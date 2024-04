Léčila Achillea a „válí se“ všude kolem. Čistí krev i dutiny, pomáhá na migrénu

Řebříček je léčivá bylina, kterou běžně najdete na prosluněných loukách a mezích. Vypadá nenápadně, ale výčet neduhů, s nimiž dokáže pomoci, je pořádně dlouhý. Přečtěte si, na co všechno řebříček pomáhá. Kvete od června do září a pokud si ho nechcete natrhat v létě na louce nebo koupit sušený v lékárně, můžete si tenhle léčivý zázrak vypěstovat doma. Je to snadné a doba sázení semínek je právě teď v dubnu.