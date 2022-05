„Běžná kosmetika pro ženy i muže může mít okamžitý efekt, ovšem z dlouhodobého hlediska produkty často škodí. Hodně lidí pak končí se špatnou pokožkou a roztřepenými či vypadanými vlasy jen proto, že uvěřili marketingu,“ říká Dan Trnka, zakladatel české firmy pro maximálně přírodní kosmetiku Beviro. “Už si dáváme pozor na to, co jíme a co pijeme. Jsme například velmoc malopivovarnictví a lidé dávají přednost velmi dobrému, I když dražšímu pivu a tak by to mělo být i u kosmetiky. Je pozoruhodné si uvědomit, jak výrazně se člověku zlepší život, když lépe vypadá - bez plastické operace, bez solárka. Vypadá lépe prostě jen díky tomu, že se vyzná v pánské kosmetice a ví, že v ní panují rozdíly jako mezi ferrari a trabantem.”

Dan Trnka se v oboru pohybuje od šestnácti let. Vyučený kadeřník, vysokoškolsky vzdělaný pedagog pro obor učňovského školství, a také muž, který v oblasti kosmetiky provozoval mezinárodní obchod. Ale zatímco dříve prodával kosmetiku po kamionech, dnes prodává palety. Kvalita, ne kvantita - to je to, co ho nyní zajímá.

Jste takový vizionář v oblasti pánské kosmetiky. Jak přistupujete k výrobě nového produktu?

Můj úkol je určit produkt, který chceme doplnit do našeho sortimentu a tento produkt, s naším apelem na kvalitu, posunout dále. Jsme most mezi přírodou a moderní vědou. V každém segmentu - šampon, deodorant, sérum - si vybrat to nejlepší a pak s týmem našich odborníků udělat stejně kvalitní nebo ještě lepší věc. Kombinací bylin a pozitivně fungujících chemických látek zkoušíme najít tu ideální formuli. Naši chemici, kteří mají vystudovanou produkci kosmetiky a jsou zároveň odborníci na bylinky, čelili velké výzvě v podobě šamponu. Šampon má vlasy očišťovat a ideálně ošetřovat pokožku, hydratovat vlas. Zákazník v šamponu hledá především pěnu. Tu pěnu v drtivé většině zajišťuje složka SLES, o kterém se ví, že má horší biolgickou odbouratelnost, silně dráždí a vysušuje pokožku. My jsme tedy hledali způsob, aby šampon nedráždil, nezpůsobil alergie, nevysušoval. Ale zároveň, aby měl pěnivost, kterou zákazník chce. A povedlo se nám to. Můžu směle prohlásit, že náš z 99% přírodní pěnivý šampon je i z mezinárodního hlediska unikátní.

Takže představa hlavy pokryté pěnou, která jediná správně umyje vlasy, je mylná?

Bohatě pěnivý šampon může opravdu, šetrně řečeno, nepomáhat. V šamponech jsou nejen alkalické soli, ale třeba i silikony a velmi nešetrné tenzidy. Někteří výrobci dodávají do šamponu prvky, které potlačují autoimunitní systém, což vede tělo k tomu, že postupně potřebuje zvyšovat dávky daných látek, aby dosáhlo kýženého výsledku - například vlasů bez lupů. Některé celosvětově známé značky šamponů takto postupně oslabují pokožku a přebírají funkci autoimunitního systému. Postupem let jejich výrobci přicházejí s novými, jak se říká, formulemi, čili složením. Což není nic jiného, než že se postupně přidávají vyšší dávky různých složek nebo jiné látky, které likvidují lupy, protože organismus zákazníků už sám je odstranit nedokáže. Zní to drsně, ale je to fakt. Mnozí výrobci kosmetiky si pěstují u lidí závislost na svých produktech. Produkty totiž neřeší příčinu, ale jen důsledek.

A jak má fungovat ten opravdu zdravý šampon?

Náš šampon funguje opačně a posiluje organismus, aby si s lupy a dalšími problémy sám poradil. Ovšem naši zákazníci museli pro své vlasy udělat víc, než si jen koupit náš produkt. Musí mít odvahu a projít jistým obdobím, kdy se jim ta situace s lupy ještě zhoršila. Protože náš šampon jim pomohl s detoxikací, pokožka se potřebovala vyčistit od těch chemikálií, které používali roky. Což dočasně vede k větší tvorbě lupů. Když ale pár týdnů vydrží, tak pak mohou mít od lupů pokoj. Samozřejmě nejsou výrobky Beviro zázračné a samospásné, chci tím říci, že s některými potížemi je už zkrátka třeba navštívit dermatologa. Problémy s pokožkou můžeme připodobnit k příkladu pohledu kontrolek v autě. Jak reagujeme, když se nám nějaká kontrolka rozsvítí? Zajedeme do servisu. Pokud se nám na těle rozsvítí nějaká kontrolka, třeba formou tvorby lupů, tělo se nám podobným způsobem snaží něco sdělit. Stran životosprávy, používané kosmetiky, prostředí, kde žijeme a podobně. Pokud problém řešíme tím, že kontrolku odpojíme, problém nevyřešíme, jen ho skryjeme. Náš šampon proti lupům funguje proto tak, že podporuje tělo, aby s ním bojovalo samo. Máme reakce od mnoha zákazníků, kteří byli léta zvyklí na ty známé značky a lupy se jim přesto dělaly pořád a hlava je svědila čím dál víc. Pak přešli k nám a situace se jim po čase používání dramaticky zlepšila. Obdobné reakce máme na náš šampon proti vypadávání vlasů. Chodí nám reakce typu, „nevím, jestli je to placebo, ale mám pocit, že místa, která byla řidší už tolik neprosvítají.“ Beviro obvykle nenabízí okamžité řešení, je o to určité vytrvalosti a rozhodnutí problém skutečně vyřešit.

