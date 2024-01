Na co se používá kostival a jak funguje kostivalová mast? Kostival je nenahraditelnou bylinkou v léčbě pohmožděnin, bolavých zad, kloubů a kostí. Ideální je sáhnout po kostivalové masti či tinktuře, vyrobené z kořene kostivalu. Pro sběr kořene kostivalu je právě zima ideálním obdobím.

Kostival lékařský je víceletá rostlina, která má v rostlinoléčbě nepostradatelné účinky | Foto: Shutterstock

Známá bylinkářka Maria Treben napsala ve své knize Zdraví z Boží lékárny o kostivalové tinktuře: „Jedna žena, která už takřka nemohla pohybovat pravým ramenem - ramenní kloub byl téměř nepohyblivý a lékař už konstatoval „ochrnuti“, si na mou radu denně vtírala do ramene a kloubů tinkturu. Ze dne na den cítila, jak bolest ustupuje. Dnes je rameno normálně pohyblivé a žena může opět vést svou domácnost.“

Kostival lékařský a jeho kořen:

Univerzální ranhojič

Kostival lékařský je víceletá rostlina, která má v rostlinoléčbě nepostradatelné účinky na lidské zdraví. Díky unikátnímu koktejlu látek působí protizánětlivě, podporuje hojení a tvorbu nové tkáně.

Obsažené látky cholin a alantoin navíc podporují tvorbu červených krvinek. Pokud si chcete doma z kostivalu vyrobit nenahraditelný bylinný lék, je pro to nyní ten správný čas.



Sběr kostivalu? Klidně i v zimě

Karolína Josková, majitelka bylinkové farmy Herba RojaZdroj: se svolením Herba Roja„Bylinkáři nejsou v zimě úplně bez práce. I v tuto roční dobu je možné vydat se do přírody pro některé částí rostlin. Nebudeme sice sbírat květy, ale podíváme se na zub kořenům,“ říká Karolína Josková, majitelka bylinkové farmy Herba Roja. Karolínina rodina žije v Chráněné krajinné oblasti na úpatí velkého Blaníku a pěstuje tu bylinky v BIO kvalitě.

Kořeny nabývají v zimě na síle. Všechna síla rostlin je totiž přesunuta do země, do kořenů. „Nechcete odpočívat, milí bylinkáři? Počkejte, až přijde sněhová obleva, ať nemusíte odhrabávat sníh, a vykopejte si kořen kostivalu lékařského. Jestli teda není půda zmrzlá na metr hluboko,“ usmívá se zkušená bylinkářka.

Poznáte ho podle listů

Kostival roste především na mokrých loukách, podél potoků a ve vlhkých příkopech. Vysadit si ho můžete i na zahradě, nejlépe ke studni nebo pod okap, aby se mu co nejvíce dařilo.

A jak kostival poznáte? Musíte být obezřetní, protože než vykvete, dá se poznat jen podle listů. Když tedy zrovna nevykopete kořen. Listy kostivalu jsou podle Karolíny Joskové chlupaté a špičatě zakončené. Někteří je mohou zaměnit za listy křenu nebo sladkého lupenu, ale žilkování a chloupky na listech vám určitě pomohou tyto byliny rozlišit. V letním období má kostival květenství až metr vysoké, v růžovo fialové barvě.

Největší síla je v kořenech

Nyní v zimě nás ale zajímají především kořeny kostivalu. Ty jsou zvenku tmavohnědé až černé, uvnitř bílé až žluté. Ty nejsilnější jsou tlustší než lidská loketní kost. Na řezu je kořen slizký, mazlavý a mastný. Kostival má kořeny hluboko v zemi. Největší síla z celé rostliny je v kořenech, proto se tradičně z kostivalu sbírají pouze ony.

Kostival lékařský - bylinková kráska z lesa:

„Když se ale poraníte nebo pohmoždíte v přírodě a nemáte u sebe kostivalovou mast či tinkturu, utrhněte si list kostivalu, pořádně ho v ruce rozmělněte a přiložte na bolavé místo. Jako první pomoc to bude stačit,“ radí bylinkářka.

Sbíral se vždy po novoluní

Po létě, kdy kostival kvete a svou sílu dává do květů a listů, se na podzim jeho síla přesouvá do kořenů. Dokonce se listy v zimě úplně rozpadnou, aby na jaře vyrostly nové.

Karolína Josková prozrazuje, že u nich pod Blaníkem sbírají kořen kostivalu vždy po novoluní, řídí se tak tradicemi a radami našich prababiček.

„Poté co kostival vykopete, ho pořádně omyjte od hlíny. Tato fáze je velice důležitá, nechcete přece mít ve svém výrobku hlínu. Dobré je si pomoci i nožíkem, kterým vyříznete záhyby kořenu plné hlíny,“ radí bylinkářka a pokračuje: „Nemusíte ale kořen očišťovat nějak více, určitě neseškrabujte celý jeho vnějšek. Černý obal kořenu má totiž v sobě také velkou sílu.“

Jak sbírat kostival: sběr je vhodný na podzim nebo v zimě

vykopejte kořen kostivali a omyjte ho od hlíny

záhyby plné hlíny vyřízněte nožem

neseškrabujte obal kořenu

kořen důkladně usušte a nastrouhejte

naložte například do domácí pálenky

Po umytí již stačí kořen dobře usušit a pak ho celý nastrouhat. Nakládá se čerstvý, jen není dobré, abyste při naložení měli kořen mokrý od čištění. „Voda vám může zavařit, může vám do výrobku přenést choroboplodné zárodky. A pozor, kořen kostivalu nikdy nemrazte! Zkoušeli jsme to za vás a nebylo to nic dobrého,“ upozorňuje Karolína Josková.

Nakládání do pálenky

Nastrouhaný kostival můžete naložit do domácí pálenky a nechat macerovat několik měsíců. Vznikne výborná tinktura, která je vhodná jak na kostní, kloubní a svalové problémy, tak i na bolest zubů! I když se kostival nedoporučuje užívat vnitřně, pár kapek kápnout přímo na bolavý zub je možné a nic se vám určitě nestane.

Jinak ale kostivalovou tinkturu používejte pod obklad či přímo na bolavé místo, které s tinkturou lehce promasírujte.

Sušený kostivalový kořenZdroj: se svolením Herba Roja

Pět týdnů zahřívání sádla s kostivalem

Kostivalovou mast vyrábí Karolínina rodina ze sádla, které si doma sami pomalu vyškvaří. Pak již stačí nastrouhaný čerstvý kořen kostivalu zalít teplým, vyškvařeným sádlem a chvilku nechat na mírném plameni macerovat. Macerování, tedy zahřívání sádla s kostivalem je nutné provádět každý týden, déle než měsíc.

Jak bylinkářka dodává, po pátém týdnu již můžete kostival ze sádla vylisovat a máte hotovou mast, která vám pomůže na revma, revmatoidní artritidy a revmatismus obecně. Výborné účinky má na otoky kloubů, svalovou slabost nebo i podvrtnutý kotník či natažené vazy. S kostivalovou mastí můžete podpořit hojení zlomenin. Zároveň vám kostival pomůže na záněty kloubů, bércové vředy, různá pohmoždění a zhmoždění.