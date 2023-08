Existuje vůbec potravina, kterou můžeme jíst v noci a neriskovat tím tloustnutí nebo další nespavost? Ano, existuje jich hned několik, nicméně každá z nich je tak trochu z nouze ctnost. Noční jídlo tělu, které by mělo právě odpočívat, obecně nedělá dobře. Odborníci se shodují na tom, že pokud máte potřebu v hluboké tmě postávat u ledničky a hodovat, zatímco ostatní spí, máte někde problém.

Pravidelné noční nájezdy na ledničku nejsou pro náš organismus nic prospěšného. | Foto: Shutterstock

Noční debužírování má mnoho podob. Někoho přepadne hlad těsně před spaním, někdo se kvůli lačnému žaludku dokonce budí ze sna. Někomu se to stane čas od času, když nespí kvůli zlomenému srdci, cestovní horečce nebo jinému stresu. Někdo noční nájezdy na ledničku pořádá den co den, týdny a roky, s železnou pravidelností.

Užitečné rady od nutriční terapeutky Zuzany Douchové, jak vyřešit noční přejídání, najdete v následujícím videu:

Pokud k nočním vymetačům ledničky patříte, pak znáte ty výčitky svědomí (a znají je i ti, kteří tenhle zlozvyk označují za „bílý sex“ a trvají na tom, že větší radost, než se pořádně najíst v jakoukoliv denní dobu, v podstatě neexistuje).

Přijatelné rychlovky existují

„Nemusí se ještě jednat o poruchy či vážná onemocnění. Nejčastějším důvodem je omezená strava v průběhu dne,“ píše na toto téma web Psychologie.

Přejídání nastává nejčastěji jako důsledek stresu nebo špatného spánku

Hana Málková ze společnosti STOB – stop obezitě k potřebě nočního jídla doplňuje: „Je pochopitelné, že se to každému může jednou za čas stát, zkrátka přes den nestíháte a na jídlo tolik nedbáte. Nepravidelný režim vás dožene právě večer, kdy konečně zvolníte tempo a máte na jídlo čas. V tu dobu si uvědomíte, jak jste hladoví a většinou rychle sáhnete po něčem ne zcela vhodném. Nicméně, vždycky se dají najít nějaké přijatelné ,rychlovky‘."

Podle většiny výživových odborníků k nim patří především malé porce bílkovin a tuků, které zasytí na dlouhou dobu.



1. Sýr, jogurt, vařené vejce

Porce (malá, co by se do dlaně vešla) bílkovin a tuků nezacloumá s vaší linií a spolehlivě ukojí hlad. „Před ulehnutím do postele snězte například pár plátků sýra, který je dostatečně výrazný na to, aby uspokojil chuťové buňky, a zároveň příliš nezatíží trávení,“ uvádí web iPrima s tím, že „proteiny v jogurtu rychle zasytí a navíc pomáhají spalovat více kalorií v průběhu následujícího dne." Stejně tak zafunguje i jedno vařené vajíčko.

2. Studené plátky krocana nebo lososa

Krůtí maso obsahuje minumum tuku, losos je velmi dobře stravitelný. Krůtí maso má navíc pro nespavce ještě jeden benefit: „Je dobrým zdrojem aminokyseliny tryptofanu, která má přímý vliv na spánek. Přeměňuje se na serotonin a následně na melatonin, který působí v epifýze a navozuje spánek,“ doporučuje web Toprecepty.

Před konzumací masa v noci ovšem varuje výživový poradce Martin Škába: „Večer, potažmo v noci, byste měli být opatrnější hlavně s masem, které tělo déle zpracovává. Za vhodnou se dá označit asi jedině ryba, která je lehce stravitelná. Takže když si dáte pár sardinek, tresku nebo pstruha, tak to tolik nevadí," vysvětluje Škába.

3. Třešně

Pokud máte v noci chuť na sladké, zkuste třešně. Obsahují řadu vitamínů a minerálů, uspokojí chuť na sladké a uspí vás. „Třešně obsahují melatonin, který pomáhá s usínáním a reguluje spánek,“ uvádí web Vitalia. Pokud je budete jíst pravidelně, můžete zlepšit usínání i kvalitu spánku.

4. Zelenina

Zelenina ano, ale pozor: hladový a natěšený žaludek prostá zelenina neuspokojí. Pokud víte, že vás v noci bude honit mlsná, přichystejte si předem misku zeleninového salátu s dobrou olejovou zálivkou a nejlépe i s kouskem nějakých bílkovin. To už vaše tělo bude považovat za jídlo.