Co vlastně způsobuje výskyt lupů?

Suchá šupinatá pokožka ještě nejsou lupy. Dost často se to zaměňuje. Suché šupinky jsou důsledkem například špatně volených vysušujících šamponů. Ale lupy jsou kvasinky (Pityrosporum ovale nebo Malassezia globosa), které se živí tuky, jež jsou hlavní složkou kožního mazu. Vyskytují se i na hlavě člověka bez lupů, ale u lidí trpících lupovitostí je

jejich množství větší. Jakákoliv nadprodukce kožního mazu vede k jejich rychlému množení a produkci takzvaných metabolitů, které dráždí pokožku hlavy, což se projevuje svěděním, zarudnutím a podobně.

A co používání kondicionérů?

Ty mohou být ještě větší riziko než šampon. Protože šampon smyjete, kdežto kondicionér zůstává na vlasech. Je pravda, že jsou oplachové i bezoplachové kondicionery. Ale i bezoplachové dost často obsahují silikony. Jejich výhody určitě existovaly do doby, než se začaly objevovat přírodní náhrady, protože silikony jsou především neekologické. V přírodě se chovají jako plasty.

Co vlastně přesně dělá s vlasy kondicionér?

Vrchní vrstva vlasů a pokožky se nazývá kutikula, to jsou takové šupinky, a ty přirozeně směřují stejným směrem. Ale při mytí, kdy vlasy v podstatě mechanicky převracíme různými směry, do sebe ty šupinky zacuchávají. Kondicionér uzavírá nebo uhlazuje tyto šupiny, tak, aby šly opět jedním směrem a mohli jsme vlasy upravit. Úkol konidiconeru je, aby šly vlasy učesat. Šupiny se uzavřou, přestanou o sebe zachytávat. Silikony v kondicionéru napomůžou, aby vlasy lépe klouzaly a tím se lépe učesaly. Zároveň uzavřená kutikula lépe odráží sluneční paprsky, což tvoří onen lesk vlasů. U poškozených vlasů se hladkosti a lesku, což je symbol zdravého vlasu, dosahuje právě silikony, které se na vlas přichytí a vyrovnají strukturu. Bohužel se ve vlasu uchycují a vrství. To způsobuje elektrizování vlasů a třepení. Čili opak toho, co bychom očekávali. Takový kondicioner tedy dodá pouze krátkodobý efekt, z dlouhodobého hlediska nic dobrého. Mluvím zde o běžných kondicionerech. Existujíí i šetrnější varianty, na jednom takovém kondicionéru právě pracujeme.

A jaké šampony máte vy?

Máme čtyři šampony, vesměs stejný základ, který se liší doplněním složek v tom směru, na co je používat - proti tvorbě lupů, proti vypadávání vlasů, na vousy a pak denní šampon na nejběžnější použití. Šampon má pokožku a vlasy jemně vyčistit a hydratovat. Kdokoli se podívá na naše stránky, tak vidí jejich složení, netajíme je. Náš šampon jsme dělali dva roky, bylo tam postupně sedmnáct pokusů, než jsme našli to nejlepší.

A co různé certifikáty, které vidíme na lahvičkách?

Na ty pozor, mohou být zavádějící. Třeba přeškrtnutý králíček říká, že se kosmetika netestuje na zvířatech. Samozřejmě u značek mimo EU dává smysl, ale v rámci EU to je vlastně podvod, protože již od roku 2004 je v EU zakázáno testovat kosmetiku na zvířatech. To je nekalá reklama. Beviro takové není, my říkáme, že testujeme na lidech. Pro nás důležitější než nějaké certifikáty jsou reference od zákazníků.

Když někdo napíše mail, že děkuje, že se shlédnul v našem příběhu a naše výrobky mu pomohly. Třeba teď mi psal pán, který si koupil náš pleťový Forever Young Elixír s tím, že nic od toho nečekal, ale že mu pak kamarádka na kafi říkala, jak vypadá dobře, jak má jasnou pleť a vyžehlený obličej. Takové zákazníky mám nejradši. Když jsou nejdřív skeptičtí, ale pak to zkusí a řeknou si: wow!

