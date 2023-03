S příchodem jara může určitá skupina lidí pociťovat jistou podrážděnost, poruchy koncentrace, zapomnětlivost či silnou celodenní únavu. V tomto období normální jev, který je spojován s reakcí organismu na dlouhou zimu a nedostatek vitaminů a denního světla. Na příznaky jarní únavy můžete vyzrát umícháním nápoje, který vaše tělo po zimě nastartuje.

Kombinace tří složek nápoje dodá tělu maximum energie | Foto: Shutterstock

Také už se nemůžete dočkat, až skončí období plískanic a na obloze se začne častěji objevovat slunce? Jaro je zkrátka cítit ve vzduchu, což naznačuje, že budeme už brzy moci odhodit teplé svršky a zimní obuv vyměnit za kecky.

Jarní únava a jak s ní zatočit:

Zdroj: Youtube

Naše tělo však potřebuje nějakou tu chvíli, aby se se změnou klimatu vypořádalo, a často nám to dá najevo ne příliš příjemným způsobem. Jinak řečeno: jaro se blíží a přináší s sebou obávanou jarní únavu.

Co způsobuje jarní únavu

Nekonečná a bezdůvodná únava, nesoustředěnost, problémy s krevním oběhem, bolesti hlavy, to vše jsou příznaky, které jsou spojovány s jarní únavou, která obvykle přichází v období mezi březnem a dubnem po několika dnech teplejšího počasí.

„Naše tělo je v zimním období naprogramováno na produkci vyšších hladin hormonu melatoninu, což je spánkový hormon, a naopak s příchodem teplejších dnů začíná vytvářet více serotoninu – tedy hormonu aktivity,“ vysvětluje na svém webu Alfafit. Pro tělo je to obrovská změna, která může způsobovat, že se necítíme zrovna ve své kůži.

Nebezpečným syndromem vyhoření trpí každý pátý Čech. Odborníci radí zabrzdit

Další příčinou tohoto jevu je rovněž změna klimatických podmínek typická pro přechod ročních období. Mrazivé teploty ustupují teplejšímu počasí, což pro lidské tělo představuje obrovskou výzvu, jak zmiňují vědci z belgické univerzity.

A pokud je jaro dlouhé a nese se v duchu neustálých změn teplot, bývá jarní únava o to výrazněji prožívána. „Tělo se nejprve musí přizpůsobovat narůstajícím teplotám, na které zezačátku reaguje tím, že dojde k rozšíření cév. Následně však začne klesat krevní tlak, což je hlavním viníkem pociťované únavy a ztráty energie,“ jak vysvětluje Medisana.

Získejte svou energii zpět

Aby byla vaše imunita silná jako rytířské brnění a aby se vám s příchodem jara navrátila síla a energie, je potřeba doplnit především vitaminy, které jsou hnacím motorem vašeho těla.

Jedno pochybení jim zkazilo život. Mamince dochází síly, do ústavu ale syna nedá

Důležitý je podle webu Gaea i pitný režim, který by měl být v ideálním případě obohacený o vitamin C, což je vitamin, na který lékaři v souvislosti s jarní únavou apelují, protože si jej tělo neumí vyrobit samo a po zimní stravě ho má většina lidí v organismu nedostatek.

A právě takový nápoj jsme si pro vás přichystali. Výhodou je, že si ho můžete bez problému připravit v pohodlí domova.

Nápoj, který vám vrátí energii

Možná si říkáte, že tak vysoké dávky vitaminu C ale musí nutně vést k překyselení organismu. A dali bychom vám za pravdu, kdybychom nevěděli to, co už nyní díky léčiteli Jaroslavu Zajíčkovi víme.

