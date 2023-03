Na co je dobrá kopřiva? Na první pohled protivný žahavý plevel umí člověku pomoci s řadou zdravotních problémů. Pití kopřivového čaje také podporuje hubnutí. Jak dlouho kopřivu užívat a na co dát pozor při sběru? Pro tuto vskutku blahodárnou rostlinu se můžete vypravit už nyní.

Kopřiva zrychluje lidský metabolismus, a přispívá tak k rychlejšímu a efektivnějšímu hubnutí. | Foto: Shutterstock

Najít kopřivu dvoudomou není vůbec těžké. Pokud však má pomoci s ozdravením lidského organismu, je potřeba k jejímu sběru vybrat místa, kde nehrozí, že bude zaprášená nebo znečištěná chemikáliemi či zplodinami z aut.

Čistí krev, zatočí s hleny

Nejlepší pro sběr jsou mladé jarní výhonky. Kopřivy je navíc nejvhodnější sbírat od konce března do 20. května. Po tomto termínu totiž rostlinka obsahuje příliš mnoho dusičnanů.

„Ideální je sbírat kopřivu kolem 14. hodiny za suchého počasí. Listy i nať jsou náchylné k zapaření, proto je nesmíme pomačkat a dáme je co nejdříve po sběru sušit,“ doporučuje web Kouzlo bylinek. Další vhodné období pro sběr mladých výhonků pak začne zase v září.

Co nevíte o kopřivě?

Zdroj: Youtube

Samozřejmě není vůbec od věci mít při sběru kopřiv rukavice – všichni víme, proč je tahle rostlina tak neoblíbená.

Tuto nepříjemnost však vyváží její všestranné využití. Mimo jiné čistí krev, takže se výborně hodí k detoxu. Dále odstraňuje zahlenění dýchacích cest, zvyšuje imunitu, snižuje únavu, urychluje hojení drobných ranek, pomáhá s léčením zažívacích i kožních problémů a je výborná k péči o vlasy. Používá se také při nemocech kloubů, při krvácení z dásní nebo chudokrevnosti.

Obtěžují vás kopřivy? Využijte je v kuchyni

Kopřiva může dokonce sloužit jako surovina k výrobě textilu. Kopřivová vlákna se zpracovávala od pravěku až do 20. století. Ještě za první světové války se plátnem z kopřiv nahrazovala bavlna.

Kopřiva zrychluje metabolismu

Velmi zajímavé jsou účinky kopřivy na lidský metabolismus, který zrychluje, a přispívá tak k efektivnějšímu hubnutí. Kdo by chtěl shodit pár kilogramů, může svou snahu popořit pitím kopřivového čaje.

Na kopřivový čaj potřebujeme lžíci sušené kopřivy nebo hrst opláchnutých čerstvých listů a litr horké vody. Kopřivu nasypejte do konvice, zalijte vodou a nechte 15 minut louhovat. Čaj můžete osladit medem nebo si do něj přidat citron.

Pití kopřivového čaje se doporučuje dvakrát až třikrát denně po dobu tří týdnů. Užívání je dobré na týden přerušit, nechat tělo odpočinout, a pak kúru zopakovat. Účinky kopřivy jsou totiž velmi silné.

„Čaj z kopřivy pijeme maximálně tři týdny, je to velmi silná bylina – drasticky čistí ledviny, proto by se neměla užívat dlouhodoběji,“ varuje web Kouzlo bylinek. Pro děti do dvou let se pití kopřivového čaje nedoporučuje vůbec. Kopřivě by se raději měli vyhnout také lidé, kteří berou léky na takzvané ředění krve.

„Kopřiva zlepšuje trávení a i když jíte méně, vaše tělo ji plně vstřebá a nepociťuje hlad. Má jedinečnou vlastnost, že nasycuje tělo na buněčné úrovni a zabraňuje tak emočnímu přejídání,“ píše web BonApeti. Pokud je tedy člověk ve stresu, měl by si namísto chipsů nebo sušenek dát raději kopřivový čaj nebo kopřivovou polévku a rýži.

Kopřiva v polévce i jako smoothie

Účinky kopřivy dvoudomé na metabolismus byly dokonce podrobeny vědeckému zkoumání. Vědci z University of Maryland zjistili, že myši krmené po dobu dvanácti týdnů stravou s vysokým obsahem tuků přibraly méně, pokud konzumovaly také kopřivový extrakt.

Kopřiva nejen léčí, ale je výborná i v kuchyni. Čerstvé listy mladých kopřiv se hodí pro přípravu salátů, pesta i pomazánek. Můžeme je přidat do velikonoční nádivky, do těsta na knedlíky, noky a nudle, nebo z nich udělat polévku. Dají se použít i do bramboráků, omelet, těstovin nebo slaných závinů. Kopřiva se také dá uvařit stejně jako špenát.

„Ukázalo se, že konzumace kopřiv aktivuje v buňkách hormon, který nejen urychluje přeměnu tuků na energii, ale zdá se, že chrání vaše životně důležité orgány před absorbováním příliš velkého množství mastných kyselin,“ vysvětluje web Eatthis.

Množství kopřivového extraktu potřebné k dosažení těchto blahodárných účinků by se u lidí rovnalo přibližně 100 gramům denně. Vedle čaje si můžete z kopřivy připravit polévku nebo ji hodit do odšťavňovače a přidávat do smoothie.

Nejsilnější zážitek ze Zvíkova? Škubání kopřiv, říká herečka Martha Issová

Kopřivy můžete konzumovat čerstvé nebo je usušit. Dají se však i zamrazit. Podle webu Foodprint je předtím dobré je blanšírovat, tedy asi minutu vařit v osolené vroucí vodě, a pak je vložit do ledové vody, scedit, vyždímat v kuchyňské utěrce, vložit do sáčků a zamrazit. „Využít můžete i blanšírovací vodu,“ upozorňuje foodbloger Hank Shaw.

List a nať kopřivy obsahují velké množství chlorofylu, který má mnoho zdravotních benefitů: od posílení imunitního systému, detoxikace těla, ochrany před volnými radikály, a tedy před stárnutím, a především pomáhá zhubnout. Kopřiva se svým obsahem chlorofylu řadí mezi tmavou listovou zeleninu a mořské řasy. Dále obsahuje vitamín C, minerální látky, jako jsou hořčík, vápník, železo a draslík, a také kyselinu křemičitou, jež prospívá vlasům a nehtům. Je také zdrojem vitamínu D, fosforu, serotoninu, rutinu a kvercetinu. Zdroj: iReceptář