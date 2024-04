Pampelišky to letos díky téměř letnímu dubnu vzaly trochu hopem - leckde z nich zůstaly už jen odkvetlé ochmýřené hlavičky. Jinde jsou ale právě teď v plném květu. Stále je tak můžeme využít a užít si jejich chuť v bublinkové limonádě s droždím, v salátech nebo v pestu. A pokud ještě někde objevíte pampelišková nerozvinutá poupata, máte vyhráno dvojnásob.

Vydejte se za posledními pampeliškami letošního jara a vyzkoušejte recepty, díky kterým ze sebe vydají to nejlepší pro vás. | Foto: Shutterstock

Zdánlivě obyčejná, skromná a téměř všudypřítomná pampeliška je důkazem, že příroda nabízí zdraví a spoustu skvělých chutí téměř na potkání. Generace našich prapra… z ní uměly vytěžit maximum: z květů, listů, poupátek i kořenů.

Ve správný čas, tedy na jaře, je proměnily v med, zavařeninu, limonádu, přidaly je do salátů a do pesta, poupátka naložily do octa a kořen nasušily jako náhražku drahé kávy. To zní jako velká inspirace! Pokud na čistém místě najdete poslední letošní pampelišky, zkuste je prostě sníst.

V salátech pampeliška připomíná čekanku

Nahořklá a natrpklá chuť pampeliškových listů někomu připomíná čekankový puk, někomu rukolu, což jsou na poli zeleniny skutečné delikatesy. Výborná chuť pampeliškové listy předurčuje k přimíchání mezi ostatní listové saláty. Směle je použijte všude tam, kam pro zpestření palety chutí patří zmíněná rukola.

Platí, že čím mladší, tím lepší, a sluší jim kombinace s vejci, tuňákem, kukuřičnými zrnky i s kuličkami granátového jablka, a samozřejmě klasická zálivka s olivovým olejem.

Roste všude. Pomůže vám zhubnout, sníží chuť na sladké a zbaví i přebytečné vody

Kromě chuti pampeliškové listy vašemu salátu přidají porci vitamínů A, B, C a D, betakarotenu, křemíku, draslíku, vápníku a železa.

„Pampeliškové listy mají příjemně hořkou chuť. I jen sousto něčeho hořkého stimuluje celou kaskádu trávicích sekretů. Zvýší produkci slin, které pomáhají štěpit sacharidy. Podporuje žaludeční šťávy jako kyselinu chlorovodíkovou, která štěpí bílkoviny, a pomáhá uvolňovat žluč, která štěpí tuky. Takže pampeliška je nejen sama bohatá na živiny, ale také pomáhá trávit a vstřebávat živiny z jídla obecně," upřesňuje prospěšnost nahořklých pampeliškových listů web Bylinky pro všechny.

Elixír na čištění slinivky právě kvete. Najdete jej snadno, uvařte si léčivý čaj

Studie provedená v Koreji s názvem Pampeliškový čaj pro detoxikaci jater, lepší pleť a zdravý žaludek uveřejnějná na webu Dr. Axe navíc ukázala, že užitečnost pampelišky jde ještě dál: extrakt z pampelišky zabránil poškození jater, které způsobila toxicita alkoholu.

Jiná korejská studie z roku 2008 naznačuje, že pampeliška působí podobně jako komerčně prodávané léky na hubnutí.

Kořen pampelišky můžete také upražit - získá novou chuť:

Zdroj: Youtube

Naložené v octě a soli jako kapary

Pokud jde o nahořklost, té mají na rozdávání i nerozvitá poupátka pampeliškových květů. A nahořklost je nejlepší vlastností skvělých kaparů. Pravé kapary se připravují nakládáním květních pupenů kaparovníku a jsou jednou z povinných součástí středomořské gastronomie.

Kde by bez kaparů byly saláty, omáčky k rybám a telecímu masu nebo tatarský biftek! Docela drahé pravé kapary zkuste pro jednou nahradit těmi pampeliškovými - možná vás jejich chuť uhrane do té míry, že se bez nich už nebudete chtít obejít.

Konzumaci pampelišky by se měly vyhnout těhotné a kojící ženy. Květy a vše, co je z nich vyrobeno, tedy i med nebo sirup, mohou způsobovat potíže lidem alergickým na pyl. Protože pampeliška odvodňuje a snižuje hladinu cukru v krvi, neměli by ji užívat ani lidé, kteří berou diuretika, léky na ředění krve nebo léky na cukrovku.

„Příprava není nikterak složitá. Nejvíc práce na vás čeká při trhání poupat pampelišek. Chce to trochu trpělivosti. Nejlahodnější jsou totiž nerozvitá, nejlépe k zemi přisedlá poupata, která ještě nepukla a tudíž není vidět žlutý vnitřek. Natrhejte si dvě velké hrsti, očistěte poupata od spodních lístků, opláchněte ve studené vodě. Čistou utěrkou pupeny zlehka osušte a ještě na utěrce prosolte polévkovou lžící soli," doporučuje web iReceptář .

