Většina lidí ten pocit zná. Někdy se po jídle cítíme přeplnění, břicho máme tvrdé a nafouknuté jako balonek a občas dokonce nezbývá než si potupně rozepnout kalhoty. Tomuto nepříjemnému stavu se říká nadýmání. Obzvláště nemilé je, když nás postihne v zaměstnání, nebo když se chystáme do společnosti. Existují však způsoby, jak tento stav zmírnit, nebo mu dokonce předejít.

Dietní chyba, nebo zdravotní problém

Vědci zjistili, že nadýmání je u lidí velmi časté a postihuje častěji ženy než muže. Bývá také vedlejším příznakem chorob zažívacího ústrojí, jako je zánětlivé onemocnění střev, syndrom dráždivého tračníku nebo zácpa.

Většina lidí, které nadýmání postihne, však k lékaři nejde. Zpravidla sami tuší, že udělali nějakou dietní chybu.

Proč pořád trpím na nadýmání:

Nadýmání může být doprovázeno plynatostí, bolestí žaludku, říháním, zácpou nebo průjmem. Dlouhodobá plynatost může být způsobena také nedostatečným příjmem tekutin, sníženou fyzickou aktivitou, stresem, špatnými stravovacími návyky či užíváním některých léků.

Problém často způsobují takzvané nadýmavé potraviny, které lidské tělo neumí dobře trávit. Jde o hrách, zelí, ořechy, fazole, čočku, květák, česnek, kapustu, ale také o hroznové víno, švestky nebo mléko či čerstvé kynuté pečivo.

Pokud pociťujete nadýmání pravidelně, je čas zamyslet se nad svým jídelníčkem a zařadit do svého denního režimu pravidelné cvičení.

„Když cítíte každodenní nadýmání, zaznamenejte si, co jíte, a snažte se zjistit, co to způsobuje. Zkuste také více chodit, hydratujte se a pomalu zvyšujte příjem vlákniny,“ uvedla americká lékařka Janice Oh, která se zabývá chorobami zažívacího ústrojí, pro magazín o zdraví Everyday Health.



Spolehlivé prostředky proti nadýmání

Lidé, kteří trpí těmito zažívacími potížemi, mají sklon přestat jíst i pít, ale podle odborníků to není správná cesta. „Správná kombinace živin a hydratace však může ve skutečnosti pomoci vašemu nadýmání odeznít rychleji, než kdybyste se vyhýbali jídlu nebo pití úplně,“ upozorňuje wellness magazín Shape.

Co nám tedy pomůže proti nadýmání?

Voda s citronem

Spolehlivým lékem na nadýmání je voda s citronem. Citrony jsou přírodním diuretikem, protože pomáhají tělu vylučovat sůl a vodu, a pokud se přidají do teplé vody, působí i jako šetrné projímadlo.

Nepijte však připravený nápoj brčkem, nasáli byste do sebe vzduch navíc a nadýmání by se mohlo ještě zhoršit.

Aktivní uhlí nebo přírodní čištěný jíl jsou další možností jak zmírnit nadýmání způsobené dietní chybou. „Mají schopnost na sebe vázat různé toxiny a plyny, čímž snižují nadměrné nadýmání,“ píše web lékárny Dr.Max.

Vodní meloun

Přirozené diuretické vlastnosti má také vodní meloun, a navíc je skvělým zdrojem draslíku. „Rovnováha mezi sodíkem a draslíkem je důležitá, pokud jde o kontrolu nadýmání,“ uvedl pro web Shape odborník na výživu David Grotto.

Jak na zánět močových cest? Více než brusinky pomohou obyčejné bylinky

Celer

Celer se používá jako pomůcka k regulaci pohybu střev, ke kontrole střevních plynů a proti zadržování tekutin. Celer je jedna jedna z nejúčinnějších potravin pro rychlé zmírnění nadýmání. Pomůže i okurka, dýně, petržel a listová zelenina.

Kurkuma a rozmarýn

Rozmarýn se používá k léčbě mnoha neduhů: od pálení žáhy a bolestí hlavy po bolesti zubů a vysoký krevní tlak. Umí si však poradit i se střevními plyny a napomáhá trávení. Zkuste si z něj uvařit čaj, nebo bylinu přidat do vývaru k celeru a petrželce. Kurkuma vedle boji proti bolesti a zánětu umí zklidnit podráždění žaludku a snížit nadýmání.

Jogurt

Alergie na laktózu bohužel nadýmání a plynatost zhoršuje. Pokud jste na ni citliví, vyměňte mléko za jogurt, který obsahuje živé aktivní kultury. V jogurtu je mléčný cukr rozložen a kultura Lactobacillus acidophilus pomáhá v boji proti nadýmání.

Zázvor

Zázvor je chutný, pikantní a zdravý, Pomáhá nejen s nadýmáním, ale také s nevolností a dalšími zažívacími problémy.

Byl s ní pohřben faraon. Bylina pomáhá se zažíváním, záněty i s cukrovkou

Banány

Draslík obsažený v banánech reguluje hydrataci těla a hladinu elektrolytů. Studie z roku 2011 sledovala 34 zdravých žen, které dvakrát denně před jídlem jedly banán, nebo pily nápoj s banánovou příchutí či vodu. Skupina, která jedla banány, zaznamenala padesátiprocentní snížení nadýmání, což bylo mnohem více než zaznamenaly zbylé dvě skupiny.

Ananas

Oblíbené ovoce obsahuje trávicí enzym zvaný bromelain, který pomáhá tělu rozkládat problémové bílkoviny.

Bylinkové čaje

Nadýmání zmírní zejména fenykl, kmín a anýz, účinný je také heřmánek a máta.

Pohyb

Pokud už máte břicho jako balon, může pomoci pohyb. „Dejte si svižnou procházku, proběhněte se, funguje i jóga. Všechna tato cvičení zvyšují pohyb střev, a tím pádem mohou nakopnout trávení,“ radí časopis Vlasta. Zkuste také masírovat břicho zprava doleva, abyste uvolnili zachycené střevní plyny.

Nadýmání můžete předcházet

A jak nadýmání předejít? „Pravidelně cvičte, abyste zlepšili trávení a pomohli předejít nadýmání,“ radí britský zdravotnický web NHS. Přidává i další rady