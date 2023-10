Sklizeň, uskladnění a zpracování vlašských ořechů není úplně jednoduchá záležitost a kromě jiného přináší i spoustu odpadu: nejprve jsou to zbytky slupek a později velká hromada skořápek. Zkuste však tentokrát skořápky nevyhazovat, protože pokud s nimi naložíte správně, prospějí vašemu zdraví, vzhledu i zahradě. Jak skořápky z vlašských ořechů využít?

Ví se, že čaj z ořechových skořápek příznivě působí na cukrovku, ale ulehčuje také nemocným, kteří trpí kašlem nebo nachlazením | Foto: Shutterstock

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Ořechy pro zdraví

* Komu pomůže čaj z ořechových skořápek

* Ořechové skořápky pro zdravé vlasy

* Jak ořechové skořápky pomohou rostlinám

Vědci: Sedm ořechů denně

Vlašské ořechy jsou nejen chutné, ale také zdravé, což se ví odedávna. Jejich tvar připomínající tvar mozku vedl k přesvědčení, že příznivě působí na vývoj dětského mozku i na lidskou psychiku. Teprve moderní věda však spolehlivě vysvětlila, v čem spočívají zdravotní benefity oblíbených ořechů.

„Hrstka vlašských ořechů obsahuje téměř dvakrát více antioxidantů než ekvivalentní množství jakéhokoli jiného běžně konzumovaného ořechu. Ale lidé je bohužel moc nejedí,“ uvedl americký profesor chemie a výzkumník Joe Vinson. Podle něj by každý člověk měl sníst sedm vlašských ořechů denně.

Jak využít skořápky vlašských ořechů:

Zdroj: Youtube

Profesor Vinson upozornil, že ořechy mají neobvyklou kombinaci nutričních výhod. Obsahují například spoustu vysoce kvalitních bílkovin, které mohou nahradit maso, jsou v nich také vitamíny, minerály a vláknina, a naopak neobsahují lepek.

Vlašské ořechy obsahují více než 70 procent tuků, 18 procent proteinů a tři procenta sacharidů. Dřívější výzkum také potvrdil, že vlašské ořechy jsou kvůli své antioxidační síle nejlepším posilovačem mozku.

Studie na zvířatech i lidech navíc naznačují, že každodenní konzumace vlašských ořechů může zlepšit kvalitu spermií a zvýšit plodnost mužů.

„Vlašské ořechy mohou bojovat proti poškození DNA mozkových buněk způsobenému volnými radikály v našem těle. Studie z roku 2009 také zjistila, že diety, ve kterých ořechy tvořily pouhá dvě procenta, zvrátily známky stárnutí,“ napsal britský deník Independent.

Portál Journal of Nutrition, zaměřený na výzkum výživy, uvádí, že konzumace vlašských ořechů může snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění a že olej z vlašských ořechů poskytuje příznivější výhody pro endoteliální funkci, což je vnitřní výstelka našich krevních a lymfatických cév.

Studie zjistila, že ti, kteří konzumovali ořechy více než čtyřikrát týdně, si tím snížili riziko ischemické choroby srdeční až o 37 procent.



Podle webu pro výživu a zdraví BBC Good Food existují důkazy, které prokazují, že konzumace vlašských ořechů namísto jiných potravin nezpůsobuje přibírání na váze. Je to proto, že ačkoli jsou vlašské ořechy kaloricky bohaté, nejsme schopni z nich absorbovat všechnu energii, takže jsou skvělou alternativou svačiny pro lidi, kteří se snaží hlídat svou váhu.

Čaj ze skořápek dodá tělu jód a ulehčí při kašli i cukrovce

Velmi zajímavé zdravotní benefity však nabízejí i skořápky vlašských ořechů, které zpravidla končí v odpadkovém koši. V odpadcích však svůj velký potenciál nemohou projevit. Dejte jim proto šanci a zkuste je využít.