Pampelišky jsou velmi léčivé, ale kvetou jen krátce. Naučte se, jak si je usušit

Na nálev si svařte šálek vinného octa, tři šálky vody a jednu lžíci soli. Zavařovací skleničky se šroubovacím uzávěrem naplňte prosolenými poupaty a zalejte vychladlým nálevem. Uzavřenou skleničku dejte na chladné a tmavé místo. Zhruba po dvou týdnech jsou poupata prosycená chutí a připravená k použití.

Pokud jste poupat nasbírali hodně na několikaměsíční zásobu, skleničky s naloženými kapary jednoduše sterilizujte deset minut při 80 stupních, vydrží pak klidně rok.

Pampeliškové pesto na těstoviny i na pizzu

Pesto patří k tomu nejlepšímu, co jsme si v posledních letech adoptovali ze středomořské kuchyně. Umíme a používáme to základní, bazalkové, ale pesto je v podstatě nekonečná záležitost. Stačí k základu, tedy k česneku, ořechům, olivovému oleji, soli a parmezánu, pokaždé přihodit pár hrstí jiných bylin nebo natí (nebo jejich kombinaci), a máme novou, originální variantu. Nahořklost pampeliškových listů dá tomuto jednoduchému středomořskému vynálezu výbornou zajímavou chuť, která pozvedne těstoviny, pizzu, omáčky, dipy nebo pomazánky.

Na pesto si připravte:

2 velké hrsti pampeliškových listů,

2 stroužky česneku,

půl hrnku ořechů (vlašských nebo píniových),

půl hrnku olivového oleje,

50 gramů parmezánu,

hrubou sůl a pepř.

Suroviny pomocí tyčového mixéru proměňte v hladkou jednolitou hmotu a ve skleničce zalijte nad okraj pesta olivovým olejem (a pak pokaždé, když z něj odeberete).

Marmeláda z květů pro hravé duše

Pokud ve vás dříme duše kuchyňského experimentátora, pampelišková marmeláda by mohla být pro vás to pravé ořechové. Rozhodně není nudná, voní, má krásnou žlutou barvu a nabízí řadu možností k improvizaci.

Zadejte dětem odpočítat 150 pampeliškových květů. Vy si zatím nakrájejte jeden citron i s kůrou (nejlépe bio, nebo ho důkladně vydrbejte pod teplou vodou) a sežeňte pár snítek meduňky. Odpočítané pampeliškové květy operte v sítu, vložte do hrnce, přidejte citron, meduňku a litr vody a deset minut mírně vařte. Vychladlý výsledek dejte na 24 hodin do ledničky. Druhý den ke směsi přidejte třičtvrtě kila želírovacího cukru a znovu vařte nejméně 20 minut, dokud obsah hrnce nezhoustne. V této fázi můžete přidat další kůru z citrónu, nastrouhaný zázvor, nebo třeba snítku máty a pár omytých sedmikrásek, za zkoušku stojí i pár kuliček černého pepře, které chuť zajímavě "odpálí". Horkou pampeliškovou zavařeninu nalijte do čistých skleniček, uzavřete a nechte vychladnout dnem vzhůru. Pampeliškovou marmeládu umějí ocenit děti a skvěle funguje, příslušně ozdobená, i jako dárek mlsným jazýčkům.

Bublinkový životabudič s droždím

Není nic jednoduššího, než do džbánu s čerstvou vodou přidat pro chuť a krásu pár snítek bylinek, trochu zázvoru a pár omytých pampeliščích květů. Pak ovšem existuje možnost přidat trochu práce a času a vyrobit limonádu amara, která je plná přírodních bublinek a tělu přinese i spoustu vitaminů, flavonoidů a nečekaného osvěžení.

Perlivá limonáda amara Operte 1 hrnek pampeliškových květů.

Do třílitrové láhve od okurek nalijte litr vlažné vody a rozpusťte v ní 7 gramů čerstvých pekařských kvasnic a 150 gramů cukru.

Poté do směsi přisypte hrst květů pampelišky, vymačkanou šťávu z 1 citronu a přidejte i kůru z citronu.

Drink doplňte vodou a přikryjte. Nechte za průběžného míchání kvasit.

Po třech dnech je perlivá limonáda hotová a připravená na ochutnání

Kořen čistí tělo, chutná i v kávě

Pokud ve vašem okolí už pampelišky odkvetly, nevěšte hlavu - zbývá ještě kořen. Lepší je sice v době, než pampeliška rozkvete, ale za zkoušku to stojí: bylinkáři a léčitelé ho používají po staletí jako osvědčený čistič jater, slinivky a sleziny a doporučují ho také na úpravu trávení.

Kořen pampelišky důkladně omyjte, rozkrájejte na kousky a usušte v troubě nebo sušičce při 40 stupních. Můžete si z něj dělat odvar, nebo ho rozdrtit a přidávat po troškách přidávat do těst, salátů nebo do kávy.



