Semínka kmínu jsou běžnou součástí naší kuchyně. Kromě ochucení pokrmů však nabízejí daleko více. Pokud chcete zhubnout pár kilogramů, může vám značně pomoci nápoj z obyčejného kmínu. Kmínový čaj vás zbaví břišního tuku a pomůže i s nadýmáním. Má příznivý vliv na zdraví střev a zrychluje metabolismus. Stačí pár týdnů a kila půjdou dolů. Kmínový čaj je bezpečný, ale pozor - neměly by ho pít těhotné ženy.

Kmín pomáhá odstranit toxiny s těla, ale pomůže i při redukci hmotnosti a zbavování se břišního tuku | Foto: Shutterstock

Možná i vy přidáváte kmín do vody při vaření brambor zcela automaticky, a i přesto, že vám občas zaleze za zub, jej akceptujete v chlebu. Bez kmínu by to zkrátka nebylo ono. Chuť ale není jediným důvodem, proč toto koření uctívat.

Jeho přítomnost v potravinách, které běžně konzumujeme, navíc povzbuzuje trávení, zabraňuje nadýmání, detoxikuje a podporuje správné trávení. To ale není zdaleka všechno, co toto obyčejné koření dokáže.

Pomoci totiž může i s redukcí hmotnosti a odstraněním břišního tuku. Na co je dobrý kmínový čaj, jak ho připravit, jak často ho pít a jak vám kmínový nápoj může pomoci s hubnutím?

Kmín zasytí i uleví od nadýmání

Samozřejmě nemůžete čekat, že když budete pít kmínovou vodu, zhubnete během týdne deset kilogramů. K udržitelnému a zdravému hubnutí se neobejdete bez dodržování zásad vyváženého jídelníčku a pravidelného pohybu. Chcete-li ale upravit váhu o pár kilogramů nebo zploštit nafouklé bříško, může vám být kmín ku pomoci.

„Kmín hraje zásadní roli při podpoře trávení a odstraňování nežádoucích toxinů z vašeho těla. A právě zdravý trávicí systém je klíčem k optimálnímu řízení hmotnosti. Pravidelná konzumace kmínu vám může pomoci s hubnutím i díky tomu, že kmín urychluje proces spalování tuků a zrychluje metabolismus,“ vysvětluje zpravodajský web Times of India.

Ideální je pít kmínový čaj na lačný žaludek, ale dát si ho můžete i po obědě či večeřiZdroj: Shutterstock

Další výhodou je, že i přesto, že má kmín jen minimální množství kalorií, nápoj z něj vás může do jisté míry i zasytit. Sklenice kmínového čaje před jídlem, nebo když vás náhle přepadne hlad, vás může odradit od přejídání u oběda, nebo vám překazit chuť na rychlou a nezdravou svačinku.

Kmín zbavuje břišního tuku

Kmínový nápoj je i podle ajurvédského znalostního systému považován za snadný způsob, jak předcházet obezitě, zrychlit metabolismus i rozpouštět břišní tuk.

„Schopnost kmínu redukovat množství nejen břišního tuku souvisí především s nastartováním metabolismu a zlepšením trávení. Sklenice kmínového nápoje může stimulovat produkci enzymů, které pomáhají rozkládat sacharidy, glukózu a tuky. To vede ke zrychlení metabolismu, ale i k odstranění zažívacích potíží. Z dlouhodobého hlediska pak může docházet k zastavení hromadění tuku a úbytku na váze,“ uvádí indický zpravodajský server Indian Express.

Jak připravit kmínový nápoj

Tento nápoj je kromě řady benefitů úžasný i proto, že je velice jednoduchý na přípravu a nachystat si ho můžete prakticky zadarmo. Stačí vám pouze sáček se sušeným kmínem a nádoba s vroucí vodou.

„Vložte kmínová semínka do vody a vařte, dokud se chuť kmínu plně nerozvine. Poté nápoj přeceďte a servírujte. Kmínový čaj nejenže uleví od nadýmání a pocitu nafouknutého břicha, ale rovněž odstraní z těla toxiny a pomůže i s regulací hmotnosti,“ radí autorka profilu @VentunoYoga, který se zaměřuje na jógové pozice a zdravý životní styl, ve svém videu.

Recept podle BBC Good Food

Nalijte 1,5 litru vody do hrnce a přidejte 2 lžičky kmínu, přiveďte k varu a nechte 20 minut probublávat, sundejte z plotny a nechte lehce vychladnout, směs vody a semínek přeceďte přes cedník či plátno, nápoj je připraven k popíjení.

Na lačno nebo po jídle?

Optimální je připravit si sklenici kmínového nápoje na začátku dne a vypít ji nalačno. „Mezi hlavní výhody popíjení nápoje z kmínu na prázdný žaludek patří zejména pomoc s trávením a zmírnění nadýmání a pocitu nafouklého břicha. Jak totiž víme, dobré zažívání je prvním krůčkem k úspěšnému hubnutí,“ popisuje internetová lékárna Pharm Easy.



Ideální je však dopřát si tento kořeněný drink až třikrát denně. Ráno po probuzení na lačný žaludek v rámci detoxikace organismu, následně před hlavním poledním jídlem pro navození sytosti, a nakonec po večeři pro podporu trávení.

Jak často pít kmínový nápoj

Ať už mu budeme říkat kmínový nápoj, čaj, nebo odvar, důležité je také říci si, jak často ho pít a po jak dlouhou dobu. Výsledky nejsou patrné ihned, ovšem po pravidelném popíjení až třikrát denně se za několik týdnů dočkáte kýžené odměny, což potvrdily i výsledky této studie.

S čím pomůže kmín?

* zklidnění žaludku

* potlačení křečí v břiše

* proti nadýmání

* proti zápachu z úst

* proti nespavosti

* při kašli a vykašlávání

„Po osmi týdnech podávání vyšší dávky kmínu jsme u účastníků studie zaznamenali výrazný úbytek na váze i snížení indexu tělesné hmotnosti. Navíc došlo například i ke snížení hladiny cukru v krvi nalačno či poklesu hladiny celkového cholesterolu,“ vysvětlují autoři studie.

Rizika a vedlejší účinky kmínu

Kmín je považován za koření, které je obecně vysoce bezpečné a netoxické, a to i ve vyšších dávkách. „Existují však některé vedlejší účinky, kterých by si měl být každý vědom, pokud se kmín chystá užívat. Typická dávka kmínu jako bylinného doplňku je 300 až 600 miligramů denně. Pozor by si měly dávat především těhotné ženy, kterým by mohl hrozit předčasný porod i potrat,“ upozorňuje na webu Healthline dietoložka Natalie Olsen.