Znáte fascinující nápoj, který připravíte jen ze dvou surovin a na který nejen při respiračním onemocnění nedaly dopustit naše babičky? Jmenuje se medvědí mléko a je ideálním lékem na vykašlávání, uklidní podrážděný krk, působí antibakteriálně a dobře se po něm spí. Jak ho správně připravit, abyste nepřišli o cenné látky a nepohrávali si se zdravím svých jater a celkovou imunitou?

Medvědí mléko je díky kombinaci mléka a medu skvělým nápojem, který pomůže v boji proti nachlazení i suchému kašli | Foto: Shutterstock

Mléko a med jsou dva z nejposvátnějších pokladů přírody. Jejich vyživující i léčivé účinky jsou velkým přínosem pro lidské tělo, obzvlášť v období, kdy se necítíte příliš dobře. Když navíc tyto dvě suroviny smícháte, vytvoříte základ nápoje, který může pomoci s vykašláváním a uzdravováním při podzimních virózách a nachlazeních. Receptů na medvědí mléko je hned několik, někteří do něj přidávají máslo, jiní koření, a někteří si neodpustí i malého panáka rumu.

Alkohol však podle imunoložky nemá v nápoji, který vás má uzdravit, své místo. Můžete totiž ohrožovat své orgány a celkově snižovat obranyschopnost těla. Jak medvědí mléko připravit, na co je mléko s medem dobré a proč ho pít raději bez rumu?

Zázračný nápoj původem z Čech

Medvědí mléko má svůj původ v českých luzích a hájích, konkrétně v Chatě Severka. Dle legendy ho zde poprvé připravil zhruba před padesáti lety tehdejší hospodář Václav Luczka, který jednomu z hostů uvařil na přání mléko s medem a cukrem a doplnil ho o štamprli rumu.



„Medvědí mléko je horký, bezesporu léčivý nápoj, jehož účinky jsou velkolepé a vyřešíte s ním spoustu neduhů. Horké mléko, rum a med jsou jen hlavní ingredience, ty zbylé spolu se správným poměrem tvoří součást naší originální tajné receptury, kterou znají jen za dveřmi naší kuchyně,“ tvrdí na svém webu Chata Severka.

Může medvědí mléko zahleňovat?

Stále se však najdou tací, kteří na medvědím mléce, nebo spíš na mléce obecně, vidí něco špatného. Podle některých tvrzení totiž mléko zahleňuje a při kašli nemá v našem jídelníčku co dělat. Proti tomu se však vymezuje pediatrička Tereza Sochorcová.

„Větší produkce hlenu v dýchacích cestách se u některých lidí skutečně objevuje, nicméně není to kvůli konzumaci mléka, nýbrž z důvodu onemocnění, jako je cystická fibróza či primární ciliární dyskineze. Nicméně velké procento populace věří, že se musí zcela vyhnout konzumaci mléčných výrobků i při zcela běžném a lehkém respiračním onemocnění, jakým je například rýma,“ vysvětluje doktorka Sochorcována svém webu Léčím děti.

Dodává, že někteří lidé, a to i z odborné veřejnosti, tvrdí, že při trávení mléčných výrobků vzniká na stěnách střev hlenovitý film, který brání dokonalému trávení a ničí bakterie pod ním.

„Neexistuje však relevantní vědecká studie, která by toto tvrzení podporovala. Mléko a mléčné výrobky jsou pro nás velice důležité, protože jsou nejdůležitějším zdrojem vápníku a obsahují také plnohodnotné bílkoviny. Zakysané výrobky navíc obsahují zdraví prospěšné bakterie mléčného kvašení,“ vysvětluje doktorka Tereza Sochorcová.

Úloha medu a jeho vliv na vykašlávání

Kašel, který je způsoben infekcí horních cest dýchacích nebo i kašel bez předchozí infekce je jednou z nejčastějších potíží, se kterou přicházejí rodiče se svými dětmi do ordinací dětských lékařů. Někdy však doporučené volně prodejné léky na zmírnění obtíží nezabírají a rodiče se zkoušejí obracet na tzv. babské rady a přemýšlí i nad přírodní léčbou.

„Většina předepsaných a volně prodejných přípravků na kašel u dětí často není účinná a může nést riziko nežádoucích účinků. Přitom mnohdy stačí jediná dávka medu před spaním, která může zmírnit kašel a nepohodlí, které zažívají děti a jejich rodiče,“ tvrdí Ran D. Goldman - profesor Dětské kliniky na Lékařské fakultě University of British Columbia ve své studii.

