Faktory, které dokážeme ovlivnit

U vzniku rakoviny hraje roli mnoho faktorů. Rodinná anamnéza napoví, jaké je u nás riziko onemocnění. Ale pak je tu řada okolností, které dokážeme ovlivnit. A ty jsou nesmírně důležité. I když je rakovina nejčastěji diagnostikována ve středním a vyšším věku, buněčné změny, které k ní vedou, začínají mnohem dříve. Důležitá je tak ochrana už od dětství.

Rakovinu už čtyři století před naším letopočtem uměl určit starověký lékař Hippokrates. Nádor popsal jako „dlouhé výběžky podobné račím nohám vybíhající do zdravých tkání“. Ze slova karkinos, tedy rak, pak vznikly názvy choroby v mnoha jazycích světa.

„Výzkumy ukazují, že 80 až 90 procent zhoubných nádorů ve skutečnosti souvisí s vnějšími faktory,“ upozorňuje web Healthline zaměřený na zdravotní problematiku.

Které z těchto faktorů lze mít pod kontrolou? Například potraviny a nápoje. Před některými z nich vědci varují už roky, ale jiné nám ještě donedávna jako nebezpečné nepřipadaly. Drtivá většina z nich však souvisí s moderní stravou.

Cukr může být nebezpečný

S tím, co označujeme jako moderní strava, velmi úzce souvisí potraviny s vysokým obsahem cukru. Pijeme slazené nápoje, jíme sladká jídla a především průmyslově vyrobené sladkosti. Všichni vědí, že to vede k obezitě. Jen málokdo si však uvědomuje, že může jít i o příčinou rakoviny.

Vědci si však všimli, že v zemích, kde roste počet onemocnění některými typy rakoviny, se zvyšuje spotřeba cukru.

Této problematice se věnovala mimo jiné studie s názvem Kauzální souvislost mezi nadbytkem cukru a rakovinou. Lékařka Peiying Yangová a její kolegové vycházeli z výzkumů v řadě zemí, kde epidemiologické studie prokázaly souvislost mezi konzumací cukru a rakovinou prsu.

Pokusy na zvířatech potvrdily, že obavy z přijímání příliš velkého množství cukru mohou být oprávněné. „Zatímco žádné klinické studie na lidech neprozkoumaly vztahy mezi sacharózou, fruktózou a rakovinou, epidemiologické studie a preklinický výzkum na myších nalezly silnou souvislost mezi nadměrnou konzumací cukru a rakovinou,“ uvádí studie.

Konkrétně fruktóza, která je v potravinovém systému všudypřítomná, může být zodpovědná za rozvoj plicních metastáz a nádorů prsu.



Pozor na „zdravé“ cereálie

Kdo si dopřává sušenky a další sladkosti, ten ví, že nejí zdravě. Problém je však v tom, že nebezpečné mohou být i potraviny, které jsou obecně považovány za zdravé. Jsou to například cereálie – a zejména ty určené pro děti.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Mnoho druhů „zdravých“ cereálií je doslova nabitých přidaným cukrem

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2015 bychom měli příjem volných cukrů snížit na méně než pět procent z celkového denního energetického příjmu. To se rovná 25 gramům, zjednodušeně šesti čajovým lžičkám. A jak je to s jeho skutečným příjmem? Podle statistik spotřeby potravin připadlo v roce 2018 v ČR na jednoho obyvatele 22 čajových lžiček cukru denně.

O prospěšnosti vlákniny, vitaminů a minerálů, které obsahují, není pochyb. Horší je, že řada z nich obsahuje velké množství cukru. „Cereálie určené dětem mohou mít o čtyřicet procent více cukru než cereálie pro dospělé,“ upozorňuje americký web pro rodiče a rodinu Parents.

Magazín pro spotřebitele dTest před čtyřmi lety podrobil zkoumání dětské cereálie, které jsou k dostání na českém trhu. Obsah cukru v nich byl velmi vysoký. Ve 100 gramech výrobku zpravidla přesahoval 20 gramů, v některých případech dokonce 30 gramů. „Z toho jednoduše vyplývá, že pokud si dopřejete plnou misku cereálií, můžete tím vyčerpat příjem cukrů na celý den. U malých dětí jej tím potom výrazně překročíte,“ upozornil dTest.

