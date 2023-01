V Anglii jsou známé jako pickles a v Koreji jako kimchi. Kvašená zelenina je po tisíce let na jídelníčku snad všech národů světa. A to nejenom pro zajímavou pikantní chuť, ale také pro velký přínos pro zdraví. Mléčné kvašení obohacuje zeleninu o vitamin C, enzymy i o kyselinu mléčnou a laktobacily.