobci s tím zkrátka pracují. Napíšete „proteinový“ a prodáte více. V rozporu s legislativou to není, protože sýr a jogurt skutečně proteiny přirozeně obsahují. Smutné je, že o zbytku složení v tu chvíli zákazník často nic moc neví, nebo ho to vůbec nezajímá. Neřeší podíl sacharidů, tuků, jejich původ, atd. Dalším paradoxem je také fakt, že mnoho lidí se žene za proteinovými produkty, ale vlastně ani neví, kolik proteinů by denně měli přijmout a zda takové množství vlastně potřebují.