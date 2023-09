To, jak nejsnadněji zhubnout, hledají lidé na internetu dnes a denně. Jak na obezitu a jak fungují injekce na hubnutí, které se celosvětově staly hitem sociálních sítí? Lidé zadávají názvy léků Ozempic, Wegovy, Saxenda či Mounjaro a snaží se zjistit, zda je mohou získat a v čem jejich užívání spočívá. Požádali jsme lékařky specializované na obezitologii, aby nám pomohly se v těchto lécích na předpis zorientovat.

Injekční léčba obezity je dlouhodobá, někdy doživotní | Foto: Shutterstock

Za termínem injekce na hubnutí se skrývá takzvaná inkretinová léčba. Inkretiny jsou hormony vylučované střevními buňkami, které působí podobně jako inzulín a mají několik dalších funkcí.

„Řada firem léky založené na těchto hormonech vyrábí a v menším dávkování se používají na léčbu diabetu. U nás je k dispozici Ozempic, jehož účinná látka se jmenuje semaglutid. Ten je určen pouze pro diabetiky. Injekce léku se píchá jednou týdně,“ vysvětluje primářka Petra Šrámková z pražské OB kliniky.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Dlouho vyhlížený lék

* Čekají se výsledky podobné operaci

* Injekce na hubnutí dostupná u nás

* Obezitu umí léčit i praktický lékař

* Léčba trvá dlouho nebo i doživotně

* Drahý lék si mnozí nemohou dovolit

* Bez diety ani injekce nefungují

Dlouho vyhlížený lék

Stejná účinná látka jako u diabetického léku Ozempic je základem léku na obezitu zvaného Wegovy. Aby ale zajistila významné hubnutí, musí se podávat v mnohem větším dávkování, zhruba v trojnásobném, než je obsažena v přípravku pro diabetiky. Aplikuje se také jednou týdně.

Jak nastavit hubnutí v hlavě:

Zdroj: Youtube

Tento lék na obezitu je už schválený v USA. Od loňského roku je registrovaný i v Evropské unii, ale v České republice ho zatím k dispozici nemáme. Měl by přijít příští rok.

Čekají se výsledky podobné operaci

Další, u nás zatím nedostupný injekční lék na obezitu, se jmenuje Mounjaro a jeho účinná látka tirzepatid.

„Je schválený k léčbě cukrovky a obezity v Americe, k léčbě cukrovky v Evropě, ale zatím tady není k dispozici,“ upřesňuje primářka Petra Šrámková. K léčbě obezity bude v Evropě schválený v listopadu.

Margit Slimáková: Nehubněte, jezte zdravě. Kachnu ano, místo knedlíku zelí

Podle odborníků bude mít tirzepatid zřejmě excelentní výsledky, což se probíralo letos v květnu na Evropském obezitologickém kongresu v irském Dublinu.

„Studie dokládají, že se s touto léčbou u obézních pacientů dosahuje redukce hmotnosti až o 22 procent. To se dostáváme, pokud jde o úspěšnost, již na pomezí bariatrické chirurgie. Takže se na tento lék docela těšíme,“ říká obezitoložka.

Injekce na hubnutí dostupná u nás

Mají tedy pacienti u nás k dispozici vůbec nějaké účinné injekce na hubnutí? Ano, zatím jeden přípravek. Lék s účinnou látkou liraglutid, který se jmenuje Saxenda. Píchá se jednou denně. I tento lék v jiném dávkování byl původně určen k léčbě cukrovky a je tu pro diabetiky stále k dispozici. K léčbě cukrovky se využívá zhruba třetinové množství látky ve srovnání s tím, kolik je třeba k léčbě obezity.

Co to jsou inkretiny?



Jsou to hormony, jejichž hlavní funkcí v metabolismu sacharidů je podpora tvorby zásobního cukru glykogenu v těle a snížení novotvorby jednoduchého cukru glukózy. Působí tedy podobně jako inzulin.



Dále vedou ke zvýšení sekrece inzulinu z β buněk pankreatu, což pomáhá snižovat zvýšení glykemie po jídle, speciálně po tom s vysokým obsahem glukózy. Snižují rychlost vyprazdňování žaludku, a naopak v mozku zvyšují pocit sytosti.



V neposlední řadě mohou pomoci snižovat riziko výskytu závažných kardiovaskulárních příhod.