Může krém opravdu pomoci mládnutí pokožky?

Není samozřejmě samospásný, důležitá je životospráva. Proti stárnutí je jedna jednoduchá rada - pít dostatek vody. Nikdo nic lepšího než vodu nevymyslel. Pokud budete špatně jíst, kouřit a málo spát, ani náš Forever Young Elixír nepomůže. Pokud ale máte dobrou životosprávu, pak je krém proti stárnutí pleti ten správný dílek do skládačky.

Na co si dát pozor při výběru pánského krému?

Problém u krémů bývá, že výrobci nechtějí nabízet moc malou lahvičku, snaží se nějak zvětšit objem toho krému, protože prodávat samotné účinné látky je drahé. Proto se někdy do krému rozseká třeba guma z guary, která nemá žádné účinky, jen přidá krému na hmotě. Další nešvar bývá, že produkt okolo účinné látky jen proběhne, je jí tam minimální množství, ale obsažena je, tak může být uvedena na obalu. My takové nastavování kaše neděláme. Náš krém je optimální mix prospěšných látek, žádné zbytečnosti věci navíc. Není v něm jen obyčejná voda, ale i jablečná voda. K tomu mandlový olej, koenzym Q10, panthenol a další hydratační prvky. Kromě toho spousta dalších výtažků a enzymů, které znějí sofistikovaně vědecky, ale jsou v co největší míře přírodní. Náš krém za 750 korun je proto stejně dobrý, nebo i lepší, než přeparfémované krémy za 2500 korun. Ale tady si nedělám reklamu na náš produkt, chci hlavně zdůraznit, že levné krémy jsou vlastně nesmysl - aby se tam vešla marže pro všechny články řetězce, tak se tolik šetří na obsahu, že to už je lepší si obličej natřít kuchyňským olejem. Při výběru krému nemá smysl šetřit.

My například všechny produkty včetně krémů testujeme v Česku a Slovensku na vzorku několika desítek lidí. Rozesíláme jim beta verze produktu - dva neoznačené vzorky A a B. Jedno je špičkový konkurenční produkt, to druhé náš produkt. Teprve pokud máme jasně pozitivní odpověď, alespoň 75%, pak ho dáme na trh. Také se stane, že jeden produkt testujeme několikrát. Někdo třeba po vzorku krému či séra zčervenal, někomu méně voněl, pokud je těch negativních reakcí více a shodují se, pracujeme na vývoji dál. Naši zákazníci a jiní dobrovolníci tak mají možnost ovlivnit finální podobu produktu.

A kolik krému si muž má na obličej dávat?

Pleť si řekne sama. V počátku si třeba krému dáváš víc, ale v momentě, kdy jí po určité době už ošetříš, saturuješ, potřebuje méně. Už ho nevstřebá a zůstane lesklá i po menší dávce.

Jak často si vlastně muž má mít vlasy?

Nikdo není univerzál. Každý má jiné vlasy, ale taky jinou práci. Pokud sedíš v kanceláři, nemusíš si mýt vlasy tak často jako ten, kdo se při práci zapotí nebo zašpiní. Před desítkami let naučil marketing lidi mýt hlavu dvakrát. Říká se: jednou pro čistotu a po druhé pro krásu. Ale to je opravdu jen marketing. Aby byla větší spotřeba šamponu. Byť to říkám proti sobě - vlasy si není třeba mít každý den. Dobré je třeba obden si je spláchnout vodou a každý třetí den šamponem. Už proto, že vlasy a kůže si vytváří ochranný film, přirozený maz, který má svůj důvod - chrání nás proti bakteriím. Když ho ze sebe drhneme dokola mýdly a šampony, tak si poškozujeme pokožku. Například se dělají plísně na kůži, což se projevuje jako takové drobné bílé flíčky.

Třeba slaný sprej na určitou úpravu vlasů se dá používat každý den. Pak ho jednou za dva-tři dny smýt šamponem.

Opravdu pomáhá šampon proti vypadávání vlasů? To už od pradávna mastičkáři nabízejí kouzelné lektvary, které mužům vrátí kštici…

Je to něco jako bezpečnostní pás. Ten tě taky neochrání před bouračkou, ale pomůže, když už k ní dojde. Vlivů, proč vlasy vypadávají, je hodně. Náš šampon nezpůsobí, že plešatému narostou vlasy. Ale vyživí vlas, očistí ho od toho, co tam být nemá jako jsou zbytky po stylingu. Pomůže, aby začala cirkulovat krev. Takže takový šampon určitě zpomalí vypadávání vlasů nebo mu pomůže předcházet. Někdy se může stát, že začnou růst vlasy či vousy i tam, kde nerostly. A to proto, že na tom místě ještě jsou vlasové cibulky, ale jsou tam tak ucpané póry, že nic neroste. Nedávno mi jeden klient referoval, že díky našemu oleji na vousy, který také čistí pleť, mu na holém místě začaly růst vousy, prostě jen proto, že se mu vyčistila pokožka.

Autor: Jan Müller