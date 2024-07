Úsilí o zhubnutí zpravidla souvisí i se snahou zbavit se tuku v oblasti břicha. Nejen že v této části těla nepůsobí esteticky, ale navíc nám může přivodit zdravotní komplikace. Tomu, kdo se do tohoto boje pustí, možná přijde vhod informace, že vedle správného stravování a pravidelného pohybu, by mu mohla pomoci i oblíbená bylinka. Oregano máme spojeno především s italskou kuchyní, ale málokdo ví o jeho neuvěřitelných zdravotních účincích.

Proč přibíráme v oblasti břicha

Na to, že se nám v břiše začíná usazovat nepříjemně velké množství tuku, nás upozorní rostoucí objem pasu. Co může být důvodem hromadění tuku v oblasti břicha?

nedostatek pohybu a cvičení

nadužívání alkoholu

přejídání

hypotyreóza, tedy snížená činnost štítné žlázy

užívání antidepresiv, antipsychotik nebo antikoncepčních pilulek

těhotenství

menopauza

stres

nekvalitní spánek

ikončení kouření

Dobromysl:

Zvláště nebezpečný je takzvaný viscerální tuk. „Nachází se v blízkosti životně důležitých orgánů, včetně jater, žaludku a střev, někdy se hromadí i v tepnách. Je označován jako aktivní tuk, protože může aktivně zvyšovat riziko závažných zdravotních problémů,“ uvádí Národní zdravotnický informační portál.

Snaha zbavit se nadbytečného tuku v oblasti břicha má proto své opodstatnění. Zvýšený břišní tuk může u lidí vést k obezitě a obezita může zvýšit riziko dalších chorob. „Patří mezi ně cukrovka, srdeční choroby, mrtvice, vysoký krevní tlak, onemocnění žlučníku, artritida, onemocnění ledvin, ztučnění jater, spánková apnoe, rakovina a problémy v těhotenství,“ upozorňuje lékarnický web PharmEasy.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Olej z oregana můžeme přidávat do salátů, pomazánek, polévek, dipů i nápojů

Karvakrol pomáhá s hubnutím

Je jasné, že bez správného stravování a dostatečné dávky pohybu se velkého břicha nikdo nezbaví. Proto se možná bude hodit pomocník. Voní po Itálii a v řadě domácností si jej lidé hýčkají na zahrádce nebo v truhlíku.

Oregano je vytrvalá bylina, která patří do stejné čeledi jako máta, bazalka, tymián, rozmarýn a šalvěj. Má krásný a optimistický český název dobromysl, který avizuje jeho příznivé účinky na lidskou psychiku. Příjemně vonící bylinka však navíc obsahuje řadu antioxidantů a sloučenin prospívajících zdraví. Mezi její nejzajímavější složky patří thymol a karvakrol.

A právě karvakrol může prospět vašemu úsilí o hubnutí. „Funguje tak, že ovlivňuje specifické proteiny a geny v těle, které jsou zodpovědné za řízení syntézy tuků,“ vysvětluje lékařský web Rose Wellness.

Studie z roku 2012 zkoumala myši, které dostávaly krmivo s vysokým obsahem tuků. Část myší k tomu dostávala karvakrol, druhá část ne. Ukázalo se, že skupina myší s karvakrolem přibrala méně než skupina bez něj. „Karvakrol zabránil obezitě u myší snížením tělesné hmotnosti, hmotnosti viscerálního tukového polštáře a snížením hladin lipidů v plazmě,“ uvádí studie lékařů z Jižní Koreje.

Oregano také pomáhá omezovat zánět a snižovat bolest, takže člověku umožní, aby se více pohyboval a cvičil.

Jiné studie ukazují, že antioxidanty nacházející se v bylinách, jako je oregano, zlepšují metabolismus, což může zabránit obezitě nebo ji zmírnit. Vedle toho detoxikují trávicí trakt a pomáhají při zácpě. Antioxidanty karvakrol a thymol navíc pomáhají bránit buňky proti poškození způsobenému volnými radikály.



Oregano poskytuje i další výrazné zdravotní benefity. „Díky vysokému obsahu antioxidantů může pomáhat v boji proti bakteriím a virům, potenciálně snížit růst rakovinných buněk a zmírnit zánět,“ informuje web Healthline zaměřený na informace o zdraví.

Oregano do jídel i do nápojů

Oregano je výborné čerstvé i sušené. Pokud bychom je však užívali jen jako koření do pizzy a těstovin, asi bychom se s hubnutím daleko nedostali. Možností je však více: dá se přidávat do salátů i do polévek, je z něj skvělé pesto i dresink.

Starosti s kaloriemi odpadnou, pokud si člověk uvaří čaj z dobromysli:

Dvě čajové lžičky sušeného oregana zalijeme čtvrtlitrem vroucí vody. Pokud máme oregano čerstvé, dáme na čtvrt litr vody dvě polévkové lžíce byliny. Necháme 15 minut louhovat. Pijeme dvakrát denně.

Velmi zajímavými účinky oplývá olej z oregana. Kromě toho, že pomáhá při hubnutí, má protizánětlivé, antibakteriální, protiplísňové a protirakovinné vlastnosti. Přispívá k léčbě zažívacích problémů, včetně pálení žáhy a žaludečních vředů, a ke snižování hladiny škodlivého cholesterolu.

Oreganové kostky:

Olej z oregana můžeme přidávat do salátů, pomazánek, polévek, dipů i dalších jídel. Jako prostředek podporující hubnutí je však nejlepší v nápojích.

Další možností je přimíchat ráno tři kapky oreganového oleje do sklenice vody a nápoj vypít nalačno, aby pomohl zrychlit metabolismus.

„Vzhledem k tomu, že zelené čaje a čaje oolong jsou skvělé pro metabolismus a spalování tuků, dodejte jim větší účinnost přidáním kapky oreganového oleje do šálku. Pijte ho před jídlem nebo po cvičení, abyste zvýšili jeho účinky,“ radí web Healthy Health, který se na oreganový olej zaměřuje.

Oreganový olej si můžeme připravit i doma. Není na tom nic složitého. Do zavařovací sklenice dáme nasekanou nať oregana tak, aby dosahovala do poloviny nádoby. Pak sklenici dolijeme kvalitním nerafinovaným olejem, uzavřeme a na dva týdny uložíme na tmavé a chladné místo.

Po dvou týdnech směs přecedíme přes plátýnko a uchováme v tmavé sklenici.