Puškvorec je bylina, jejíž název si vybavujeme ze starých příběhů a pohádek. Tataři věřili, že dokáže očistit vodu od nečistot, u nás se zase tradovalo, že pokud má člověk u sebe nadrcený kořen puškvorce, vyhne se mu mrtvice. Puškvorcem se léčilo špatné trávení, epilepsie, revma, bolavý krk i horečka. Léčivé účinky této rostliny se zajímavou vůní jsou však aktuální i dnes – puškvorec má totiž potenciál léčit některé civilizační choroby. Na co všechno je dobrý puškvorec? A jak se užívá?

Léčivé účinky puškvorce jsou aktuální i dnes – pomáhá v boji proti volným radikálům, proti depresi i při hubnutí. | Foto: Shutterstock

Léčivý kořen

Puškvorec najdeme na stinných místech na březích rybníků i na bahnitých půdách. V Česku roste roztroušeně v teplejších oblastech. Dorůstá až do výšky 150 centimetrů a podobá se kosatci. Má řapíkaté listy, které jsou jasně zelené a mají tvar meče. Pokud je natrhnete, vydávají podmanivou sladkou vůni. Léčivé vlastnosti puškvorce se soustřeďují v jeho oddenku.

Nejlepší dobou k jeho sběru je podzim, nejkvalitnější oddenky poskytují dvouleté až tříleté rostliny. Oddenek se dobře očistí, omyje a rozřeže na kusy dlouhé asi dvacet centimetrů, silný se rozpůlí i podélně.

Puškvorec a jeho účinky:

„Suší se ve stínu nebo v sušárně do teploty 40 stupňů Celsia. Dobře usušený materiál musí ,praskat’ a velmi silně vonět. Ukládá se do sáčků nebo do láhví s uzavíratelným víčkem,“ uvádí iReceptář. Sušený puškvorec by se měl spotřebovat do dvou let, protože pak se jeho kvalita zhoršuje.

Sušený oddenek puškvorce však můžete sehnat i v obchodech s bylinkami.

Puškvorec jako český ženšen

Puškvorec patří mezi hořké byliny, má silně aromatickou, ostře kořeněnou skořicovou chuť a zvláštní odér. Jeho léčivé účinky se přirovnávají k ženšenu – kořeni života. V Asii se o jeho blahodárných schopnostech vědělo už od starověku. Používal se v tradiční čínské medicíně, později se stal součástí indické ájurvédy a postupně se rozšířil i do Evropy.

Užití puškvorce bylo a je mnohostranné. „Kmen Zeliangrong z Manipuru v Indii používal puškvorec k léčbě kašle, bolesti hlavy, žloutenky, žaludku, zánětu žaludku a také k vyhánění zlých duchů. Američtí indiáni si jím pomáhali k tišení bolesti zubů a hlavy,“ píše web Drugs, který podává informace o lécích a potravinových doplňcích.

V tradiční medicíně se tato bylina často používala k léčbě poruch nervového systému, včetně epilepsie a Parkinsonovy choroby.

Čaj z oddenku puškvorce se připravuje jen studenou cestou.

puškvorce se připravuje Jedna zarovnaná čajová lžička kořene se na noc zaleje 1/4 l vody.

zaleje 1/4 l vody. Ráno se trochu zahřeje a scedí. Před používáním se čaj ohřeje ve vodní lázni.

Pije se po doušcích – bylinkáři doporučují maximálně šest doušků denně.

„I když tato bylina neposkytuje lék ani trvalou léčbu těchto složitých problémů, dokáže docela účinně léčit příznaky,“ uvádí web Organic facts zaměřený na zdravé potraviny. Také rakouská bylinkářka Maria Treben úspěšně využívala puškvorec jako lék například na bolesti žaludku, průjem či vředy dvanácterníku.

Mletý oddenek se používá také jako koření a jako komerční aroma do nápojů, likérů, žvýkaček, kosmetiky a zubních past.

Sušený kořen puškvorce kdysi nahrazoval vzácnější skořici, muškátový oříšek či zázvor. V anglosaských zemích si dokonce pochutnávali na kandovaném oddenku puškvorce.



Pomáhá při desítkách chorob

Puškvorec však nemá blahodárné účinky jen na trávicí soustavu. Byly u něj prokázány silné antioxidační účinky, takže dokáže pomoci organismu v boji s volnými radikály. Je velkým bojovníkem s angínou, bolestí v krku i bronchitidou a může i tlumit astmatické záchvaty. Pomáhá při bolestech hlavy a dokonce i při migréně.

Léčivé vlastnosti puškvorce se soustřeďují v jeho oddenkuZdroj: ShutterstockVedle toho je pomocníkem při léčení zánětů v oblasti močového měchýře, protože působí močopudně i dezinfekčně. Má příznivý vliv také na léčení ledvinových chorob.

Puškvorec má také pozitivní vliv na nervovou soustavu. Působí jako mírné antidepresivum a sedativum. „Pro ty, kteří trpí psychickými poruchami nebo depresemi, může být pití čaje z kořenu puškvorce velmi užitečné,“ podotýká web Organic facts.

Puškvorec rovněž podporuje psychickou i fyzickou kondici seniorů, dlouhodobě nemocných i lidí v rekonvalescenci.

Na bolest kloubů i ekzém

Při vnějším použití obklad z puškvorcového kořene prokrvuje a dezinfikuje pokožku a pomáhá při svalové ochablosti i na bolavé klouby. Používá se na omrzliny, otoky i špatně se hojící ekzémy.

Puškvorcová koupel: Asi 600 gramů kořene vaříme ve 4 až 5 litrech vody 15 minut a vlijeme do vany s vodou.

Puškvorec se může přidávat také do koupelí, zdraví prospěšný je také esenciální olej z puškvorce.

„Lokální aplikace esenciálního oleje z této byliny může rychle zmírnit bolest a nepohodlí ve svalech a kloubech, což z něj dělá oblíbený přírodní lék pro ty, kteří trpí revmatoidní artritidou nebo dnou a dalšími běžnými zánětlivými stavy,“ píše Organic facts zaměřený na zdravé potraviny.

Zajímavé účinky puškvorce: Žvýkání kořene prý zahání chuť na cigaretu a pomáhá odnaučení kouření .

. Urychlením metabolismu může pomoci při úsilí o snížení hmotnosti

Vypití malého šálku puškvorcového čaje před spaním může pomoci vyrovnat hormony a navodit zdravý spánek.

Puškvorec užívejte s rozumem

„Při samostatném podávání se puškvorec užívá vždy v malých dávkách a ne dlouhodobě,“ upozorňují bylinkáři.

Žvýkání kousku oddenku puškvorce působí stimulačně, vyvolává stavy euforie a opojení. Pokud to však člověk s množstvím oddenku přeženeme, mohou se dostavit dokonce halucinace.

Navíc je možné, že nadměrné užívání puškvorce by mohlo vyvolat nežádoucí a nebezpečné vedlejší účinky, jako jsou například střevní nádory, poškození orgánů nebo leukocytóza, tedy zvýšený počet bílých krvinek v krvi. Naznačily to testy prováděné na zvířatech.

„Rostlina puškvorec a její deriváty byly v některých zemích včetně Spojených států zakázány kvůli obavám z jejích karcinogenních účinků. V malých a regulovaných dávkách jsou však rizika užívání puškvorce malá, zatímco přínosy jsou pozoruhodné,“ upozorňuje web Organic facts.