„Dát si samotnou zeleninu, když máte hlad, pravděpodobně nezvládnete. Samotná zelenina vás totiž nezasytí a bude trvat 15 až 20 minut, než mozku dojde, že jste jedli. Mezitím ovšem sníte i jiné věci, abyste se zasytili,“ vysvětluje výživový poradce Martin Škába. „Doporučuje se konzumovat především zelená zelenina, protože obsahuje druh sacharidů, které vás dokážou zasytit až do rána,“ dodává odborník.

5. Banán nebo jablečné pyré se skořicí

„Banán má schopnost zklidnit nervovou soustavu a spolu s ní i mysl, takže se po něm bude lépe usínat. Jeho účinky ještě více zesílíte, pokud si k němu dopřejete i špetku skořice. Vůně skořice je uklidňující a navodí nám doma pohodu téměř vánoční. Přesně takový klid potřebujeme, aby byl mozek ochoten vypnout a připravit se ke spánku," doporučuje web iReceptář.

Podobnou službu hladovým nespavcům poskytne i předem připravená porcička jablečného pyré se skořicí: zasytí a uklidní.

6. Popcorn

„Nutriční experti radí lidem, kteří rádi jedí v noci, aby sáhli po misce popcornu bez soli. Tento typ svačiny by neměl mít vliv na vaši postavu. Popcorn si případně můžete dochutit přidáním černého pepře nebo česneku,“ přidává na seznam „bezpečných“ nočních jídel oblíbenou pochutinu web iPrima.

Proč vůbec potřebujeme jíst v noci?

Všechna doporučení ohledně „vhodných", případně „neškodných" nočních jídel vždy provází varování lékařů i psychologů, o kterém už byla řeč v samotném úvodu. Na nočním jídle není nic normálního a spíš než řešit co jíst je potřeba rozklíčovat otázku proč vůbec cítíte potřebu a nutnost jíst v noci.

„Na vině může být nevyrovnaná strava, kdy vašemu organismu zoufale chybí živiny. S množstvím přijímaného jídla to však vůbec nesouvisí. Můžete jíst hodně, ale málo hodnotnou stravu. Měli byste se zaměřit na pravidelné přijímání dostatku kvalitních bílkovin, komplexních sacharidů a zdravé tuky. Hlídejte si příjem vitamínů a minerálů,“ uvádí jednu z možných příčin web aazdraví.

Web Dobrý spánek ovšem varuje, že za pravidelnými nočními nájezdy může být mnohem závažnější porucha než prostá rozežranost, jak ji často popisuje zbytek rodiny.

„Je možné, že trpíte poruchou spánku zvanou syndrom nočního přejídání. Lidé s touto poruchou typicky nemají ráno vůbec chuť k jídlu, více než polovinu denního přídělu kalorií si dopřejí až po večeři a často se v noci vzbudí a spořádají vysoce kalorickou svačinku bohatou na sacharidy.“

Syndrom nočního přejídání



Neschopnost usnout s prázdným žaludkem

Lidé trpící syndromem nočního přejídání se v noci mnohokrát probouzejí a nejsou schopni znovu usnout, dokud si nedopřejí něco k jídlu. Jídlo, které spořádají, je většinou vysoce kalorické a nezdravé. Nutkání k nočnímu přejídání je natolik silné, že je jedinec nedokáže ovládat a nemá klid, dokud něco nesní.



Vybílená lednička

Lidé se syndromem nočního přejídání a s poruchou spánku si své noční hody často ani neuvědomují, jejich vědomí je při výletech do kuchyně velmi mlhavé a druhý den si své jednání obvykle nepamatují. Pokud si vybavují pouze útržky, neznepokojují se jimi a nepřipouštějí si, že by mohlo jít o něco neobvyklého. Někteří z nich dokonce ani s prázdným žaludkem nejsou schopni usnout. Pro ty, kteří si jsou nočního přejídání vědomi, je jídlo často nezbytné pro vyvolání příjemných pocitů bezpečí, klidu a pohody.



Otestujte se

Pokud na sobě pozorujete některé z následujících příznaků, poraďte se se svým lékařem. O syndromu nočního přejídání se mluví, pokud uvedené známky přetrvávají déle než tři měsíce.



Jak se syndrom nočního přejídání léčí?

Léčba syndromu nočního přejídání musí být upravena tak, aby pacientovi vyhovovala – musí být doslova šitá na míru. Kromě psychoterapie, která zahrnuje psychologickou podporu, odstranění stresu a osvojení si metod k jeho zvládání, je důležitá i kontrola hmotnosti – jak již bylo zmíněno, porucha příjmu potravy je s poruchou spánku velmi úzce provázána.

Uplatní se i léky, které mohou ovlivnit biorytmus. Naše vnitřní biologické hodiny biologické rytmy řídí kolísání některých dějů v průběhu dne a noci. Hormon melatonin se podílí na řízení spánku, zvýšení jeho hladiny tudíž může pomoci navodit hlubší a klidný spánek. Zdroj: Dobrý spánek