Ví se, že čaj z ořechových skořápek příznivě působí na cukrovku, ale ulehčuje také nemocným, kteří trpí kašlem nebo nachlazením.

Příprava čaje není složitá. Budeme potřebovat 12 skořápek z vlašských ořechů a půl litru vody. Skořápky omyjeme, namočíme do vody a necháme 12 hodin louhovat. Poté vodu i se skořápkami přivedeme k varu, povaříme asi pět minut a scedíme. Když si nápoj ochutíme medem, ničemu to neuškodí.

Pokud potřebujeme pomoc rychle, omyté skořápky nelouhujeme, jen je asi čtvrt hodiny povaříme, odvar scedíme a můžeme popíjet.

Při nachlazení popíjíme vlažný odvar několikrát denně. Už další den by nám mělo být lépe. Je to výborný lék na suchý i vlhký kašel a napomáhá k odhlenění.

Při kúře ke zmírnění cukrovky by nemocný jednou za šest týdnů měl v jeden den vypít asi čtyři šálky čaje z ořechových skořápek.

Skořápkový čaj proti nachlazení můžeme obohatit dalšími zdravými a dobrými věcmi. Budeme potřebovat dvě hrsti skořápek vlašských ořechů, půl litru vody, kousek celé skořice a několik plodů šípku.

„Vyberte čisté skořápky bez tmavých skvrn a propláchněte je v cedníku. Poté je vložte společně s pár kousky plodů šípku a skořicí do hrnce s vodou a nechte je louhovat do druhého dne. Další den je vařte asi 15 minut,“ doporučuje iReceptář. Čaj by měl mít krásnou hnědozlatou barvu. Až zchladne, dochuťte jej medem a užívejte alespoň dvakrát denně.

Velmi zajímavé zdravotní benefity nabízejí i skořápky vlašských ořechů, které zpravidla končí v odpadkovém koši. Dejte jim proto šanci a zkuste je využítZdroj: Deník/Roman Dušek

Ořechové skořápky obsahují velké množství jódu. Pokud někdo trpí jeho nedostatkem, může si připravit odvar a pít jej každý den po dobu čtyř měsíců. Na jódovou medicínu budete potřebovat dva a půl hrnku ořechových skořápek a dva hrnky vody. Skořápky krátce povaříme ve vodě, necháme vychladnout, scedíme a můžeme začít doplňovat jód.

Ořechové skořápky pro krásnou kštici

Možná pozorujete, že kvalita vašich vlasů se zhoršuje, že vám ve zvýšené míře vypadají, nebo ztrácejí lesk. Ještě než se začnete shánět po prostředcích z lékárny nebo drogerie, zkuste odvar z ořechových skořápek.

Jde o stejný recept s použitím skořápek a vody jako v případě nápoje proti nachlazení, doporučuje se však před vařením nechat skořápky asi 12 hodin louhovat. Po vylouhování a asi pětiminutovém povaření nechte odvar vychladnout. Pak jej pomocí rozprašovače nebo konvičky naneste na vlasy, důkladně vetřete a neoplachujte.

„Odvar ze skořápek funguje proti lupům, regeneruje kořínky vlasů a tónuje je do jemně hnědé barvy,“ píše iReceptář.

Pokud budete skořápkovou vlasovou kúru používat pravidelně, pomůže vám i od prvních šedivých vlasů.

Ořechové skořápky pomohou rostlinám i grilu

Skořápky z vlašských ořechů mají opravdu mnohostranné využití. Trochu je podrťte a nasypte jako drenáž pod zeminu na dno květináčů. Nejenže pomohou odvodnění rostlin, ale navíc jim poskytnou řadu živin.

Skořápky nadrcené na menší kousky se osvědčily také jako mulč. Když je nasypete na zeminu, získáte pro rostliny účinný mulč a zdroj prospěšných látek.

Milovníci grilování tvrdí, že když přidají skořápky vlašských nebo pekanových ořechů pod gril, bude mít maso lepší chuť.