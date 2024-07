Aby lidské tělo správně fungovalo, je důležité, aby byl příjem a výdej tekutin v rovnováze. Zadržování vody v těle může mít řadu příčin od nezdravé stravy s vysokým obsahem soli přes nedostatek pohybu až po hormonální výkyvy.

Nepříjemné projevy zavodněného organismu mívají často paradoxně lidé, kteří pijí málo. Jejich tělo je tak totiž nucené si vodu ukládat do zásoby. Nápravu je tedy obvykle dobré začít dodržováním pitného režimu, a to popíjením menších dávek vody během celého dne. S odvodeněním pak umí pomoci i obyčejný kopr. Ten je nejen močopudný, ale tělu také dodá chybějící vitaminy a minerály.

Kopr – aromatická přísada do jídel i léčivka:

Na blahodárné účinky kopru ostatně nedali dopustit už naši dávní předkové. „Kopr byl dokonce nalezen v egyptských hrobkách,“ uvedl web o rostlinách Picturet Hisai. Ve středověku se zase předpokládalo, že kopr má magické vlastnosti, a proto se používal proti čarodějnictví.

Jak poznat zadržování vody v těle

„Zadržování vody v těle trápí zhruba 47 procent mužů a 71 procent žen. Stejně jako v případě řady dalších zdravotních obtíží stojí i za těmito vysokými čísly zejména nezdravý životní styl. Pokud tělo přestane fungovat v rovnováze, nezvládá vyloučit veškerou přebytečnou vodu. Tu pak začne následně zadržovat,“ vysvětlili odborníci z lékárny Dr. Max.

Připomněli také, že na zadržování vody mohou člověka upozornit následující situace:

pocity těžkých a unavených nohou

a unavených večer obtížné sundávání prstýnků

opuchlá víčka po probuzení

po probuzení drobné, ale časté změny tělesné hmotnosti

celulitida a otoky nohou u žen

a otoky nohou u žen nadměrné pocení u mužů

Jak pomáhá kopr

Aromatická jednoletá rostlina pocházející původně z Asie a Středomoří je hojně rozšířenou bylinkou i na českách zahradách. Jedni typickou koprovou vůni a chuť milují, jiní nejsou schopní kopr vůbec pozřít. Na každý pád se však jedná o velmi zajímavou a užitečnou rostlinu.

Kopr není jen kulinářskou bylinkou, která patří do známé koprové omáčky nebo zavařovaných okurek. Tato bylina je totiž zároveň uznávanou součástí tradičního léčitelství a jako léčivka je kopr používán dodnes.

Kromě toho, že je močopudný a podporuje tak odvod vody z těla, obsahuje vlákninu, minerály i další tělu prospěšné vitaminy. Je dobrý také na zklidnění žaludku. „Flavonoidy a třísloviny, které obsahuje, chrání buňky před náporem volných radikálů,“ uvádí web Greg, který se specializuje na tématiku rostlin.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Semínka kopru a snítka čerstvého zeleného kopru.

Účinky kopru velmi ocení ženy. Podporuje totiž tvorbu mateřského mléka a pomáhá udržovat komfort při menstruaci. Dále prospívá diabetikům a má relaxační účinek, takže může pozitivně ovlivnit usínání.

„Jestliže budeme žvýkat semínka kopru, přejde nás škytavka. Tato velmi aromatická bylinka působí pozitivně i na celkové prokrvení srdečního svalu, proti nadýmání či křečím a přispívá k celkovému posílení organismu,“ doporučuje kopr zájmový web iReceptář.



Server o zdraví Vitalia doporučil recept na čaj z koprového semene, který pomáhá při zažívacích obtížích a působí tišivě. Protože je velmi močopudný, můžeme jej použít při ledvinových a močových kamenech. Koprové víno zase pomáhá na dobrý spánek.

Koprový čaj

Potřebujeme:

1 čajovou lžičku kopru

2 dl vroucí vody

Postup:

Kopr přelijeme vroucí vodou. Vše necháme 10 minut louhovat. Poté přecedíme a můžeme popíjet.

Semínka kopru připravená ke sklizni:

Koprové víno

Potřebujeme:

1 čajovou lžičku kopru

šálek bílého bio vína

Postup:

Zahřejeme šálek bílého bio vína. Přelijeme jím 1 lžičku sušených semen kopru. Necháme 10 minut louhovat. Poté přecedíme a pijeme ještě za horka po malých doušcích.

Studie na využití kopru k léčbě plynatosti

Na účinky esenciálního oleje z kopru se zaměřila například studie uskutečněná lékařskou fakultou Sabzevar University of Medical Sciences v Iránu. Placebem kontrolovaná studie, které se zúčastnilo na 120 žen, sledovala intenzitu zadrženého střevního plynu, plynatost a bolest po císařském řezu.

„Ve srovnání s výchozími hodnotami bylo 20 minut po podání třetí dávky hlášeno 33procentní snížení intenzity plynatosti ve skupině s koprem oproti 12procentnímu snížení ve skupině s placebem,“ uvádí studie.

Výsledky tedy naznačují, že esenciální olej z kopru by mohl být jako alternativa k lékům na předpis bezpečně použit k léčbě plynatosti po císařském řezu a na bolesti břicha.

Pěstování kopru na zahradě

Kopr upřednostňuje na živiny bohatou, dobře propustnou půdu a alespoň 6 až 8 hodin slunečních paprsků denně. Nemá rád příliš mokrou půdu, proto to se zálivkou nepřehánějte.

„Semena kopru vysévejte brzy na jaře po pominutí mrazů. Poroste rychle, sazenice se obvykle objeví asi za 10 dní,“ radí zájmový web The Spruce.

Web University of Minnesota Extension má pár rad, jak pěstovat kopr na zahradě.

Kopr roste nejlépe v dobře odvodněné, mírně kyselé půdě bohaté na organickou hmotu.

Kopr se nepřesazuje snadno. Semena proto zasejte do země přímo na místo, kde mají rostliny růst.

Pěstování kopru v interiéru je možné, pokud mu poskytnete dostatek světla.

Zelené listy kopru sklízejte kdykoli během vegetačního období, a to dokud se neotevřou jeho květy ve tvaru deštníků. Jakmile se rozvinou květy, rostliny přestanou produkovat listy a zaměří se na vývoj semen.

Chcete-li sklízet semena, odřízněte stonky květů těsně předtím, než semena začnou dozrávat a získávat hnědou barvu. Sklizená semínka uložte do vzduchotěsné nádoby.

Pěstování kopru v květináči

Kopr může dobře růst i v nádobě. Musí však být hluboká minimálně třicet centimetrů.

„Ujistěte se, že nádoba má dostatek drenážních otvorů. Nejlepší je použít zeminu obohacenou kompostem. Semena stačí lehce zatlačit do půdy prsty; není třeba je zasazovat hluboko. Sazenice nepřesazujte do jiné nádoby. Narušení dlouhého kořene může rostlině způsobit šok,“ radí server The Spruce.

Nádobu s koprem umístěte na slunné místo na parapetu. Kopr potřebuje pro svůj optimální růst slunce. Zalévejte tak, aby půda byla vlhká, ale ne přemokřená.

Všude kolem nás rostou i další zajímavé a prospěšné rostliny.