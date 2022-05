Zázračná houbička: Shitake nejen chutná, ale umí i léčit

I když její kulinární sezona je poměrně krátká (od poloviny května ji nesbíráme kvůli vysokému obsahu dusičnanů), může na jarní talíře přinést spoustu krásných chutí. Ve Skandinávii, a hlavně ve Švédsku, je oblíbená kopřivová polévka připravená z vývaru a dochucená smetanou. Tradičně ji tu podávají 30. dubna během oslav filipojakubské noci, u nás známější jako pálení čarodějnic. Kopřivu můžete použít při přípravě velikonoční nádivky, výtečný je kopřivový špenát, který ladí s masem pečeným na česneku. Doporučujeme bylinu nejprve krátce povařit v osolené vodě či blanšírovat. Změkne a bude jemnější.

Kopřivové pivo

Ovšem variant, jak kopřivy využít, existuje nespočet. Výborně vyniknou v obyčejné kombinaci s pastou (tagliatelle, máslo, sůl, parmazán, kopřivy, piniové oříšky), vykouzlíte z nich krásně zelený dort nebo jemně fermentované kopřivové pivo, jehož příprava není nijak složitá. Můžete je přidat do míchaných vajíček i omelety, výborná je kombinace s houbami, česnekem a kroupami nebo se špaldou. Nebo zkuste parádní náplň do slaných koláčů ve stylu quiche. A nemusí být vše jen slané! Třeba vegani mají rádi čokoládové cupcakes s náplní z kokosového mléka a kopřiv.

Kopřivové taštičky s kozím sýrem

8 KS, PŘÍPRAVA 40 MINUT

Tento recept nezapře inspiraci řeckou kuchyní, z níž jsme si půjčili těsto Filo. Musíme uznat, že s českými kopřivami si rozumělo opravdu na výbornou.

Filo je po upečení krásně křupavé a rozpadá se na jemné plátky. Koupíte ho v obchodech s řeckými potravinami nebo na internetu. Pokud ho neseženete, nahraďte ho klasickým listovým těstem.Zdroj: foto: se svolením Aleny Hrbkové

• kopřivy 2 hrsti

• těsto Filo 3 pláty

• ricotta 150 g

• feta 150 g

• máslo 80 g

• vejce 1 ks

1. Fetu nastrouhejte a smíchejte s ricottou a rozšlehaným vajíčkem. Kopřivy zbavte tuhých stonků a nakrájejte. Spařte je horkou vodou a hned propláchněte studenou, osušte nebo z nich vymačkejte co nejvíc vody. Pak je vmíchejte do náplně.

2. Rozložte jeden plát fila, potřete ho rozpuštěným máslem a přidejte další vrstvu. Opět potřete máslem a položte třetí vrstvu. Nakrájejte na pruhy široké tak, jak velké chcete mít taštičky a kolik jich hodláte připravovat.

3. Na začátek každého pruhu dejte 1 až 2 lžíce náplně. Přeložte roh pruhu těsta, aby vznikl malý trojúhelník velký tak, jak velká bude taštička. Potom postupně překládejte do trojúhelníku a zaviňte ze všech stran. Koncový cíp slepte máslem.

4. Zabalené taštičky potřete ze všech stran máslem. Rozložte na plech vyložený pečicím papírem a pečte 20 minut při teplotě 180 °C dozlatova.

Kopřivová pomazánka

4 PORCE, PŘÍPRAVA 10 MINUT

I když jsou luštěniny zdravé, často na ně zapomínáme. Naše pomazánka nabízí skvělý způsob, jak tento drobný hřích napravit.

Fazole se do pomazánky hodily nejvíc. Můžete použít i jiné luštěniny, třeba cizrnu nebo adzuki. Ty bude ale lepší nahrubo rozmixovat.Zdroj: Foto: se svolením Aleny Hrbkové

• mladé kopřivy 150 g

• bílé fazole z konzervy 250 g

• menší cibule 1 ks

• máslo 1 lžíce

• strouhaná citronová kůra ½ lžičky

• citronová šťáva 1 lžíce

• čerstvý tymián pár snítek

• lahůdkové droždí 1 lžička

• sůl a pepř

1. Cibuli nakrájejte na kostičky a nechte zesklovatět na másle. Sundejte z plotny, přidejte fazole a rozmačkejte je šťouchadlem na brambory.