Obezitu umí léčit i praktický lékař

Lidé, kteří marně bojují s mnoha nadbytečnými kilogramy, jsou nadšení z vize, že by jim mohli pomoci injekce na hubnutí. Co má tedy udělat člověk, pokud chce tyto léky na obezitu získat? Nejprve by měl navštívit svého praktického lékaře.



Nahrává se anketa …

„Praktici mohou samozřejmě léčit obezitu a znají postup, jak s pacienty jednat, a co jim doporučit. Injekční lék Saxenda mohou předepisovat. Dokonce u něj není žádné omezení, takže ho může předepsat kterýkoliv lékař, klidně i gynekolog či ortoped. Mohou ho k léčbě využívat i kardiologové, protože lék kromě redukce váhy působí na snížení rizika srdečního selhání,“ vysvětluje primářka Šrámková.

Léčba trvá dlouho nebo i doživotně

Úhradu ze zdravotního pojištění ale injekční terapie obezity nemá nikdy, ani kdyby ji předepsal obezitolog. Vždy si ji pacienti musí plně platit sami. „Když uvážím všechny slevy, které pacient může dostat, tak ho dnes léčba obezity injekcemi vyjde na 4500 korun měsíčně,“ říká lékařka.

A dodává, že aby léčba měla smysl, měl by ji pacient užívat alespoň šest měsíců. Po nich dosáhne váhového úbytku, a poté může lék pomalu vysazovat třeba během dalších tří měsíců.

Česko svírá epidemie nadváhy. S kily navíc zápasí šedesát procent populace

V mnoha případech ale takto krátká léčba nemusí stačit. „K obezitě se už odborná veřejnost staví jednoznačně jako k chronickému onemocnění. Podobně jako k hypertenzi či diabetu. Proto i léčba obezity bude u většiny pacientů vyžadovat dlouhodobou ne-li celoživotní léčbu,“ je přesvědčena Klaudia Hálová Karoliová, lékařka zaměřující se na obezitu ze spolku Zastavme nadváhu a obezitu.

Drahý lék si mnozí nemohou dovolit

„Za dobu, co se specializuji na obezitologii, bylo už hodně preparátů s velkou, ale nesplněnou nadějí na zaručené hubnutí. Ovšem liraglutid již v diabetologii používáme zhruba 15 let a ukazuje se, že to asi nebude špatná cesta,“ hodnotí terapii primářka Petra Šrámková.

Otázkou je, jak moc se jakákoliv injekční léčba bude používat, protože obezitou trpí především nižší socioekonomické vrstvy obyvatel, které si ji nemohou dovolit.

Utrácet za diety? Lepší je kombinovat potraviny a normálně jíst, radí obezitolog

Doktorka Karoliová doplňuje, že lékaři by finančně dostupnější injekční léčbu uvítali: „Byla by to významná pomoc pacientům, kteří chtějí a potřebují snížit svoji hmotnost, a tím pádem také zdravotní rizika. K diskusi je, za jakých podmínek by zdravotní pojišťovny léčbu hradily, nebo na ni alespoň přispívaly, a co by pro to měl udělat třeba v oblasti stravy a pohybu sám pacient. Případně jak zapojit nové technologie, aby léčba fungovala dlouhodobě a pacient byl motivovaný ke změně životního stylu.“

Bez diety ani injekce nefungují

Hubnutí s injekčními léky ale není zázrak, který umožní redukci kil při přejídání a lenošném životním stylu. Každá medicínská léčba je sice velký pomocník, ale základem vždy zůstává redukční dieta. „Bez ní to opravu nejde, protože se musí v organismu vytvořit energetický deficit. A k tomu je také třeba, aby se pacient hýbal,“ vysvětluje primářka Šrámková.

Proto by měl praktický lékař pacienta v průběhu léčby edukovat ve změnách životního stylu, nebo ho poslat k nutričnímu terapeutovi, či na obezitologii, kde se mu bude dlouhodobě věnovat specialista.

Komu injekce na hubnutí pomohou nejvíc?



- Adepty na injekce na hubnutí určitě nejsou lidé, kteří potřebují shodit pár kilo.

- Nejvhodnější je léčba pro pacienty s indexem tělesné hmotnosti BMI 27, kteří už mají nějaké zdravotní komplikace. To jsou například pacienti s cukrovkou a vyšším krevním tlakem.

- Pokud lidé takto navíc nemocní nejsou, pak je léčba cílená na pacienty s BMI 30 až 35, to je obezita 1. stupně. Obezitou v současné době trpí 28 procent české populace.

Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová