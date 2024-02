Hektický životní styl, málo času, spěch, stres. To jsou faktory, které nás často doženou k myšlence na nezdravé jídlo. To navíc často hltáme na jeden nádech, abychom vše stihli. Rychlá jídla ale často obsahují vysoké množství soli, cukrů a přídatných látek, které nejenže našemu tělu neprospívají, ale vytváříme si na nich i závislost. Nezdravému jídlu se dá přitom celkem snadno vyhnout, což se brzy projeví nejen na našem zdraví, ale i na naší váze.

Chuť na nezdravé jídlo se dá zažehnat. Přílišná konzumace představuje zdravotní riziko | Foto: Shutterstock

Dopřát si občas trochu toho nezdravého jídla v podobě zmrzliny, chipsů, nebo si zajít jednou za čas na oběd do fast foodu, našemu zdraví nejspíš nijak neuškodí. Problém nastává ve chvíli, kdy se nezdravé jídlo a zpracované potraviny stávají pravidelnou či každodenní součástí našeho jídelníčku. Nezdravou stravu v podobě zpracovaného jídla však přijímá většina z nás každý den. Jak ale tomuto jídlu odolat a dopřát si raději zdravou svačinku, která prospěje nejen našemu zdraví, ale i naší postavě?

Jakou zdravější variantou lze nahradit cukr:

Vliv nezdravého jídla na zdraví

„Některé zpracované potraviny, jako jsou hotová jídla, balené pečivo nebo zpracované maso, mohou mít negativní účinky na zdraví. Chemicky zpracované potraviny často obsahují přídatné látky, mají vysoký obsah cukru a transmastných kyselin, a z tohoto důvodu jsou hlavním původcem obezity a dalších civilizačních onemocnění na celém světě,“ uvedl Národní zdravotnický informační portál.

Příliš častá konzumace těchto potravin pak může podle studie z roku 2023 způsobovat poškození fyzického, ale i duševního zdraví. Kromě obezity jsou spojovány i se ztučněním jater, vysokou hladinou cukru v krvi, depresemi, srdečními chorobami, ale i některými druhy rakoviny.

Příklady nezdravého jídla v podobě zpracovaných potravin:

mražená či hotová jídla

balené pečivo, pizza, koláče, zákusky

tavené sýry

snídaňové cereálie

chipsy a krekry

zmrzlina a cukrovinky.

masné polotovary, párky, rybí prsty či zpracovaná šunka.

limonády a slazené nápoje

Čím více je jíme, tím více je chceme

Záludnost nezdravých potravin spočívá především v tom, že jsou dobře dostupné a ve chvíli, kdy chceme rychle zahnat hlad, většinou nemusíme trávit moc času přípravou jídla. Podle amerického City Magazine však využívají tyto potraviny ještě jeden skrytý trik, který si mnohdy neuvědomujeme.

„Nezdravé jídlo je lákavé, a to kvůli ideálně zvolenému množství soli, cukru, tuků a dalšího obsahu. Kombinace těchto látek má jasný cíl, a to ten, abychom chtěli jídla tohoto typu jíst častěji. Faktem ale je, že čím více nezdravého jídla jíme, tím více ho chceme. Naštěstí to však platí i naopak, čím méně ho začneme jíst, tím méně ho začneme i vyžadovat,“ tvrdí americký lifestylový magazín.

Trik č. 1 - Nahraďte cukr

Jednou z hlavních přísad, která je zodpovědná za snižování imunity, ale i nárůst váhy, je bezesporu cukr, který má i velké množství dalších nežádoucích účinků na lidské zdraví. Americký deník CNN Health odkazující se na studii zveřejněnou v medicínském časopise The BMJ jich dokonce uvádí hned 45.

Patří mezi ně především cukrovka, dna, obezita, vysoký krevní tlak, srdeční infarkt, mrtvíce, rakovina, astma, zubní kaz, deprese či předčasná smrt.

Ovšem i přesto, že na obalu potraviny, který zrovna kupujete, není výslovně napsáno cukr, buďte na pozoru. Cukr totiž může být ukrytý i pod pojmy, jako je fruktóza, sirup z hnědé rýže, třtinová šťáva, med, agávový nektar a podobně. Byť jsou některé formy méně škodlivé než rafinovaný cukr, nebo mají dokonce na zdraví i pozitivní efekt, stále se jedná o sladidlo, které má vysoké množství kalorií. Používat bychom ho proto měli s mírou.