Pět tipů jak získat více energie:

Zdroj: Youtube

„Příliš vysoká dávka vitaminu C by skutečně mohla vést k překyselení žaludku. Pro naše tělo je optimální zásadité pH kolem 7,5, což odpovídá pH naší krve. Pro vyšší příjem vitaminu C ale existuje účinná rada, a to smíchat kyselinu askorbovou s poloviční dávkou bezhliníkové sody z lékárny,“ radí léčitel v magazínu Zdraví A-Z.

Pro lepší vstřebávání vitaminu C rozmíchejte směs askorbanu sodného a sody v ovocné šťávě bohaté na přírodní barviva, jako je například šťáva z mrkve, červené řepy či borůvek. Připravte si však raději větší nádobu, aby vás nápoj nepřekvapil svou bouřlivě šumivou reakcí a nerozlil se vám po celé kuchyni.

Hmyzí džus strčí pomerančový do kapsy. Na cvrčky vsází téměř dvě miliardy lidí

Rozmíchání vitaminu C se sodou v ovocné či zeleninové šťávě má svá opodstatnění. „Často užívaný vitamin C v pilulkách organismus během dvou hodin vyloučí, protože nebývá vázán na bioflavonidy, což jsou přírodní barviva obsažená v ovoci a zelenině. Problém je často řešen vitaminem C se šípkem, ale ještě lepší je si připravit domácí nápoj, kde céčko se sodou přímo smísíte s přírodní šťávou,“ vysvětluje Jaroslav Zajíček.

Pozor na kvalitu ingrediencí

Vždy si dejte pozor na to, co kupujete. Pokud chcete opravdu účinný nápoj, který vám na jaře dodá dostatek energie a zásobí vaše tělo dávkou kvalitního vitaminu C, zdržte se nákupu nejlevnějších potravinových doplňků.

Petr Klíma žije bez nohou, coby kulturista ale sbírá vavříny. Nyní shání pomoc

„Kyselina askorbová může mít několik druhů chemické čistoty. V drogerii i některých lékárnách většinou seženete potravinářskou kvalitu, která bývá levnější. Lepší je vždy ale najít takový doplněk, který nabízí kvalitu farmaceutickou,“ radí na webu Body Hunters.

Totéž tvrdí o nákupu jedlé sody: „Jedlou sodu kupujte jedině v lékopisné kvalitě, v žádném případě nepoužívejte sodu z hypermarketu,“ dodává.

Jak dále bojovat s jarní únavou

Správná volba stravy – Těžká jídla, na která máme tendenci myslet v zimním období, kdy se naše tělo chce obalit tukem pro případ tuhé zimy, začněte nahrazovat jinými jídly. Rozdělte si stravu do několika menších porcí a začněte přijímat více vitaminů a celkově se zaměřte na pestrost stravy.

Otužujte se ve sprše – „Pro jarní únavu je typický pokles krevního tlaku, který ospalost způsobuje. Krevní oběh můžete stimulovat každodenní sprchou, kdy budete střídat teplou a studenou vodu,“ radí na webu Medisana. Ideální je rozproudit krev sprchou brzy ráno.

Jak se přestat cítit neustále unavený a líný:

Zdroj: Youtube

Otevřete okna dokořán – Dlouhodobý nedostatek čerstvého vzduchu je dalším důvodem toho, že se zjara cítíte malátní. Udělejte si proto každý den alespoň půlhodinovou procházku, nebo pravidelně větrejte. Příval kyslíku do mozku vás přirozeně nakopne.

Zkontrolujte zásoby železa – I nedostatek železa se může projevit tím, že vaše tělo neoplývá energií. Nízké množství tohoto prvku vede k snižování množství kyslíku v buňkách, což následně způsobuje nejen únavu, ale i nedostatek koncentrace.

Začněte se víc hýbat – Příliv čerstvého vzduchu je dobrý za každou cenu. Když ale vycházku pojmete jako sportovní aktivitu, uvolníte dopamin, serotonin a adrenalin, což jsou hormony, které pozdvihnou především vašeho ducha a zlepší vám náladu. Na únavu zkrátka úžasný lék.