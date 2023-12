Že je jablečný ocet pro naše zdraví prospěšný, je prokázaná věc. V lékařství se používá po staletí, znali ho už staří Egypťané. A léčitelé ve středověku se jablečným octem bránili proti epidemiím a infekcím. Jak využít jablečný ocet pro hubnutí? Kdy ho pít, aby byl účinek nejlepší? Domácí jablečný ocet si můžete snadno udělat i vy.

Jablečný ocet lidé užívají jako prostředek k hubnutí a posílení zdraví | Foto: Shutterstock

Jaké účinky na redukci hmotnosti jablečný ocet má, se snažili zjistit i vědci. I když žádné dlouhodobé studie s velkým počtem lidí zatím nejsou k dispozici, výsledky několika rozsahem menších studií pozitivní výsledky s nižší váhou po užívání octa přinesly. Na co je tedy jablečný ocet dobrý, jak a kdy ho užívat? A může ocet škodit?

Na co je dobrý jablečný ocet

Hubnoucímu procesu jablečný ocet pomáhá tím, že potlačuje chuť k jídlu, stimuluje trávení, pomáhá spalovat tuk a snížit hladinu cukru v krvi po jídle. Říká se, že nám může pomoci snížit krevní tlak či vysoký cholesterol. A pokud jablečný ocet přidáme k těžko stravitelnému jídlu, jako jsou například luštěniny, zmírníme tak nadýmání.

Ani jablka v tekuté zlatavé podobě ale zázraky neumějí a bez dodržování zásad zdravého stravování a pravidelného pohybu to nebude fungovat.

„Lidé vždy hledají snadné způsoby, jak zhubnout a zlepšit si zdraví. Jablečný ocet je určitě jedním z těch, na které se mě ptají,“ říká doktorka Neeharika Kalakota, gastroenteroložka z Houston Methodist Hospital.

„Vždycky říkám, že pokud to chtějí zkusit, tak ať to zkusí. Ale očekávání musí být realistická. Vypít jablečný ocet a pak sníst dvojitý cheeseburger a hranolky, to opravdu nebude fungovat. Nejdůležitější je, že byste jablečný ocet nikdy neměli konzumovat bez předchozího zředění vodou,“ zdůrazňuje doktorka Kalakota.

Jak používat jablečný ocet na hubnutí

Lékárnice Lucie Drábková v Poradně Dr. Max uvádí, že pro užívání je vhodnější nefiltrovaný a nepasterovaný jablečný ocet. „Doporučené dávkování jablečného octa se pohybuje od 1 až 2 čajových lžiček až po 1 až 2 polévkové lžíce denně (což odpovídá maximálně 30 mililitrům denně). Začínejte s menší dávkou, kterou můžete podle osobní tolerance zvyšovat,“ doporučuje.

Neředěný jablečný ocet je výrazně kyselý, a proto se ředí v poměru 1 díl octa a 5 dílů vody.

„Směs můžete také osladit lžičkou medu a použít teplou vodu místo studené. Tak získáte chutný nápoj,“ radí lékárnice a přidává ještě jeden tip: „Pokud vám konzumace jablečného octu nedělá dobře, můžete popřemýšlet o jeho zapracování do jídla. Zkuste jím pokapat salát, nebo dušenou zeleninu v kombinaci s olivovým olejem. Nebo přidejte lžíci jablečného octu do svého oblíbeného smoothie.“

Máte i možnost koupit si jablečný ocet jako doplněk stravy v tabletách.

Vědecké studie

Robert H. Shmerling z lékařské fakulty Harvard Medical School se zabýval studiemi, které byly zaměřené na účinky octa v souvislosti s úbytkem váhy.

„Studie na obézních potkanech a myších naznačují, že kyselina octová může zabránit ukládání tuku a zlepšit jejich metabolismus. Nejčastěji citovanou studií na lidech je studie z roku 2009 se 175 lidmi, kteří každý den vypili nápoj obsahující 0, 1 nebo 2 polévkové lžíce octa. Po třech měsících měli ti, kteří konzumovali ocet, mírný úbytek hmotnosti (0,8 až 1,8 kg) a nižší hladiny triglyceridů než ti, kteří žádný ocet nepili. Další studie zjistila, že konzumace octa podporuje pocit plnosti po jídle, ale také způsobuje nevolnost. Žádná z těchto studií konkrétně nestudovala jablečný ocet,“ uvedl.

Domácí jablečný ocet:

„Další studie z roku 2018 uložila třiceti devíti sledovaným lidem úkol. Lidé byli rozděleni na dvě skupiny - jedni po dobu 12 týdnů drželi dietu s omezeným příjmem kalorií s jablečným octem a druzí drželi dietu s omezeným příjmem kalorií bez jablečného octa. Obě skupiny zhubly, ale skupina s jablečným octem zhubla více. Stejně jako u mnoha předchozích studií, i tato byla poměrně malá a krátkodobá,“ dodal Robert H. Shmerling.

Jak se dělá domácí jablečný ocet

Recept na výrobu jablečného octa, při kterém zpracujete jablka ze zahrádky včetně padavčat, nabízí ve své poradně lékárna Dr. Max:

1 kg jablek jen zlehka omyjeme, abychom se nepřipravili o cenné kvasinky, které žijí na slupce, a i s jádřinci nahrubo nastrouháme.

Vložíme do pětilitrové sklenice, přidáme 0,5 kg cukru a převařenou vodu. Vše promícháme a necháme kvasit.

Pro nastartování kvašení můžeme použít vinařské kvasinky, nikdy však ne pekařské droždí – to vám ocet zkazí výrazným chlebovým aromatem.

Několikrát za den lze směs promíchat. Jakmile je cítit alkohol, zpravidla po asi 10 dnech, tekutinu můžeme přecedit.

Nyní přicházejí ke slovu bakterie z rodu Acetobacter, které alkohol přemění na ocet – to může trvat 1 až 2 měsíce. Jakmile začne tekutina chutnat jako ocet, můžeme ji slít do lahví a začít užívat.

Lepší je ale nespěchat, protože octu svědčí čas, takže čím déle bude zrát, tím bude chuťově lepší.

Ocet je konzervační látka, takže by měl vydržet doma dlouho. Doporučuje se ale skladovat ho v dobře uzavřených nádobách na chladném a tmavém místě.



Jak škodí ocet aneb místo panáka brčko

Jablečný ocet byste nikdy neměli konzumovat ve větší míře a nezředěný vodou. Maximální doporučené dávkování jsou dvě polévkové lžíce denně. Ocet rozmíchaný ve sklenici vody se většinou doporučuje pít ráno před snídaní. Někdo ho doporučuje pít také před cvičením a posilováním, protože může napomoci spalování tuků a podpořit metabolické funkce.

I ředěný je ale jablečný ocet velmi kyselý a může narušit zubní sklovinu. Abyste předešli kontaktu se zuby, můžete ho pít brčkem a po konzumaci je vždy vhodné vypláchnout si ústa vodou. Při dlouhodobém užívání může způsobovat zažívací potíže. Není vhodný ani pro osoby se špatným žaludkem nebo vředy. Neužívejte ho ani v případě, že vás často pálí žáha.