Trik č. 2 - Sejde z očí, sejde z mysli

Kdykoliv máte chuť na drobnou svačinku, většinou sáhnete po tom, co máte nejblíž, nebo se nejjednodušeji konzumuje. Dobré je svačinu naplánovat na chvíli, kdy vaše tělo ještě necítí nedostatek a nepociťuje velký hlad. Právě při něm totiž saháme po nezdravých, sladkých a škrobových potravinách, což je zakořeněno hluboko v lidské existenci.



Evolučně řečeno, vždy bylo velkým problémem mít dostatek jídla s vysokým obsahem sacharidů a tuků. Když vzpomeneme na časy hodování nebo hladomoru, dát si jídlo se spoustou sacharidů nebo tuků bylo něco, co váš mozek okamžitě přivítal.

„Dnes jsme zvyklí mít potravu k dispozici 24 hodin denně. Náš mozek se však nevyvíjí tak rychle, aby se výběru dostupných potravin přizpůsobil, a proto stále vykazuje stejné reakce na určité podněty,“ vysvětluje Erin Hanlon z Chicagské univerzity na americkém zpravodajském webu CNN Health.

Pokud však nevhodné potraviny odstraníte z dohledu, nebo je příště do nákupního košíku vůbec nevložíte, časem si na ně ani nevzpomenete.

Trik č. 3 - Mějte po ruce zdravé věci

A když sundáte z dohledu nezdravé potraviny, nahraďte je potravinami zdravými. Jakmile vás totiž přepadne hlad, bude pro vás snadné po nich sáhnout. „Mějte zdravé jídlo po ruce. U nezdravých svačin je to obvykle docela snadné, stačí otevřít sáček. Ale pokud budete mít v lednici vždy nakrájenou červenou papriku, mohlo by to být stejně lákavé. Zrovna tak ořechy či hummus,“ radí City magazine.

A pokud toto nejsou potraviny, které máte v oblibě, upečte si zdravou variantu oblíbeného koláče nebo nakrájenou zeleninu doplňte jogurtovým dresinkem s bylinkami. Zdravé nemusí vždy znamenat „nedobré“.

Zkuste třeba zdravou variantu jablečného koláče.

Trik č. 4 - Procházka místo svačiny

Jste zvyklí se mezi snídaní a obědem stavit v práci u automatu s kávou či drobným občerstvením? Malá svačinka je rozhodně dobrý nápad, jak ostatně tvrdí i web o zdravé životosprávě Vím, co jím.

„Dopolední svačiny nemusí být nijak velké, zpravidla stačí kus ovoce a k tomu průměrně 20 gramů ořechů nebo semen. Energeticky má přesnídávka tvořit pět až deset procent z celkového energetického příjmu. Ovoce můžete nahradit zeleninou, případně zvolit ovocno-jogurtové smoothie,“ tvrdí web.

Ovšem důležitou součástí je i ona procházka. Stačí 15 minut denně, a nejenže zaženete chuť na sladké, ale prodloužíte si tím i život, jak zjistila studie. Washington Post dokonce uvádí, že stačí 11 minut k tomu, aby došlo ke snížení rizika předčasného úmrtí. Stejný názor zastává i Univerzita v Cambridge. Proto příště raději než do automatu pro kávu a čokoládovou tyčinku zajděte na krátkou procházku po kanceláři a po návratu si vypijte osvěžující smoothie.

Trik č. 5 - Začněte pozvolna

Myslet si však, že se vše změní už od prvního dne, by byla bláhovost. Dodržování příliš omezujících diet a kladení si zbytečně vysokých nároků není pro celkové zdraví dobré, ale navíc může negativně ovlivnit i váš přístup k jídlu jako takovému.

„Dodržování ultra restriktivních diet může vést ke škodlivému cyklu hubnutí a opětovného nabírání, běžně známému jako jojo efekt. Nejen, že je jojo efekt spojen se zvýšeným přírůstkem hmotnosti v průběhu času, ale je také spojen s vyšším rizikem zdravotních stavů, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak či metabolický syndrom,“ tvrdí zdravotnický magazín Health.