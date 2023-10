Vaše babička s velkou pravděpodobností neutrácela horentní sumy za kosmetiku, a přitom si docela jasně pamatujete, jak hebkou a krásnou měla pleť. Pro svůj příděl péče a krásy si nejspíš chodila do spíže a do přírody. Většinu z jejích tajných ingrediencí, za pomoci kterých můžete mít pleť jako z alabastru, nejspíš máte doma. Neváhejte a vyzkoušejte je!

Ke krásné pleti vám mohou dopomoci i bylinky, od kterých byste to možná nečekali. | Foto: Shutterstock

Kouzelné bylinky pro krásu. Podívejte se na skvělé tipy a recepty:

Zdroj: Youtube

Dělají se vám občas na obličeji flíčky či vyrážky? Máte ruce jako struhadlo a pořád suchou kůži na těle? Nebojte se, vše se dá dát do pořádku. Máme pro vás přírodní a osvědčené rady a tipy, které na namáhanou a někdy i trochu zanedbávanou pokožku zaručeně zaberou.

Jablečný ocet určitě zabere

„Stačí si jednou týdně opláchnout vlasy po běžném mytí jablečným octem,“ píše se snad na všech dámských diskusních fórech na téma vlasy, pleť, případně obojí. Po jablečném octu jsou vlasy krásně lesklé a případná mastná pokožka hlavy octovou lázeň také ocení. Zdroj: Deník

„Samotný ocet by byl na vlasy příliš silný a mohl by podráždit pokožku hlavy, je potřeba ho před použitím naředit vodou. Každému bude vyhovovat trochu jiný poměr. Záleží také na tom, jaké máte vlasy. U suchých vlasů je vhodné dávat o jednu lžíci oplachu méně a naopak u mastných o jednu lžíci více. Nalijte si bylinný oplach nebo ocet do nádobky a zřeďte ho teplou vodou. Začít můžete například u poměru 2 polévkové lžíce na půl litru vody. Pokud se vám bude zdát, že je poměr málo silný, klidně můžete příště přidat," upřesňuje konkrétní dávkování web Krásná každý den.



Nahrává se anketa …

Ocet je tradiční všeuměl už tisíce let. „Dříve ho používali i moroví lékaři. A dodnes se jeho rozmanité léčebné síly cení: účinkuje proti virům a bakteriím, pomáhá zažívacímu systému a imunitě, kůži, při bolestech či horečce," píše časopis Vlasta s tím, že možnosti jeho využití jsou obrovské.

Babiččin deníček však nabízel řadu dalších osvědčených přípravků.

10 tipů pro krásnou a zdravou pleť

1. Voda na mastnou pleť

Potřebujete: 200 ml vody, 3 lžičky fenyklových semínek, skleněnou lahvičku

Semínka zalijte horkou vodou a nechte aspoň 20 minut louhovat. Přeceďte a nalijte do lahvičky. Na tvář aplikujte pomocí vatového tamponu. TIP: Stejně si můžete připravit další výluhy, které výborně poslouží jako čisticí pleťové vody. Například z květů heřmánku získáte vodu, která pleť zklidní a pomůže zahojit případné ranky.

2. Jablečná čistící maska

Potřebujete: 1 jablko, půl lžičky mleté skořice, 1 lžičku ovesných vloček, 1 lžičku medu, 1 lžičku bílého jogurtu

Jablka a voňavá skořice nejsou jen ideální kombinací chutí na jarní a zimní období, ale díky svým antiseptickým účinkům výborně stahují póry a čistí pokožku. Všechny ingredience dobře vymíchejte na kašičku a naneste ji na vyčištěnou pleť. Nechte 10–15 minut působit a opláchněte.

3. Osvěžující odličovač

Salátové okurky obsahují vitaminy C a B, draslík, hořčík, síru, fosfor a jiné látky, které na pokožku působí zklidňujícím způsobem. Rovněž ji hydratují a čistí. Z kousku okurky si připravíte účinný odličovač. Stačí, když z ní vymačkáte šťávu, tu smícháte s trochou vody a vatovým tamponem se zbavíte make-upu. „Polovinu neloupané okurky rozmixujte, dokud nezíská konzistenci vodnaté pasty. Oddělte šťávu od pevných kousků přelitím směsi přes sítko. Naneste šťávu z okurky na čerstvě umytý obličej. Nechte masku na pleti působit 15 minut. Poté smyjte studenou nebo vlažnou vodou a osušte si obličej měkkým ručníkem," přidává Deník další jednoduchý tip, jak maximálně využít potenciál běžné suroviny.

