Držet přísný půst, nebo prolévat tělo ovocnými a zeleninovými šťávami, a k tomu nasadit zázračné pročišťující preparáty… Takové pojetí jarního detoxu je podle odborníků naprosto zbytečné. Stačí se ke svému tělu chovat šetrně během celého roku a organismus se pročistí sám i bez drastických metod. Ale pokud jsme péči o sebe zanedbávali, nějakou tu jarní vzpruhu organismu určitě dopřát můžeme.

Jak na jarní detox? Do jídelníčku zařaďte hodně ovoce a zeleniny | Foto: Shutterstock

Klasická západní medicína s termínem „detoxikace organismu“ většinou nepracuje, ale i u nás v Evropě určitě můžeme po dlouhé zimě napomoci celkové rekonvalescenci organismu, harmonizaci jeho vnitřního prostředí a zlepšení oslabených funkcí.

„Organismus se po prodělání nemoci, zánětu, operaci či vlivem dlouhodobých stresorů vychyluje z rovnováhy. Tělo čerpá z rezerv, které se mu daří doplňovat jen pomalu. Člověk tak pociťuje mimo jiné malou výkonnost, únavu, poruchu koncentrace, sníženou odolnost a obranyschopnost i další problémy. Pro znovunabytí sil je vhodné dodržovat řádnou životosprávu,“ radí hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice Petr Pšenica.

Hladovět není potřeba

Začít s očistou bychom měli na svém talíři. A hladovět opravdu není potřeba. Lékař doporučuje racionální stravu s velkým podílem zeleniny, ovoce, celozrnných potravin, ale také dostatečný přísun tekutin.

Naopak je dobré vyvarovat se přídavných látek v potravinách, tabáku, alkoholu, nekvalitních tuků, nevhodné úpravy stravy, třeba smažení, a hlavně nadbytečného množství přijímaných kalorií.

Důležitá je také pravidelná pohybová aktivita. Pohyb by měl být přiměřený aktuálnímu zdravotnímu stavu a kondici člověka a měl by především těšit.

Se zmíněným dostatečným pitným režimem, o němž se zmínil lékař, jsou v případě jarního detoxu neodmyslitelně spojené bylinkové čaje.

Bez péče o psychiku to nejde. „Důležitá je i péče o duševní zdraví, které vyžaduje pravidelný denní režim, dostatek kvalitního spánku a pozitivní přístup k životu. A jak potvrzují mnohé studie, klíčové je také udržování sociálních kontaktů,“ připomíná doktor Pšenica Těmito zásadami je ale podle něj ideální řídit se po celý rok, a ne pouze po dlouhé zimě plné dobrého jídla a nedostatečného pohybu, když nás začne svědomí tlačit do nejrůznějších očistných kúr.

„Evergreeny mezi bylinami s detoxikačními účinky jsou pampeliška a kopřiva. Čaj z listů pampelišky přispívá ke správné funkci žaludku a jater, udržuje zdravé močové cesty a stimuluje trávení. Odvar z listů kopřivy je vynikající pro čištění krve, podporu správné funkce slinivky břišní a celého trávicího a vylučovacího ústrojí,“ doporučuje Naďa Balounová, specialistka ze společnosti Sonnentor, zaměřené na produkci čajů v bio kvalitě.

Mezi hojně doporučované byliny, které budou organismus doslova hýčkat, patří meduňka lékařská. Tato bylinka vonící po citrusech je ceněna pro své uklidňující a uvolňující účinky. Nepůsobí navíc jen na psychiku a nervovou soustavu, ale prospívá i všem tělesným orgánům. Kromě toho, že dokáže zpříjemnit náš spánek, je velmi prospěšná pro trávení. Pomůže od plynatosti a uvolňuje křeče v žaludku.

Další oblíbenou bylinkou a skvělou pomocnicí v postní době je máta peprná. „Listy máty obsahují silici, jejímiž hlavními složkami jsou mentol a menthon. Dále silice obsahuje třísloviny, hořčiny a několik dalších desítek látek. Tento kouzelný přírodní mix je přímo stvořený, aby ulevil přetěžovanému trávícímu ústrojí,“ říká Naďa Balounová.

Máta pomáhá odstraňovat křeče, povzbuzuje vylučování trávicích šťáv, působí protizánětlivě a proti nadýmání. Podporuje také funkci přídatných orgánů – jater, slinivky břišní a žlučníku.

Jahodové listy ze zahrádky

Pětici bylinek, které dokážou náš organismus výtečně naladit a není těžké vypěstovat je na zahrádce, uzavírá jahodník. Jedna z nejlepších věcí na jahodových listech je, že obsahují taniny. Jsou to látky s trpkou, svíravou a často hořkou chutí, které se vážou na látky s nízkou hladinou pH – jednoduše řečeno, jsou kyselé.

„Tím, že taniny náš organismus pomáhají odkyselovat, ulehčují našemu trávení. Pití čaje z jahodových listů může pomoci zabránit bolestem žaludku, jež jsou způsobeny nadýmáním, kyselinami nebo žaludečními křečemi ze stresu,“ dodává specialistka ze Sonnentoru.

Jarní očista po lázeňsku

K jarní rekonvalescenci může dobře posloužit i lázeňský pobyt. Díky vstupnímu lékařskému vyšetření se zjistí potřebné informace o vhodné skladbě stravy hosta a podle lékaře sestaví nutriční specialista individuální dietu.

Lékař také předepíše léčebné procedury, mezi nimiž jsou vždy i ty s přírodním léčivým zdrojem.

„V případě našich lázní jsou jím minerální prameny, z nichž nejznámější je Vincentka. Používá se k inhalacím, které podporují odhlenění dýchacích cest. Snižuje se tak dechové úsilí, a roste výkonnost. Předepisují se i koupele a součástí terapie je také pitná kúra,“ vysvětluje doktor Pšenica.

Očistit organismus, ať už od škodlivin, anebo stresu a vypětí, pomůže i wellness hýčkání. „K celkovému uvolnění a detoxikaci mohu doporučit masáž bio olejem z lístků zeleného čaje, antioxidantu, který neutralizuje volné radikály, regeneruje pokožku, odbourává stres a má detoxikační účinky,“ říká Ilona Jančaříková, vedoucí wellness centra Spa & Wellness hotelu Alexandria společnosti Lázně Luhačovice.

Další formou tělesné i duševní očisty může podle ní určitě být i saunování.

Jarní poklad pro jídelníček

Klíčky jsou doslova zázrak přírody. Ukrývají v sobě sílu celé rostliny, jsou plné živin a enzymů, a navíc báječně chutnají. Právě začátek jara je ideální dobou, kdy je zařadit do svého jídelníčku a dobít po chladné zimě baterky. „V kuchyni mají klíčky široké využití. Můžete je přidávat do salátů a pomazánek, jako přílohu k hlavním jídlům nebo jimi zpestřit své oblíbené smoothie,“ radí Naďa Balounová. „Abyste svému tělu dodali to skutečně nejlepší, sáhněte po semínkách v biokvalitě.“