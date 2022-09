Podle mnoha lékařský studií se právě ten až z 80 % podílí na celkové kondici člověka. Ať už to byly vybrané zdravé jídlo, jízda na koni, procházky s pejsky, nebo pravidelný odpočinek po náročné práci, královna díky tomu jasně dokázala, že studie mají pravdu.

Ať žije královna!

Životem královny Alžběty se neustále zabývala snad všechna média. Její ohromující psychická i fyzická kondice inspirovala britského Kulturistu Bryana Kozlowski k sepsání knihy Ať žije královna - 23 pravidel pro život od nejdéle žijící britské panovnice. Vyšla v Británii v prosinci 2020 a jak autor prozradil serveru GoodHousekeeping.com, pro příručku nevyzpovídal přímo královnu.

Využil rozsáhlý výzkum veřejných zdrojů, které mapovaly celý její život. Kozlowski mimo jiné zdůraznil důležitost dodržování královniny každodenní rutiny. To by mu podepsali všichni psychologové, kteří dobře vědí, jak důležité jsou pro duševní pohodu člověka rituály.

Královniny každodenní rituály



Vstávala v 7:30 a vychutnávala si šálek čaje Earl Grey.



Před snídaní si dala ranní koupel.



U snídaně mívala stejné menu a pročítala u ní několikery noviny.



Dopolední práci začínala v 9:30, dvě hodiny věnovala papírování, poté následovaly schůzky.



Pauzu na oběd si dávala ve 13:30, jedla sama nebo s některými členy rodiny.



Poté si ráda zašla protáhnout tělo na procházku do palácových zahrad.



Po procházce královna 30 minut odpočívala a četla si Racing Post. Byla totiž vášnivou fanynkou koňských dostihů, a dokonce měla svého vlastního dostihového koně.



Odpolední práci přerušila v 17 hodin a přicházela do jídelny na čaj a občerstvení.



Po čaji se královna vracela do své kanceláře dokončit práci.



Pokud se panovnice nemusela zúčastnit večer nějaké akce, odešla obvykle v 18 hodin do svého pokoje a připravovala se na večeři ve 20 hodin.



Jedla ve svých soukromých komnatách a několik hodin strávila sledováním televize nebo čtením.



Do postele odcházela královna ve 23 hodin, kde si ještě chvíli četla. Čekalo ji 8,5 hodiny spánku.



Jasný řád královnina jídla

Velkou zvědavost vždy vzbuzoval královnin jídelníček, díky němuž si Alžběta udržovala své tělo štíhlé a zdravé. Co obvykle jedla, prozradil serveru britishheritage.com její bývalý osobní šéfkuchař Darren McGrady, který patnáct let vařil nejen pro Její veličenstvo, ale také pro princeznu Dianu, prince Williama a Harryho a jeho jídlo ochutnali také prezidenti Forda, Reagana, Bush či Clintona. Je vidět, že i v jídelníčku královny panovala přesně daná pravidla a většinu dní se podávala stejná jídla.

Jídelníček královny Alžběty II.



Snídaně

Královna Alžběta dávala přednost tomu, aby byla snídaně jednoduchá. Posnídala misku pšeničných lupínků K-special s různými druhy ovoce. Při zvláštních příležitostech si dopřála míchaná vajíčka s uzeným lososem.



Oběd

Obvykle byly na stole ryba nebo kuře, vždy se zeleninou. Sacharidy královna vynechávala.

Z ryb měla královna ráda doverský jazyk, jednu z nejcennějších a nejchutnějších ploských mořských ryb. K ní dušený špenát nebo cuketu. Pokud bylo servírováno kuře, pak grilované a se salátem.



Odpolední čaj

Královna Alžběta milovala sušenkový čokoládový dort. Jedla také sendviče.



Večeře

Bývala podle stejného vzorce jako oběd. Nejčastěji bylo vařené maso a zelenina, někdy kuchaři servírovali bažanta nebo zvěřinu. Královna Alžběta samozřejmě milovala nedělní pečínku. Jako dezert mívala čokoládu, jahody či broskve. To vše zapité sklenkou toho nejlepšího šampaňského.



