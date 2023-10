Podzim je časem padajících kaštanů. Hnědé plody jsou ale nejen pěknou dekorací a vítaným zpestřením jídelníčku pro lesní zvěř v zimě. Kaštany mají podle lidového léčitelství zázračnou sílu, pozitivní energii a dokáží pomoci s řadou zdravotních problémů. Víte, že je kaštan dobrý na bolesti kloubů a hlavy? Ovlivňuje pozitivně i cévní a žilní systém a má protizánětlivé účinky. A proč je dobré nosit kaštany v kapse?

Kaštan pomáhá s mnoha zdravotními problémy | Foto: Shutterstock

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Léčivé účinky

* Sběr a sušení

* Tinktura z kaštanů

* Gel z kaštanů

* Pomocníci do kapsy

* Čaj z jírovce

* Spaní na kaštanech

* Koupel na revma

* Na co si dávat pozor

Když vidíte pod nohama hnědé hladké a lesklé kaštánky, máte tendenci si nějaký sebrat, i když už dávno nejste dítě. Už naši předkové věřili, že když bude nosit člověk nějaký kaštan u sebe, pomůže mu silná pozitivní energie, která z nich vyzařuje, zbavit se stresu, bolestí kloubů i hlavy, křečových žil i těžkých, nateklých nohou. Kaštany, které budou nosit stále u sebe, měly ženám pomoci otěhotnět.

Léčivé účinky

Web věnující se účinkům bylin HerbaZest uvádí, že dlouhou historii používání koňského kaštanu jako bylinného léku podpořil i moderní vědecký výzkum.

„Koňský kaštan má schopnost posilovat krevní cévy, aby se zlepšily stavy, jako jsou křečové žíly a chronická žilní nedostatečnost. Taniny (třísloviny), které obsahuje, působí protizánětlivě. Díky stahujícím a diuretickým účinkům koňský kaštan podporuje močení a zmírňuje zadržování tekutin v těle. Tradičně se jírovec používá ke zmenšení otoků po zraněních, jako jsou výrony. Pomáhá i k hojení malých povrchových ran,“ píše HerbaZest.

Jak vyrobit tinkturu z kaštanů:

Látky obsažené v kaštanech posilují elasticitu stěn cév a žil, léčí arteriosklerózu a hemeroidy. Gel z nich vyrobený se používá k zábalům a masážím, protože působí stimulačně na lymfatický systém. Zmírňuje pocity únavy a tíhy, bolesti, noční křeče a otoky nohou. Zlepšení toku lymfy pomáhá s odstraňováním celulitidy a vypnutím pokožky.

Sběr a sušení

Z jírovce se využívají nejen semena (kaštany), ale i květy, kůra a listy.

„Kůra se slupuje jen z mladých větví, v březnu, kdy na nich není ještě rozpraskaná a obsahuje první jarní mízu. Suší se pokud možno rychle na slunci nebo umělým teplem. Při sušení zapáchá trochu po čpavku. Mladé listy se sbírají brzy potom, co se rozvinuly z lepkavých pupenů. Sběr květů se provádí v květnu. Semena (kaštany) se sbírají od konce srpna do října, po uvolnění z ostnatého zeleného pouzdra. Suší se nejčastěji umělým teplem v troubě,“ popisuje web oblíbené bylinky.

Přípravky z kaštanů, kůry a květů, jako jsou tinktury, krémy a masážní gely, určené k zevní aplikaci, jsou k dostání v lékárnách. Můžete si je ale vyrobit sami.

Tinktura z kaštanů

Odstraňte hnědou slupku a pomelte, nebo nastrouhejte dužinu z dvaceti kaštanů. „Přidejte půl litru lihu (vodky nebo slivovice) a rozmixujte. Nalijte do čisté sklenice. Sklenici zavřete, uložte na chladném tmavém místě po dobu čtrnácti dnů až jednoho měsíce a nechte louhovat. Nezapomínejte poctivě každý den protřepávat,“ radí web Roots To Health, věnující se bylinám.

Poté přeceďte do tmavé lahvičky a můžete tinkturu začít používat pro zevní aplikaci. Až rok ji můžete používat k mazání bolavých zad, kloubů postižených revmatismem a dnou, na otoky nebo křečové žíly.

