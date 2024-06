Voda je pro lidské tělo základ. Vždyť je z 60 procent tvořeno právě z ní. Přesto se stále více lidí potýká s problémem nadměrného zadržování vody v těle. Natékají vám nohy, potíte se, roste vám objem břicha i hmotnost? Pak to může být i váš problém. Na rovnováhu organismu, který poté začne zadržovat vodu v těle, má vliv nezdravý životní styl. Podívejte se, kterým potravinám se vyhnout a co tělu pomůže, aby nezadržovalo mnoho vody.

Voda je pro lidské tělo základ. Přesto se stále více lidí potýká s problémem nadměrného zadržování vody v těle. | Foto: Shutterstock

„Zadržování vody v těle trápí zhruba 47 procent mužů a 71 procent žen. Stejně jako v případě řady dalších zdravotních obtíží stojí i za těmito vysokými čísly zejména nezdravý životní styl dnešní uspěchané doby. Pokud tělo přestane fungovat v rovnováze, nezvládá vyloučit veškerou přebytečnou vodu. Tu pak začne následně zadržovat,“ vysvětlili odborníci z lékárny Dr. Max.

Zadržování vody v těle

Máte pocit těžkých a unavených nohou a večer nemůžete sundat z prstu prstýnek? Budíte se s opuchlými víčky, nadměrně se potíte a pozorujete menší výkyvy váhy? Může to být signál, že vaše tělo zadržuje vodu. Měli byste začít přemýšlet, jak rovnováhu tekutin zase obnovit.

Nezaměňujte ale zadržování vody v těle s tloustnutím. „Zadržování tekutin nemá s tloustnutím co do činění, i když obojí zvyšuje tělesnou hmotnost. Všichni jsme asi ze 60 procent z vody a obsah vody v těle kolísá, ale rozhodně to není nic, co by se mohlo zaměnit s obezitou,“ vysvětlil v časopise Vlasta internista Petr Sucharda.



Sůl - hlavní příčina

Zvláštní pozornost byste měli věnovat tomu, kolik soli jíte. K zadržování vody totiž přispívá konzumace velkého množství sodíku – ledviny začnou zadržovat vodu, aby snížily hladinu soli v těle. Snažte se proto omezit potraviny s vysokým obsahem soli, jako jsou uzeniny, potraviny jako polotovary, slané pochutiny nebo smažená jídla.

„Maximální dávka soli by neměla přesáhnout 5 g a pokud máte problémy se zadržováním vody, pak 3 g. Nejvyšší obsah soli mají uzeniny, konzervy, paštiky, chipsy apod.," uvádí lékárníci na webu Dr. Max.

Nesolte víc, než je zdrávo.Zdroj: Shutterstock

Také restaurace mohou jídlo hodně přisolit, aby lépe chutnalo. Při nákupech se proto zaměřte na čerstvé potraviny a sami si vařte, abyste měli o množství soli představu. Slanou chuť vám pomohou nahradit bylinky a koření.

Nedostatek vody

I když se nedostatek vody může zdát na první pohled paradoxní, je to tak. Dbejte proto na dostatečný pitný režim. Každý den byste měli vypít alespoň 2 litry vody, aby měl organismus dostatek tekutin a nebyl nucený vodu zadržovat.

Alkohol a zadržování vody

Alkohol tělo dehydratuje. Nadměrné pití alkoholu se projevuje otoky ve tváři, v oblasti břicha, ale i jinde na těle. Je to proto, že se kůže i všechny důležité orgány v těle snaží v důsledku dehydratace zadržovat co nejvíce vody. Ideální by bylo se proto alkoholu vyhnout úplně nebo aspoň jeho konzumaci výrazně omezit.

Pokud už alkohol budete pít, je vhodné střídat ho s čistou vodou, abyste dehydrataci zabránili.

Sladké pochoutky

Dorty a sladké pochoutky zvyšují hladinu cukru v krvi. „Když hladina cukru v krvi stoupá, vaše tělo uvolňuje inzulín. Vysoké hladiny inzulinu vás pak nutí zadržovat více soli a vody,“ uvádí další důvod zadržování vody v organismu časopis GoodRx Diet and Nutrition. Zkuste proto omezit sladké dobroty, jako jsou dorty, sladkosti, ovocné nebo energetické nápoje.

Nahraďte bílý cukr a mouku

Snažte se vyhnout rafinovaným cukrům, které jsou dalším z důvodů nadbytečného zadržování vody v těle. Tyto typy sacharidů se v těle rychle rozkládají na cukr a způsobují zvýšení hladiny inzulínu, což zase způsobuje zadržování vody.

Nahraďte proto bílý cukr a mouku zdravějšími alternativami. Místo pečiva z bílé mouky kupujte celozrnné a místo cukru slaďte medem nebo javorovým či datlovým sirupem. Místo bílé rýže používejte rýží natural. Tato přírodní rýže obsahuje slupky, které jsou bohaté na draslík, vlákninu, minerály a vitamíny.

Zpracované potraviny

Zpracované potraviny jsou plné sodíku, i když nechutnají nijak zvlášť slaně. Mražená jídla, konzervované polévky, omáčky, dresingy, uzeniny i zpracované maso jako slanina a prosciutto jsou plné skryté soli, která může způsobit zadržování vody.

„Je dobré zkontrolovat nutriční štítky , abyste zjistili, kolik sodíku tyto produkty obsahují. Odborníci doporučují, aby většina lidí jedla méně než 2 300 mg sodíku denně. Toto číslo může být ještě nižší u lidí s určitými zdravotními problémy. Pouze jedna porce některých z těchto produktů může obsahovat váš celkový příděl sodíku na den,“ varuje časopis GoodRx Diet and Nutrition.

Co pomáhá na odvodnění

Zvyšte příjem draslíku a hořčíku. Najdete je v ovoci i v zelenině. V případě zavodnění by se měla na vašem jídelníčku často objevovat okurka, meloun, česnek, mrkev, banány, avokádo, řapíkatý celer a brusinky. Odvodňovací schopnosti má i řada bylin.

