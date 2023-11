Koriandr je úžasná bylinka, kterou používali už staří Egypťané. Svým vzhledem je podobná petrželi a pěstovat ji můžete na zahradě i v květníku za oknem. Do jídelníčku byste měli koriandr zařadit nejen jako koření, ale především pro jeho mimořádné účinky na zdraví. Pomáhá se zažívacími problémy a nadýmáním, má protizánětlivé účinky, pomáhá při kašli, a také snižuje hladinu krevního cukru a cholesterolu. Posílí vaši slinivku, podporuje paměť a působí příznivě i na stavy úzkosti.

Koriandr | Foto: Shutterstock

Koriandr se používá nejčastěji při problémech se zažíváním, protože pomáhá proti křečím v břiše i proti nadýmání. Uplatnění si najde také v boji proti střevním parazitům. To je ale jen zlomek toho, na co tato bylinka a vitamíny, minerály a antioxidanty v ní obsažené, příznivě působí. Konzumovat se dají čerstvé listy i celá nebo mletá semena. Někdo nedá na specifickou vůni a chuť koriandru dopustit a je neodmyslitelnou součástí jeho kuchyně. Jiný je ale schopen ho sníst jen s velkým sebezapřením.

Koriandr - pěstování a užívání:

Historie

Koriandr znali lidé už ve starověku. Za nejstarší archeologický nález koriandru se považují semena, nalezená v izraelské jeskyni Nachal Chemar poblíž Mrtvého moře. Jejich stáří se odhaduje na 6000 až 8000 let.

Koriandr pochází z oblasti Středomoří. „Zmínky o této rostlině se objevují ve starých sanskrtských textech a také v raných biblických textech. Semena koriandru byla dokonce nalezena při vykopávkách Tutanchamonovy hrobky,“ napsal zahradnický web Plantura.

Staří Řekové a Římané ho používali nejen jako oblíbené koření, ale také jako důležitou přísadu pro výrobu léčivých přípravků a vína.

Rostlina byla mezi lidmi známá jako silné afrodiziakum a přidávala se do nápojů lásky.

Koriandr, zázrak pro srdce

„Listy a semena koriandru jsou plné vitamínu K, který hraje důležitou roli při srážení krve.

Vitamin K také pomáhá vašim kostem předcházet problémům, jako je osteoporóza (řídnutí kostní tkáně) a snižuje riziko srdečních onemocnění,“ uvádí webový průvodce zdravím WebMD.

KoriandrZdroj: Shutterstock

Vitamin K pomáhá i lidem s Alzheimerovou chorobou. Koriandr má i řadu účinků, které mohou prospět vašemu srdci. Pomáhá snížit krevní tlak a riziko aterosklerózy, formy ischemické choroby srdeční. Koriandr také snižuje špatný cholesterol (LDL) a zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu (HDL).

Podle webu WebMD antioxidanty v koriandru pomáhají odstraňovat volné radikály z těla, snižují riziko výskytu některých druhů rakoviny a dokonce snižují známky stárnutí.

Nižší hladina cukru

Semena koriandru výrazně snižují hladinu cukru v krvi u lidí, kteří mají cukrovku. Koriandr pomáhá aktivovat enzymy, které pomáhají tělu efektivně zpracovávat glukózu v krvi. Šťáva z koriandru je v lidovém léčitelství známá jako lék na různá kožní onemocnění, jako je akné, pigmentace, suchá pleť nebo naopak příliš se mastící pokožka.



Jaké vitamíny obsahuje koriandr?

Koriandr je skvělým zdrojem vitamínu A, který pomáhá vyživovat sítnice a udržovat oči vlhké. Vitamín C, který obsahuje, je zase důležitý pro imunitní systém. Napomáhá vstřebávání železa a hraje důležitou roli při hojení ran a produkci kolagenu, který pomáhá udržovat pokožku pevnou.