Červené maso jen třikrát týdně

Také další potraviny mohou zvýšit riziko rakoviny, pokud je lidé konzumují v nadměrném množství. „Vztah mezi jídlem a rizikem rakoviny však nemusí být přímočarý. Některé potraviny mohou například zvýšit riziko obezity a diabetu 2. typu. To jsou stavy, které mají souvislost s určitými typy rakoviny,“ připomíná zdravotnický web Medical News Today.

Některé potraviny - včetně průmyslově zpracovaného masa, alkoholu a smažených jídel – navíc obsahují karcinogeny, tedy škodlivé látky, které mohou způsobit rakovinu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí červené maso do skupiny 2A. To znamená, že je pro člověka „pravděpodobně karcinogenní“. Platí to pro maso:

hovězí

vepřové

jehněčí

skopové

telecí

kozí

„Odborníci našli důkazy o souvislosti mezi kolorektálním karcinomem a konzumací velkého množství červeného masa. Důkazy také poukazují na souvislost s rakovinou slinivky a prostaty,“ uvádí Medical News Today.

Kvůli tomuto riziku doporučuje Světový fond pro výzkum rakoviny omezit spotřebu červeného masa na tři porce týdně.

Průmyslově zpracované maso je lépe omezit

Škodlivé může být také maso, které výrobci konzervovali uzením, nakládáním nebo solením. Patří mezi ně klobásy, párky, slanina, šunka, maso v konzervě či sušené hovězí. Většina lidí si je dopřává ráda. Jenže výrobní proces těchto potravin často zahrnuje dusitany, které mohou vytvářet karcinogeny. Škodlivé může být dokonce i uzení masa bez přidaných chemikálií.

Jídlo proti rakovině:

Někteří odborníci uvádějí, že konzumace průmyslově zpracovaného masa je významným rizikovým faktorem pro rakovinu tlustého střeva a konečníku, a spojují ji také s rakovinou žaludku a prsu.

Smažená jídla - pozor na hranolky

Když se škrobové potraviny vaří při vysokých teplotách, tvoří se sloučenina zvaná akrylamid. To se může stát při smažení, pečení a opékání. Zvláště vysoký obsah akrylamidu mají smažené bramborové produkty, jako jsou hranolky a lupínky.

Studie ukázaly, že akrylamid je karcinogenní pro potkany a s největší pravděpodobností i pro člověka. Má dokonce schopnost poškodit DNA.

Jak upozorňuje systematický přehled studií o vlivu akrylamidu na lidský organismus, je zatím obtížné jednoznačně potvrdit přímou souvislost mezi přijímáním této sloučeniny ve stravě a jednotlivými typy rakoviny u lidí. Vzhledem k vysoké hladině akrylamidu v každodenně přijímaných potravinách je však zapotřebí další podrobné zkoumání.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Smažená a grilovaná jídla mohou být zdrojem karcinogenních látek

„Konzumace velkého množství smaženého jídla také zvyšuje riziko cukrovky 2. typu a obezity. Tyto stavy mohou podporovat oxidační stres a zánět, což dále zvyšuje riziko rakoviny,“ uvádí portál Heathline.

Průmyslově zpracované potraviny vylepšené chemií

Nejrůznější dobrůtky, jako jsou sušenky, bonbony a čokoláda, mražená jídla, sladké cereálie, margaríny a fastfoodové pochoutky, jejich výrobci upravují a vylepšují nejrůznějšími barvivy, emulgátory a dalšími přísadami. Důvodem je, aby lépe chutnaly a déle vydržely.

„Průmyslově zpracované potraviny často obsahují vysoké množství soli, cukru, tuku a rakovinotvorných chemikálií,“ varuje web Medical News Today. Mají také obecně nízký obsah vlákniny, vitaminů a minerálů.

Strava s vysokým obsahem průmyslově zpracovaných potravin navíc může vést k obezitě, což je rizikový faktor pro rakovinu.