2. Kopřivy dobře operte v teplé vodě. Drobné výhonky můžete nechat vcelku, z vzrostlejších rostlinek použijte jen lístky a stonky vyhoďte. Poté kopřivy nakrájejte, spařte vařící vodou a ihned prolijte studenou. Důkladně je osušte.

3. Takto zpracované kopřivy přidejte k rozmačkaným fazolím. Přidejte citronovou šťávu a kůru, tymián a lahůdkové droždí. Promíchejte a podle chuti osolte a opepřete. Podávejte s dobrým pečivem.

Jarní kroupová polévka s kopřivami

4 PORCE, PŘÍPRAVA 45 MINUT

Do každé jarní polévky patří zelenina a mladé bylinky. Přidejte do ní i hrst kopřiv, které v předjaří raší všude kolem. Dělali to tak naši předkové a stojí za to, se jejich zvyky inspirovat i v moderní kuchyni.

Vařením kopřivové listy změknou a přijdou o typickou žahavost.Zdroj: foto: se svolením Aleny Hrbkové

• ječné kroupy 150 g

• mladá mrkev 2 ks

• kedlubna ½ ks

• další zelenina podle chuti (řapíkatý celer, hrst hrášku, kousek pórku apod.)

• máslo 2 lžíce

• česnek 2 stroužky

• mladé kopřivy 2 hrsti

• zeleninový nebo drůbeží vývar 1 l

• bylinky (dobře se hodí libeček a petrželka) pár snítek

• sůl a pepř

1. Zeleninu omyjte, očistěte a nakrájejte na nudličky nebo malé špalíčky. V hrnci rozpusťte máslo a za občasného míchání zeleninu pár minut opékejte. Ke konci přidejte nasekaný česnek a nechte ho rozvonět.

2. Připravený zeleninový základ zalijte vývarem a přiveďte k varu. Mezitím ve studené vodě dobře propláchněte kroupy. Když se polévka začne vařit, kroupy k ní přidejte a vařte 25–30 minut do změknutí.

3. Ochuťte solí a pepřem. Mladé kopřivy operte ve studené vodě, nakrájejte je a přisypte do polévky. Na talíři ji ozdobte nakrájenou čerstvou petrželkou a libečkem.

Jáhlové placičky se zeleninou a kopřivami

4 PORCE, PŘÍPRAVA 45 MINUT

Rychlá večeře, svačina i netradiční příloha… Náš recept na jáhlové placičky v těchto situacích rozhodně nezklame.

Zdravější varianta je pečení v troubě. Potřete placičky olejem, rozložte je na plech vyložený pečicím papírem a pečte zhruba 20 minut při teplotě 180 °C.Zdroj: foto: se svolením časopisu Gurmet

PLACIČKY:

• jáhly 200 g

• mladé kopřivy 150 g

• mrkev 2 ks

• celer menší kousek

• vejce 2 ks

• malá cibule 1 ks

• bylinková sůl 1 lžička

• strouhanka 2 lžíce

• česnek 1–2 stroužky

• rostlinný olej na smažení

DIP:

• bílý jogurt 150 g

• česnek 1 malý stroužek

• olivový olej 1 lžíce

• citronová šťáva pár kapek

• bylinky podle chuti (petrželka, bazalka, pažitka) 1 lžíce

• sůl

1. Jáhly nejprve spařte horkou vodou. Slijte, znovu zalijte vodou, osolte ½ lžičky bylinkové soli a vařte 20 minut. Potom nechte pod pokličkou dojít. Slijte přebytečnou vodu a uvařené jáhly nechte zcela vychladnout.

2. Mezitím připravte jogurtový dip: česnek utřete s trochou soli a vmíchejte do jogurtu. Přidejte olej, citronovou šťávu a nakrájené bylinky.

3. Kořenovou zeleninu očistěte a nastrouhejte najemno. Cibuli nakrájejte na kostičky a orestujte na oleji. Přidejte strouhanou zeleninu a opékejte dalších 5 minut. Potom nechte vychladnout. Kopřivy důkladně operte, spařte horkou vodou a ihned prolijte studenou. Podle potřeby nakrájejte na menší kousky.

4. Smíchejte jáhly, kopřivy, strouhanku a orestovanou zeleninu. Přidejte vajíčka, prolisovaný česnek, podle chuti dosolte a dobře promíchejte. Ze směsi vytvořte placičky a opečte je z obou stran na oleji. Po upečení ihned podávejte s dipem.

