Lahodné jahody má rád asi každý. Věděli jste ale, že z jahodníku můžete získat i další věc prospěšnou pro vaše zdraví? Jahodníky obecné, kterým říkáme lesní jahody, nám je nabízejí právě teď. Jde totiž o jejich listy, které podporují trávení, působí protizánětlivě a posilují imunitu. Jahodníkové listy navíc přispívají k ochraně buněk před poškozením volnými radikály.

Jahodník si většina lidí spojí hlavně s plody, jahodami, které patří mezi velice chutné drobné ovoce. Než se ale dočkáme letošní úrody lahodných jahod, nabízí nám jahodníky další skvělou věc pro naše zdraví. A to listy. „Jahodové listy jsou plné vitamínů a minerálů, jako je vitamín C, vitamín A, vápník, železo a hořčík,“ uvedla nutriční specialistka Jennifer Maeng pro web The Wellnest, který se zabývá péčí o tělo.

„Všechny tyto látky jsou důležitou součástí vyvážené stravy a mohou pomoci posílit náš imunitní systém,“ vysvětluje dále nutriční specialistka.

„Avšak pozor, k léčebným účelům používáme výhradně lesní jahody. Všechny zahradní jahody jsou z tohoto hlediska pouze prázdnou dobrotou,“ uvádí známý bylinkář Zbyněk Mlčoch na webu Bylinky pro všechny. „Jahodníkové lístečky se sbírají hned zjara, dříve než rostlina začne kvést, ale nejpozději do začátku kvetení. V té době jsou ještě pěkně svěže zelené a plné účinných látek,“ vysvětluje.

K léčebným účelům používáme výhradně lesní jahody - jde o jahodník obecný (fragaria vesca).

„Jahodník pomáhá při léčení mnoha chorob, například při průjmech a cévních obtížích, při hemoroidech a zánětlivých onemocněních i při chudokrevnosti. Jeho hlavní přednost spočívá v širokém a všestranném působení na celý organismus,“ popisuje Zdeněk Mlčoch.

Zdravotní přínosy listů jahodníku

Jahodníkové listy:

jsou bohaté na antioxidanty

mají vysoký obsah vitamínu C, vitamínu A, vápníku, železa a hořčíku

mají antimikrobiální vlastnosti - podporují tedy zdravé fungování těla

- podporují tedy zdravé fungování těla mají protizánětlivé vlastnosti

vlastnosti podporují trávení - pomáhají při průjmech

pomáhají jsou zdrojem vlákniny

čistí krev

působí dobře proti hemoroidům

mají močopudné účinky - pomáhají s odvodněním těla

Stejně jako jahody, obsahují jahodové listy také antioxidanty, včetně flavonoidů a fenolických sloučenin, které jsou nezbytné pro boj s volnými radikály v těle. „Volné radikály jsou spojovány s mnoha nemocemi, včetně cukrovky, rakoviny a srdečních chorob,“ poznamenává Jennifer Maeng.

„Odborníci ve studii s názvem Berry Leaves: An Alternative Source of Bioactive Natural Products of Nutritional and Medicinal Value zkoumali výhody listů bobulovitých rostlin a jejich nutriční a léčivou hodnotu. Zjistili, že listy jsou bohaté na bioaktivní sloučeniny, antioxidanty a protizánětlivé látky,“ uvádí web Live strong, který se zabývá zdravým životním stylem.

Jak můžete listy jahodníku využít přidejte je do salátu

rozmixujte je na pesto

přidejte je do smoothie

můžete je jíst jen tak

uvařte si z nich čaj

využijte je jako ozdobu omáčky nebo pomazánky

Přímá konzumace jahodových listů zvýší také podíl vlákniny v naší stravě. Listy můžeme opravdu jíst jen tak, nebo je třeba přidat do salátu.

„Pokud jde o podporu zdraví srdce, jahodové listy prokázaly slibný potenciál. Tyto listy jsou plné polyfenolů, včetně anthokyanů, o kterých bylo zjištěno, že snižují riziko srdečních komplikací. Listy jahodníku obsahují ještě více polyfenolů než samotná dužina ovoce, což z nich činí vydatný zdroj látek prospěšných pro srdce,“ uvádí web Medium, který se zaměřuje na zdraví.

Čaj z jahodníku, podpora zdraví

„Jahodník můžeme užívat neomezeně, tím se stává nejdůležitější, zdravotně preventivní rostlinou. Každý, kdo si chce zachovat zdraví, měl by častěji místo černého čaje nebo kávy vypít jahodový čaj,“ říká Zdeněk Mlčoch.

Jahodník obecný (neboli lesní jahoda) nyní hojně roste na prosluněných stráních i v menších hájích či u lesa.

Čaj z jahodníku je nejen mimořádně zdravý, ale je také velmi chutný a lahodný. Výborný je i ve směsi se šípkem, listy borůvky, ostružiníku a maliníku.

Jak připravit jahodníkový čaj:

1 až 2 čajové lžičky sušených listů zalijte 1 / 4 litru vroucí vody

/ litru vroucí vody nechte deset minut vyluhovat a sceďte

čaj pijte dvakrát až třikrát denně

Pro silnější odvar (například při průjmu):

2 lžičky sušeného listu povaříme 10 minut ve 250 ml vody

necháme 15 vylouhovat

pijte 2 až 3 hrnky denně