Tinktura z květů se dělá stejným způsobem. Na čtvrt litru alkoholu ale potřebujeme jeden kaštanový květ, který před naložením do alkoholu pokrájíme.

Gel z kaštanů

Na výrobu gelu budete potřebovat 3 sáčky rostlinné želatiny, 150 ml vody, 150 ml tinktury z jírovce a 5 kapek levandulového oleje.

Postup:

Přidejte rostlinnou želatinu do hrnce se 150 ml studené vody a šlehejte, dokud se nerozpustí.

Za stálého šlehání zahřívejte asi 2 minuty.

Jakmile směs začne houstnout, pomalu po troškách přilévejte tinkturu z jírovce.

Nakonec přidejte levandulový olej.

Aplikujte na postiženou oblast dvakrát denně. Pokud je třeba, můžete i častěji.

Gel vydrží v lednici 3 měsíce.

Pomocníci do kapsy

Dejte si do kapsy jeden nebo několik kaštanů. Měly by mít blahodárný vliv nejen na vaše klouby, ale i na vaši psychiku. Říká se, že vás zbaví trémy, pokud vás čeká zkoušení ve škole. Dokonce vás prý zbaví vás i stresu a dodají sebevědomí, pokud vás čeká důležité jednání.



Čaj z jírovce

Čaj z jírovce uvaříte tak, že sušené listy nebo kůru ze stromu ponoříte na maximálně 15 minut do vroucí vody. Můžete osladit medem. Čaj pomůže posílit cévy a snížit zadržování tekutin. „V lidovém léčitelství se jírovcové čaje používaly k léčbě průjmů a hemeroidů. Tradiční použití čaje také zahrnovalo artritidu a revmatické bolesti a kašel,“ uvádí zdravotnický web peoplespharmacy.

Spaní na kaštanech

Mezi babské rady patří spánek na kaštanech, který pomáhá když vás bolí záda, hlava, nebo jste nastydlí. Důležité je nasbírat si tolik kaštanů, kolik je vám let a přidat jeden navíc. Kaštany v plátěném pytlíku si je pak třeba dát pod polštář.

Na kaštanech, aby mohly uplatnit své magické a léčivé účinky, se musí spát poctivě až do prvního jarního dne. To už do sebe kaštany z vašeho těla stáhly všechno, co vám škodilo, takže je třeba je spálit.

Koupel na revma

Pokud vás trápí revma, můžete si udělat kaštanovou koupel, na kterou recept nabídl web zaměřený na zdraví vitalia. Potřebutete tři lžíce nasekaných kaštanů, dvě hrsti čerstvých větviček smrku a tři litry vroucí vody.

Postup:

Kaštany a větvičky smrku smícháme dohromady, přelijeme je vroucí vodou a vše necháme hodinu louhovat. Poté přecedíme a vzniklý „čaj“ nalijeme do vody ve vaně. Koupel by měla trvat 15 minut.

Aby byl účinek intenzivnější, dopřejte si po koupeli dvacetiminutovou relaxaci pod peřinou. Tuto proceduru opakujte pět dní po sobě.

Na co si dávat pozor

Syrová a nezpracované plody, listy, kůra ani květy jírovce by se nikdy neměly jíst. Před konzumací jírovce v jakékoli formě, by si podle webu HerbaZest měli dávat pozor lidé, kteří trpí krevní poruchou, cukrovkou, žaludečními potížemi nebo onemocněním ledvin a jater. Užívat by ho neměly děti, těhotné ani kojící ženy.

Víte, že …

Jírovec byl tradičně stromem králů a bohatých vlastníků půdy.



Používal se jako mýdlo a šampon, protože semena vytvářejí mýdlovou pěnu.



Kaštany se používaly k výrobě výbušnin během první světové války, kdy kvůli přídělovému systému nebyly dostupné jiné zdroje acetonů.



Poupata jírovců se kdysi používala k dochucení piva.



Čerstvé listy spařené ve vroucí vodě se používaly jako kryt na drobné rány, řezné rány a škrábance.



Odvar z listů se také používal jako kloktadlo při léčbě oparů a zánětů dásní.



Kaštany se také používaly jako repelent k odpuzování šatních molů.

