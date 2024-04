Rady na správné vyndávání přisátého klíštěte a názory na ně se různí. Někteří klíště vytrhnou, jiní točivým pohybem vykroutí, další buď pinzetou či speciální kartou vyviklají. Ideální postup, jak vyndat zakousnuté klíště, je však jen jeden. A schvalují ho i zdravotníci. Zjistěte jednou pro vždy, jak minimalizovat riziko infekce lymeskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou. Podíváme se i na to, proč klíště nikdy nemydlit a nezakapávat olejem.

Čím déle je klíště přisáté, tím vyšší riziko přenosu infekce hrozí. | Foto: Shutterstock

Mezi lidmi neustále koluje nejistota ohledně toho, jak nejlépe vyndat přisáté klíště. Se svými dotazy se proto často obracejí na Záchranou zdravotnickou službu; ať už přímo na linku 155, či v soukromých zprávách na sociálních sítích. Nejsou si totiž jisti, jak si s klíštětem poradit a zároveň minimalizovat riziko infekce klíšťovou encefalitidou či boreliózou.

Jak bezpečně vyndat klíště? Pomůže provázek, lžička i brčko. Parazita nepalte

Vyndat klíště přitom není žádná věda. Některé dřívější doporučované rady a postupy však nejsou zrovna vhodné. Jaký je tedy jediný správný způsob, jak vyndat zakousnuté klíště? A který je naopak ten nejhorší? Možná vás překvapí, že se sice léta doporučuje, ale může nadělat velkou škodu.

Podívejte se na názornou ukázku, jak správně vytáhnout klíště:

Důležitá je rychlost

Často se stane, že klíště objevíte už ve chvíli, kdy po vás leze a teprve se snaží proniknout skrz vaši kůži. V takové chvíli ho ideálně sejměte z kůže, zabalte do kapesníčku a spalte. Pokud jste však na procházce daleko od domova a objevili jste už zakousnuté klíště, jednejte co nejrychleji. Riziko přenosu infekce vzrůstá s každou další minutou, co je klíště přisáté.



„Jestliže je klíště infikované, neznamená to, že musí nutně dojít k přenosu infekce na hostitele. Důležitou roli hraje mimo jiné čas, po který na vás klíště hostuje,“ upozorňuje na důležitost rychlého odstranění specialista na testování infikovaných klíšťat web Klíště prevence.

„Pokud klíště odstraníte do 24 hodin, riziko přenosu lymeské boreliózy se snižuje. U klíšťové encefalitidy mnohdy probíhá infekce už po pár hodinách," upřesňuje server.

To nejpodstatnější, co byste měli o klíšťatech vědět:

Včasné odstranění klíštěte je pro snížení rizika přenosu infekce podstatné i podle odborného webu Klíště. Ten dokonce radí, že pokud nelze klíště vyndat jinak, použijte ostrou pinzetu. Klíště chytněte těsně u kůže a vytrhněte ho.

Jestliže se však nacházíte v ideálních podmínkách a klíště objevíte například večer při sprchování, doporučuje se dodržet následující postup. I mezi odborníky je považován za nejméně rizikový.

Jak vyndat klíště

Ve chvíli, kdy si všimnete, že se na vašem těle přiživuje klíště obecné, je potřeba jednat rychle. V ideálním případě si ale před samotným vyndáváním klíštěte pečlivě umyjte a vydezinfikujte ruce. Pokud můžete použít hygienické gumové rukavice, udělejte to.

Následně postupujte dle návodu, který na sociálních sítích sdílela i Zdravotnická záchranná služba:

Jak rychle vyndat klíště? Nebojte se zbytku kusadel, důležitější je něco jiného

Potřete klíště dezinfekčním roztokem či gelem k rychlému znehybnění a usmrcení klíštěte.

či gelem k rychlému znehybnění a usmrcení klíštěte. Vezměte si navlhčenou vatovou tyčinku, textilii, vydezinfikovanou pinzetu či speciální háček určený na vytažení klíštěte. Kývavými pohyby ze strany na stranu klíště odstraňujte. Nikdy klíště netahejte ani s ním netočte!

určený na vytažení klíštěte. klíště odstraňujte. Nikdy klíště netahejte ani s ním netočte! Odstraňování klíštěte touto bezpečnou metodou může trvat i 3 minuty . Nevzdávejte to proto po první minutě, co se vám nepovede klíště vyndat.

klíštěte touto bezpečnou metodou . Nevzdávejte to proto po první minutě, co se vám nepovede klíště vyndat. Po vytažení místo přisátí vydezinfikujte a sledujte, jestli nedojde k jeho zanícení . To ale může nastat i po 14 dnech. Poté je potřeba kontaktovat neodkladně lékaře.

přisátí a . To ale může nastat i po 14 dnech. Poté je potřeba kontaktovat neodkladně lékaře. Klíště po vytažení zabalte do toaletního papíru a spláchněte do toalety, případně spalte .

po vytažení zabalte do toaletního papíru a . Pokud v ráně zůstanou kusadla, není potřeba panikařit. Infekci dále nepřenášejí a tělo si s nimi poradí podobně jako s třískou.

Rada od Zdravotnické záchranné služby: „Klíště a jeho okolí nepotírejte olejem, mýdlovou vodou a podobně. Může dojít k vyzvracení klíštěte do krve hostitele, čímž se zvyšuje riziko infekce,“ varuje ZZS.

Pozor na přenos infekce

O vysokém riziku přenosu infekce u nakaženého klíštěte hovořil Národní zdravotnický a informační portál (NZIP) prostřednictvím svého instagramového profilu @nzip.cz.

„Tito drobní parazité přenášejí infekční choroby jako klíšťová encefalitida nebo lymeská borelióza. Na klíště proto nesaháme holýma rukama. Použijte pinzetu, rukavici nebo ubrousek.“

Dětská lékařka Soňa Šuláková prostřednictvích sociálních sítí @dite_a_ja.official ještě upozornila na to, že je potřeba být při manipulaci s klíštětem velice opatrní.

Pomoc v boji proti klíšťatům. Klíšťapka ukáže, kde jsou a kde hrozí nákaza

„Dejte pozor, ať klíště při vyndávání nerozdrtíte. Rozhodně není vhodné klíště rozmačkávat nebo rozdrtit kvůli riziku přenosu infekce. Následně opět použijte dezinfekci a po odstranění klíštěte si rovněž umyjte ruce,“ dodává Soňa Šuláková.

Kterým metodám se vyhnout

Pozor si také dejte na jednu z dříve nejrozšířenějších metod, která se však dnes již nedoporučuje. V případě odstraňování klíštěte vykroucením totiž může dojít nejen ke zvýšení rizika přenosu infekce kvůli vyzvracení klíštěte, ale i k dalším potížím.

„Při pokusu o otáčení se vždy odtrhne přední část klíštěte. Ta může zůstat v kůži napadeného a způsobit dlouho přetrvávající zatvrdlinu, případně lehký zánět,“ upozorňuje NZIP i na svém webu.

Zákeřná borelióza: Umí se maskovat, červený flíček není jediným varováním

Stále je však nutné myslet na to, že i když dodržíte doporučovaný postup a klíště vyndáte tím nejbezpečnějším způsobem, k přenosu infekce stále může dojít. Jak už bylo uvedeno výše, pokud je klíště infikované, rozhodují je čas. Záleží především na tom, jak rychle jeho přítomnost zaznamenáte a jak rychle ho odstraníte.

