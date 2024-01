Sváteční dny plné smažených dobrot, bramborového salátu, cukroví i kalorických chlebíčků nám nepřidaly jen na váze. Své udělalo i víno, pivo, vaječný koňak, vánoční punč a sem tam i nějaký ten „panáček“ něčeho tvrdšího. Spolu s minimem pohybu jsme se postarali o to, že naše játra trpí. Přitom jde o orgán, který je pro detoxikaci organismu klíčový. Pročistit játra nám ale mohou pomoci bylinky. Nejvíce na regeneraci jaterních buněk pomáhá ostropestřec mariánský. Pro své detoxikační účinky je navíc doporučovaným doplňkem stravy při hubnutí.

Ostropestřec mariánský pomůže po dnech s popíjením alkoholu pročistit játra a navíc je i doporučovaným doplňkem stravy při hubnutí | Foto: Shutterstock

Největším nepřítelem jater je alkohol a nesprávná strava. Škody napáchané nezřízeným hodováním během vánočních svátků ale můžeme naštěstí napravit. Pomoci detoxikovat játra a chránit jaterní buňky nám pomůže především ostropestřec mariánský. Bylinka, která posiluje činnost jater, se jako doplněk stravy prodává běžně v lékárnách ve formě prášku, kapslí, tablet nebo tekutého extraktu.

„Ostropestřec mariánský pomáhá jaterním buňkám regenerovat se a metabolizovat toxické látky. Podporuje jaterní enzymy, mírní záněty, zpomaluje progres cirhózy a má význam při mononukleóze. Pro játra je důležitý i při konzumaci léků a alkoholu, protože jeho antioxidační efekt je velmi vysoký. Bez dohledu lékaře je vhodné udělat po šesti až devíti měsících užívání měsíční pauzu,“ doporučuje v poradně lékárny Dr. Max lékárnice Sabina Lazorová.

Ostropestřec mariánský:

Bodlák proti hadímu uštknutí

Ostropestřec mariánský pochází ze Středomoří, do Evropy se dostal až v 18. století. Jeho léčivé účinky jsou známé už z antických dob, kdy se podával především po hadím uštknutí. Lidé ale brzy přišli na to, že má i blahodárné účinky na játra, žlučník, slezinu nebo dvanácterník.

Ostropestřec vypadá jako obyčejný bodlák, ale jeho účinky jsou mnohostranné. Je vysoký, s vykrajovanými listy a pozornost poutá jeho fialový až tmavě purpurový květ. Kvete od července do září, kdy se vyvinou plody-semena. Ta díky obsažené účinné látce silymarin přispívají k normální funkci i pročištění jater, pomáhají při jejich zánětech a mírní následky nemírného pití alkoholu i otrav.

Semena ostropestřce jsou i prevencí vzniku žlučových kamenů, působí příznivě na křečové žíly, při astmatu a alergiích.

Ostropestřec doporučují i bylinkářky

„Co se týká bylinek, já například hodně sázím na ostropestřec, který pročistí játra. A nemám na mysli jen alkohol. V těle máme hodně cizorodých látek, které je potřeba vyplavit,“ říká bylinkářka Lenka Smiešková ze Slaného.

Také vyhlášená hradecká bylinkářka Zuzana Kořínková nedá na ostropestřec dopustit. „Podle čínské medicíny má každý orgán své očistné období. Jaro je dobou jater. Jejich očistu a odtučnění podporuje bodlák ostropestřec mariánský. Užívá se k čistícímu čaji třeba ve formě kapiček anebo sušený. Zatuhlé klouby i myšlení souvisí se zanesenými játry. Proto se játrům říká skladiště emocí. S jarem souvisí i nové vize, nové plány a tvoření. Když jsme pročištění, máme víc energie,“ vysvětluje.

