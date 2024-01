Tomáš Hradecký ze Strakonic na sociálních sítích vystupuje pod jménem Lepší Já. Po zhubnutí téměř 70 kilogramů se stal vzorem pro mnoho lidí. Inspiruje je při vaření, kdy tradiční recepty přetváří do zdravější verze. Na jeho profilu tak najdete například recepty na dietní smažený sýr, fitness langoše, lehkou pizzu z tortilly či proteinové tiramisu. Výhodou jeho receptů je rychlost, s jakou je lze připravit.

Zatímco ještě docela nedávno měl Tomáš Hradecký jako častý hráč počítačových her 150 kilo, nyní je z něho štíhlý mladík plný elánu, který na cestě ke štíhlejší postavě pomáhá i dalším. | Foto: Se svolením Tomáše Hradeckého

Podívejte se, jak Tomáš Hradecký zhubnul:

Zdroj: Youtube

Recepty na cukroví od Tomáše Hradeckého ze Strakonic nečekejte. Mezi jeho fanoušky o ně není zájem. Ale takové nízkokalorické skořicové šneky, americké bramborové placky hashbrown jako ze známého fastfoodu či řada výtečných snídaňových snacků? Tak s těmi už Tomáš boří žebříčky popularity. O vaření se Tomáš Hradecký dříve prakticky nezajímal. Začal se mu věnovat až poté, co se rozhodl zhubnout. Usilovným cvičením a radikální změnou jídelníčku shodil neuvěřitelných 67 kilogramů za pouhých 7 měsíců.

Zdravé srdce, štíhlá postava, lepší imunita i spánek? Pomůže toto levné jídlo

„Ohlasy na mé recepty jsou z 99 procent pozitivní. Občas se stane, že se někomu něco nepovede. Sám se však někdy až divím, jak jsou lidé spokojení,“ říká Tomáš Hradecký, kterého na jeho profilu s názvem Lepší já sleduje 131 tisíc fanoušků.

Počítačové hry nahradily zdravé recepty

Jak sám říká, točení příspěvků na sociální sítě ho maximálně naplňuje.

„Vlastně celý život jsem se svým způsobem hledal. Teď je to pro mě úplně jiný život, když můžu dělat něco, co mě baví a zároveň má hlubší smysl. Dříve bylo mou prioritou hraní počítačových her,“ doplnil Tomáš.

Co po vánočním obžerství? Chybou je jít z extrému do extrému, říká odborník

Do budoucna by se zdravějšímu životnímu stylu rád věnoval intenzivněji. Kromě toho, že chce pokračovat ve tvorbě obsahu na svých sociálních sítích, by také rád podnikal v oblasti fitness produktů.

Nový recept už asi nikdo nevymyslí

Inspiraci pro svou kuchařskou tvorbu čerpá především v zahraničí.

„Když mě něco zaujme, vyzkouším to. A když to vyjde, tak se o to rád podělím se svými fanoušky. Ale zcela upřímně, nový recept už asi nikdy nikdo nevymyslíme,“ podotknul Tomáš.

Tomáše na jeho cestě za lepším já podporuje celá rodina.

Kdy přichází ke slovu kritici?

K Tomášově popularitě samozřejmě patří i nepřející a negativní komentáře. V nich čelí například kritice kvůli jeho mluvenému projevu nebo některým receptům.

„Na všem chci samozřejmě pracovat tak, abych vyhověl co nejvíce lidem,“ míní Tomáš s tím, že obsahu svých videí se intenzivně věnuje a zkoumá reakce sledujících. Přišel tak na to, že kritických až nenávistných komentářů přibývá od počtu 200 tisíc shlédnutí u jednotlivého příspěvku.

Kdo o Vánocích přibere, kila se ho budou držet. Jen dietou zhubne málokdo

„Nežijeme v dobré době a pozoruji obecnou nespokojenost. Spousta lidí bere komentáře jako takovou úlevu, která přichází po tom, co srazí někoho, kdo vypadá spokojeně,“ zamyslel se Tomáš Hradecký. Přiznal však, že některé hanlivé komentáře mu přijdou až úsměvné. A ještě, aby bylo jasno, pochvalných a děkovných komentářů je pod jeho videi snad nekonečná řada.



Nahrává se anketa …

Lepší je hledat chybu u sebe

Pokud by si někdo myslel, že často jen několikasekundové video s receptem je natočené raz dva, tak je na omylu.

„Na začátku jsem ho připravoval i šest hodin. Teď mám běžný recept hotový tak za tři hodiny. Vše si dělám sám,“ konstatoval Tomáš.

Nejhorší potravina pro imunitní systém? Během Vánoc ji někteří jedí na kila

Na rozdíl od jiných producentů videí na sociální sítě za ním nestojí tým střihačů a kameramanů.

„Vždy si vše musím dělat sám, protože pak bych nehledal chybu u sebe, ale jinde. A to by bylo horší než lepší. To už jsem prostě já,“ směje se Tomáš, kterého prý natáčení v současné době uživí.