Semena mají sice nižší obsah vitamínů než syrové listy, ale zato obsahují značné množství vlákniny a některé minerální látky, jako je vápník, selen, hořčík, mangan nebo železo.

„Koriandr také podporuje nervový systém a dokáže stimulovat paměť. Obsahuje vysoké množství železa, které je nezbytné pro léčbu anémie (chudokrevnost). Koriandrová semínka pomáhají i při menstruaci,“ uvádí další zdravotní benefity bylinky web E Times, zabývající se zdravím a životním stylem.

Přidává i návod na přípravu čaje.

Čaj z koriandru půl lžíce semínek koriandru

dva šálky vroucí vody Zalijte semínka koriandru dvěma šálky vroucí vody. Nechte je chvíli vylouhovat a poté sceďte. Odvar, obsahující zdraví prospěšné látky, vypijte.

Pěstování koriandru

Koriandr je jednoletá rostlina, která pochází ze Středomoří. „Může dosáhnout výšky až jednoho metru a kvete v červnu a červenci. Z bylinky se využívá hlavně plod, který se používá pro léčivé účely, ale do kuchyně se hodí i zelená nať koriandru,“ píše o bylině iReceptář.

Snadno ji můžete pěstovat i u nás.

„Koriandr miluje slunce a propustné zásadité půdy, rozhodně ho ale nepřipravte o potřebné živiny. Pokud chcete mít bylinku v květináči, můžete ji předpěstovat od března do dubna v domácích podmínkách, jinak je možný i výsev do záhonu. Přímo do záhonu se vysévá v polovině května. Musí se pravidelně a hodně zalévat. Nepřežije sice zimu, ale obvykle se vysemení a na stejném místě vám následující rok opět vyroste,“ radí web iReceptář.

Jak pěstovat koriandr v květináči

Květináč by měl mít rozměry 45 centimetrů na šířku a 25 centimetrů na hloubku. „Na dno nasypte keramzit, na něj rozprostřete substrát – nejlépe na pěstování bylinek, na povrch nasypte semínka a překryjte je půl centimetrem substrátu. Půda by měla být neustále vlhká. Hodit se bude rozprašovač,“ doporučuje web iReceptář.

V květináči nemusíte bylinky nijak protrhávat. Jakmile dorostou do výšky 10 centimetrů, je čas na sklizeň.

Proč koriandr chutná jako mýdlo?

Specifická vůně a chuť koriandru má své příznivce i odpůrce. „Jak semena koriandru po sklizni dozrávají a schnou, rozvinou své charakteristické kořenité, zemité aroma podobné kmínu s lehkým nádechem pomerančové kůry," uvedl zahradnický web Plantura. Proto se stala součástí mnoha kořenících směsí.

Koriandr: zajímavé koření a užitečná léčivá rostlina:

„Listy koriandru, který lze použít i jako kulinářskou bylinku, mají chuť spíše pikantně pálivou, pepřovou až hořkou. Listy koriandru proto buď milujete, nebo nenávidíte. Pro někoho chutná zelený koriandr mýdlově a nepříjemně, což je pravděpodobně způsobeno genetikou,“ uvádí web Plantura.

Na co si dát pozor

Konzumace koriandru je bezpečná, jen je třeba, jako u všeho, užívat ho v rozumném množství. Koriandr je velmi účinný při snižování hladiny cukru v krvi. Proto lidé, kteří užívají léky na cukrovku nebo kteří mají hypoglykémii (nízká hladina krevního cukru), by měli být při konzumaci koriandru opatrní.

U citlivých lidí může koriandr při aplikaci bylinky na pokožku vyvolat svědění a alergickou reakci. Protože má koriandr schopnost snižovat krevní tlak, nedoporučuje se lidem, kteří se potýkají s nízkým tlakem nebo užívají léky na snižování tlaku.

Bylina je vhodná i pro děti. Těhotné a kojící ženy by se ale měly raději poradit se svým ošetřujícím lékařem.