Nezavrhují ho ani lékaři

Využití léčivých účinků bylin ale nezavrhují ani lékaři. „Existuje celá řada bylin, které mohou pozitivně ovlivnit trávení. Známý je příznivý účinek ostropestřce mariánského na onemocnění jater, prospěšná je máta peprná, anýz, zázvor a mnoho dalších,“ míní předseda České gastroenterologické společnosti a docent Ondřej Urban.

Ostropestřec mariánský - semena:

„Pokud jde o ostropestřec mariánský, v literatuře je řada prací, které naznačují přínos látky silymarin, ale není to určitě něco, co by játra vyléčilo. Jedná se o podporu jater, která neublíží, a možná i trochu pomůže,“ má trochu skeptičtější názor profesor Jiří Slíva, lékař a přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Snadné pěstování

Bylinku, která je nenáročná, si můžete vypěstovat sami doma na zahradě. Z rostliny sbíráme po úplném odkvetení zralá semena, která musíme zbavit jemného chmýří. Čistá semena můžeme okamžitě konzumovat. Stačí je rozkousat a polknout. Stejně tak je můžeme drtit na jemný prášek a přidávat třeba do jogurtů. Účinnou látkou je v ostropestřci silymarin, který nezískáme louhováním. Účinné látky silymarinu se totiž neuvolňují ve vodě, nýbrž v tucích.

„Ačkoliv se často doporučuje konzumace ostropestřece v podobě čaje, není to právě ideální varianta. Silymarin se totiž ničí při teplotě vyšší než 40 stupňů Celsia, takže zalévání horkou vodou tuto nejcennější účinnou látku znehodnotí. Mnohem účinnější formou je přímá konzumace drcených semen, která zaručí vstřebání účinné látky, a navíc napomáhá mechanickému pročištění trávicí soustavy. Nejúčinnější jsou semena, která nebyla během procesu drcení vystavena působení kovu a teplotám vyšším než 40 stupňů Celsia. Takto drcený ostropestřec ale rychle podléhá oxidaci, je proto nutné uchovávat ho v uzavíratelných obalech bez přístupu vzduchu,“ uvádí časopis Dům a zahrada.



Ozdravná kúra

Doporučuje také ozdravnou kúru, která trvá 12 týdnů a měla by vám nejen regenerovat játra, ale také zlepšit trávení, snížit cholesterol, pomoci zredukovat hmotnost a dodat novou energii.

„Osvědčeným způsobem je užít 4x denně 1 čajovou lžičku drcených semen, a to buď ¾ hod. před jídlem, nebo ¾ hod. po jídle. Je možné i dávkování 2x 2 čajové lžičky denně. Drť zapijte dostatečným množstvím vody, je možné konzumovat ji také zamíchanou do jogurtu, kefíru, džusu nebo smoothie. Tímto způsobem můžete ostropestřec užít podle potřeby, ale také můžete absolvovat nepřerušovanou detoxikační kúru, což je vhodné právě po Vánocích, kdy je tělo zatížené vánočním a silvestrovským hodováním a popíjením. V prvních 10 dnech kúry je vhodné zdvojnásobit dávky, aby se nastartovala regenerace, takže užívejte 4x denně 2 čajové lžičky drcených semen. V době trvání kúry se vyvarujte alkoholických nápojů, tučných potravin a pokud možno i syntetických léků,“ radí časopis Dům a zahrada.

Pozor na vedlejší účinky

Ostropestřec užívejte pouze v doporučených dávkách.

„Ve vyšších dávkách může vyvolat nevolnost, plynatost, průjem či bolest hlavy. Máte-li cukrovku, měli byste se o vhodnosti užívání nejprve poradit s lékařem, protože ostropestřec může snižovat hladinu cukru v krvi. Užívání se nedoporučuje těhotným ženám ani pacientům potýkajícím se s rakovinu prsu, dělohy, vaječníků, endometriózou nebo děložními myomy. Ostropestřec totiž může napodobovat estrogen,“ varuje časopis Vlasta.

Ostropestřec může ovlivnit i to, jak některé léky, například na diabetes nebo na ředění krve, které užíváte, fungují.