Od rostlinky, která má pověst urputného plevele a nádavkem nevábný název ptačinec žabinec, člověk nečeká nic dobrého. Opak je ale pravdou. Nenápadná bylinka léčí rýmu a kašel, bojuje proti bakteriím i virům, čistí lymfatický systém i krev, pomáhá s kožními problémy a omlazuje. Navíc pro ni nemusíte do lékárny. Tento superlék si pořídíte i bez doplatku, když vyrazíte do přírody nebo prostě jen na zahrádku. Na jaře jsou jeho účinky obzvláště silné. A jako bonus jej využijete i v kuchyni.

Na jaře, kdy ptačinec střední vyraší, je podle odborníků nejsilnější | Foto: Shutterstock

Ptačinec žabinec, přesněji ptačinec prostřední, je velmi odolná rostlina, což naplňuje smutkem zahrádkáře. Nízkou, hustě rozvětvenou a mělce kořenící rostlinu s poléhavými lodyhami a drobnými bílými kvítky nemají rádi. Daří se jí v dostatečně vlhkých půdách, velmi dobře se vysemeňuje a dokáže vytvořit doslova neprodyšný koberec, s nímž se velmi špatně bojuje. Na vinicích umí růst i pod sněhem a pokrývá půdu mezi sazenicemi vinné révy.

O léčivých schopnostech ptačince středního se však ví dlouho. Znaly jej české bylinkářky i asijští léčitelé. Jako léčivá bylina je zmiňován už v 17. století. „V tomto období byl znám převážně jako pomocník pro léčbu svrabu, lidově označovaného jako prašivina. Známé je také užívání ptačince žabince při léčbě tuberkulózy,“ píše web Bylinky-info.

Ptačinec žabinec roste po celém světě a v tradiční asijské medicíně i v Africe byl odvar z listů užíván k léčení kožních a respiračních potíží, nemocí trávicího traktu či k hojení ran.

Ptačinec žabinec. Plevel, který léčí:

Nať s listy obsahuje vitamíny C a E, které posilují imunitu, působí antioxidačně a zpomalují proces stárnutí. Bylinka obsahuje také třísloviny, flavonoidy, hořčiny, saponiny, organické kyseliny, hořčík, vápník, zinek, draslík i chlorofyl, který je pro lidský organismus velmi důležitý.

Na kašel i ledviny

Na jaře, kdy ptačinec vyraší, je podle odborníků nejsilnější. Jeho odvar pomáhá odhleňovat, takže je účinný při kašli a bronchitidě. Výborný je také na rýmu. Navíc čistí krev a čistí i lymfu od odpadních produktů látkové výměny, má močopudné účinky a podporuje správné fungování ledvin. Slizové látky obsažené v ptačinci ve vodě bobtnají a uklidňují sliznice jícnu, žaludku a střevního traktu, takže usnadňují vyprazdňování, a také dusí bakterie.

Účinné je pravidelně popíjet čaj připravený z čerstvého i sušeného ptačince. Hrst natě zalijte 500 ml vroucí vody a nechte asi pět minut vyluhovat. Toto množství stačí pro jeden den. Sušenou nať zalijte 250 ml vroucí vody, nechte 15 minut vyluhovat a pijte maximálně tři šálky denně.



Bylina by se měla sbírat za sucha, to je její léčivá síla největší. Na ptačinec je dobré chodit s nůžkami a stříhat jeho nať asi v polovině stonku, abychom se vyhnuli hlíně a nečistotám, které ulpívají na lístcích u země. Nať můžeme odšťavnit nebo rozmixovat s trochou vody a týden užívat třikrát denně jednu lžičku. Při kašli je dobré přidat trošku medu. Kromě nachlazení šťáva pomáhá při dně, revmatismu a kožních problémech.

Z ptačince si můžete uvařit i čaj. Nať se dá také usušit a schovat na zimní období.

Hrst čerstvého ptačince postačí na připravu smoothie. Stačí jej zkombinovat s banánem, skleničkou mléka a oblíbenými jarními bylinkami.

Blahodárná šťáva

Šťávu z ptačince lze používat i zevně, protože má blahodárné účinky. Když rozdrtíte lístky i se stonky a vyrobíte z nich obklad, pomůže vám s léčením nejrůznějších kožních problémů, jako je akné, mykóza, atopický ekzém i lupénka.

Obklady se přikládají alespoň na dvě hodiny, lépe je nechat působit ptačinec přes noc. V zimě se dá obklad připravit ze dvou lžiček sušené nati, kterou zalijeme čtvrtlitrem vody a necháme deset minut vyluhovat.

„Při léčbě jsou výborným podpůrným prostředkem také celkové nebo jen místní koupele z této byliny,“ připomíná web Vitalia.

Pro krásu

Koktejl pro posílení krvetvorby: 2 lžíce ptačince, 2 lžíce kopřivových špiček a lístků, 3 dl vody. Všechny přísady smícháme a rozmixujeme. Hotový nápoj podáváme ve vysokých sklenicích, popíjíme ho jednou denně po dobu čtrnácti dní.



Někteří odborníci doporučují ptačinec také jako prostředek pro hubnutí, podle jiných však nejsou jeho účinky prokázané. Zato však umí snížit hladinu “špatného“ cholesterolu a díky vysokému obsahu antioxidantů včetně flavonoidů a organických kyselin vytváří efektivní ochranu proti volným radikálům, takže zpomaluje stárnutí.

Ptačinec se hodí i pro přípravu účinných pleťových masek, stačí rozmixovat hrst ptačincové natě, smíchat s jogurtem a nanést na obličej. Po deseti minutách by měla být pokožka vyživená a rozzářená.

Další možnost přípravy doporučuje bylinkářka Linda Mahelová: „Rozmixujte hrst natě s vodou a medem, a pokud chcete mít masku hutnější, přidejte i trochu pohankové mouky. Nechte na obličeji působit asi půl hodiny a smyjte.“ Podle bylinkářky maska příjemně ošetří a vyhladí pleť, působí hojivě při potížích s akné, ekzémech a nehojících se ranách na kůži.

Syrový i vařený

Díky své zvláštní chuti nachází ptačinec střední využití i v kuchyni: nekvetoucí nať se přidává do salátů, do polévek, omáček, zeleninových jídel, ale i do nápojů. Podle některých má lehkou oříškovou příchuť, ale názory se liší. „Chuťově je to něco mezi hráškem a mladou kukuřicí,“ řekl Deníku zahradník Vít Janouš.

Ptačinec střední neboli žabinec se výborné hodí také k přípravě pleťových masekZdroj: Shutterstock

Nať ptačince můžete konzumovat i syrovou, přidejte ji do salátu nebo do jakékoli zeleninové směsi, posypejte si jí chleba s máslem nebo přisypte hrst do omelety. Určitě jí využijte při přípravě jídel na Zelený čtvrtek.

Čerstvá nať je příjemně křupavá. Pokud ji vaříte, změknou lístky i stonky, takže ji můžete připravovat jako špenát.

Ptačinec v jídelníčku kromě lidí ocení také slepice. V angličtině se mu říká chickweed, tedy slepičí plevel.