Pleťová maska z rajčat dokáže divy. Pět tipů, jak ji připravit snadno a rychle

4. Meduňkový zklidňující zábal

Pokud se vám pleť na tváři zdá mdlá a unavená, dopřejte jí zábal se zklidňující meduňkou. Stačí, když do velké mísy přidáte hrst sušené bylinky a zalijte ji vroucí vodou. Plátnem nebo utěrkou si zakryjte hlavu a tvář napařujte. „Má čistící účinky, pomáhá tlumit zarudnutí pokožky a urychlit průběh zánětlivé reakce. Pokožce napomáhá obnovit rovnováhu. Její antioxidační účinky pomáhají předcházet předčasnému stárnutí pokožky. Meduňka se také přidává do šamponů pro rychle se mastící vlasy a podrážděnou a svědivou vlasovou pokožku," potvrzuje blahodárné účinky meduňky web Havlíkova apotéka.

5. Mátová maska na unavenou pokožku

Potřebujete: šťávu z poloviny pomeranče nebo lžičku citronové šťávy, hrst lístků máty, 2 lžíce bílého jogurtu, 1 vaječný bílek

Z bílku vyšlehejte sníh. Ostatní suroviny promixujte a smíchejte se sněhem. Masku nechte působit 20 minut, potom tvář opláchněte vlažnou vodou.

6. Pročištění s kopřivou

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) je jednoznačnou volbou při pročištění organismu. Tato bylinka výborně čistí a detoxikuje. Stačí, pokud si z ní dopřejete šálek čaje každý den po dobu tří týdnů. Na přípravu čaje můžete použít čerstvou i sušenou kopřivu.

7. Petrželová očista

Dopřejte si týdenní kúru. Nalačno si každé ráno připravte zelený nápoj: stačí, když v mixéru rozmixujete v 200 ml vody hrst čerstvé nebo mražené petrželové natě a přidáte k ní šťávu z poloviny citronu. Tato směs tělo nejen pročistí a tím prospěje pokožce, ale kúra pomáhá i při shazování přebytečných kilogramů. „Čaj z čerstvých listů petržele má silné detoxikační účinky a traduje se, že pomáhá s hubnutím," potvrzuje web Exotic Herbs.

Máte ji doma? Léčitel Mikolášek ženu uzdravil díky jedné obyčejné zelenině

8. Obklady z heřmánku, měsíčku a jitrocele

Při problematické pokožce je třeba myslet na stoprocentní hygienu. Dbejte na to, abyste se tváře či jiných postižených míst dotýkali rukama co nejméně, abyste nešířili bakterie. Přikládejte výluhy z heřmánku pravého, měsíčku lékařského nebo jitrocele.

9. Česneková tinktura

Přírodní antibiotikum s výbornými antibakteriálními účinky, jako je česnek, se dá využít jako lokální tinktura. Pár stroužků česneku prolisujte a smíchejte s trochou vody. Směs můžete ještě promixovat a aplikovat na postižená místa. Česnek patří i k přírodním prostředkům, které často fungují při domácím odstraňování bradavic a kožních výrůstků. „Doporučujeme rozdrtit stroužek, zakápnout vodou a na postižené místo aplikovat vatičkou. Tento jednoduchý postup opakujte denně a kýženého výsledku byte měli dosáhnout za tři až čtyři týdny," uvádí web iReceptář.

10. Zbavte se herpes

Asi víte, že herpes (opar) se obyčejně objeví v tom nejnevhodnějším čase. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti úst, případně jinde na tváři. Pokud se ho chcete zbavit co nejrychleji, pomůže vám meduňka lékařská, která zabraňuje, aby se herpes šířil. Doporučuje se několikrát denně přikládat na postižené místo lístky meduňky nebo její šťávu či silný výluh.

Pozor na šťourání v nose, může zvýšit riziko vzniku Alzheimerovy choroby

Pomohou i listy podbělu lékařského. Stačí je jemně naklepat, aby pustily šťávu, a přiložit na postižené místo aspoň na 30 minut.

Běžný česnek kuchyňský má antibiotické účinky a pomůže rychleji se zbavit oparu. Stačí, pokud z něj odkrojíte tenký plátek a ten pravidelně přikládáte na postižené místo. Nechte chvíli působit.

Objevovat kouzlo a účinky bylinek, které mohou vyrůst i na tom nejmenším okenním parapetu, je užitečná zábava nejen pro dlouhé zimní večery.