Med je sám o sobě jedním z nejlepších přírodních léků na respirační onemocnění. V kombinaci s mlékem ho využívaly už naše babičky a byl pro ně prakticky jediným dostupným lékem na jakýkoliv respirační problém. „Antibakteriální vlastnosti medu pomáhají zlepšovat symptomy infekcí horních cest dýchacích. Med je tudíž jakousi široce dostupnou a levnou alternativou antibiotik, která pomáhá zastavit šíření škodlivých mikroorganismů a lze ho doporučit pro léčbu akutního kašle,“ vyzdvihuje vlastnosti medu studie z roku 2020.

S čím pomůže medvědí mléko

Kombinace mléka a medu, tedy smísení dvou surovin, které nám mohou pomoci s akutními zdravotními neduhy, mezi které podzimní virózy a respirační onemocnění jistě patří, je nejen účinný, ale i lahodný způsob léčby. Pomůže nám v boji proti nachlazení, bolesti v krku, zklidní dýchací obtíže, usnadní vykašlávání a podle této studie působí i díky medu antibakteriálně.

„Zejména na začátku nemoci, kdy je kašel dráždivý, dělá teplé mléko s medem divy. Tento nápoj můžete pít po celý den a je zvláště žádoucí ho užívat před spaním. To vám umožní klidně a zdravě spát bez kašle. Do mléka spolu s medem můžete přidat další užitečné přísady, jako je třeba různé koření,“ vysvětluje zdravotní magazín Rehabilitace.

V neposlední řadě má smísení mléka s medem i pozitivní vliv na kvalitu spánku i podle této placebem kontrolované studie. „Med může být vhodnou léčbou kašle u dětí, které mají potíže se spánkem způsobenou infekcí dýchacích cest,“ tvrdí v závěru studie kolektiv autorů.

Co patří do medvědího mléka

Nejdůležitějšími složkami nápoje jsou mléko a med. Podle chuti můžete nápoj dosladit cukrem, nebo přidat více medu, přidat trochu skořice, hřebíčku, kardamomu, zkrátka co máte rádi. Přidat však můžete i máslo.

Lidový recept na medvědí mléko:

ohřejte zhruba 250 ml mléka přelijte mléko do hrnku rozmíchejte v mléce 1 až 2 lžíce medu a lžičku másla přidejte štamprli rumu nebo slivovice (pokud to dovoluje váš zdravotní stav)

Možná si pokládáte otázku, zda se med přidáním do horkého nápoje neznehodnotí. Podle Českého svazu včelařů jsou však obavy o zničení cenných látek přehnané. O přípravě čaje s medem, ovšem totéž lze aplikovat na přípravu medvědího mléka, uvádí: „Nalijeme-li horkou vodu do hrnku, teplota rychle klesne asi na 80 stupňů Celsia, během 10 minut už můžeme čaj usrkávat. V tu chvíli má asi 60 stupňů. Aby se med poškodil, musel by se vystavovat teplotě 80 stupˇmů celou hodinu. To ale není běžná situace. Většina užitečných látek v medu je velmi stabilní a teplotou čaje se vůbec nemění.“

Nápoj by však neměly pít malé děti, a to kvůli možné alergii na mléčnou bílkovinu, med i případné množství alkoholu. Ten byste však měli přidávat jen ve chvíli, kdy si chcete teplý nápoj dopřát spíš jen tak na chuť, jelikož v léčivém nápoji nemá alkohol co dělat. A to i podle některých imunologů.

Raději verzi bez rumu

Jistě už jste slyšeli, že pokud je vám zima, máte si dát grog, svařené víno, nebo třeba čaj s rumem, protože alkohol prohřívá. Opak je však pravdou, a proto ani do medvědího mléka alkohol z léčebných důvodu raději nepřidávejte.

„Alkohol naopak rozšiřuje cévy a póry na pokožce, tím člověk snadněji ztrácí teplo a snadno prochladne,“ vysvětluje jeden z důvodů web věnovaný rizikům spojeným s požíváním alkoholu Pij s rozumem.

Z lékařského hlediska je navíc alkohol i v malé míře tím posledním, po čem bychom měli při nachlazení sáhnout. „Alkohol zatíží játra, která jsou v době infektu nesmírně důležitá. Produkují totiž spoustu faktorů, které se podílejí na regulaci zánětu, na hojení, a tedy na boji s infekcí. Práci imunity alkoholem jedině narušíte,“ řekla nedávno Deníku i imunoložka Zuzana Ozaniak Střížová z pražské Fakultní nemocnice Motol.

Vždy však platí, že pokud se příznaky kašle a nachlazení či jiného onemocnění nelepší, nebo dokonce stupňují, konzultujte váš stav s lékařem.