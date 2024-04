Krásné, zdravé, husté a lesklé vlasy by chtěl mít každý. Ne všichni ale mají to štěstí. S vypadáváním vlasů, pomalým růstem nebo lámáním vlasů se potýká mnoho z nás. A mastné vlasy trápí prý dokonce každého čtvrtého člověka. Přitom může pomoct levná voňavá bylinka, kterou můžete snadno pěstovat v květníku doma, na balkóně nebo na zahradě. Rozmarýn nebo také rozmarýna lékařská a voda jsou základ. Rozmarýnová voda, kterou si z nich snadno připravíte, podporuje růst vlasů, dodává jim lesk a léčí i lupy.

Chcete mít krásné vlasy? Rozmarýnová voda, kterou si snadno připravíte, podporuje růst vlasů a dodává jim lesk. | Foto: Shutterstock

Vlasové tonikum s rozmarýnem:

Rozmarýn, který se kdysi používal jako ochrana proti černé magii, je pro svou charakteristickou chuť a vůni oblíbený nejen v kuchyni. Je často používaný také v aromaterapii, léčitelství a v kosmetickém průmyslu. Rozmarýn působí antibakteriálně, antioxidačně a protizánětlivě. Obsahuje velké množství vitamínů a dalších látek, jako jsou například kyselina listová, zinek, vápník, hořčík, fosfor, draslík nebo železo. Podle lékárníků z Lékárny Dr. Max pomáhá rozmarýnová voda zlepšit strukturu poškozených vlasů a zklidnit podrážděnou pokožku hlavy.

„Rozmarýnová voda obsahuje rostlinné proteiny, keratin, komplex rostlinných extraktů a rozmarýnovou silici. Pšeničný protein zvyšuje pružnost vlasů a jejich odolnost proti lámání. Glycerin pomáhá zadržet vlhkost ve vlasových folikulech a zabraňovat vysoušení vlasů i pokožky. Při aplikaci na pokožku pomáhá regulovat nadměrnou mastnotu a minimalizovat nečistoty,“ uvádí Dr. Max.

Pokud rozmarýnovou vodu, kterou si vyrobíte, nezapomenete aplikovat po každém umytí vlasů, brzy se vaše vlasy dočkají zářivého lesku.Zdroj: Shutterstock

Rozmarýn je často obsažený i v produktech péče o vlasy. Nemusíte za ně ale utrácet, rozmarýnovou vodu si vyrobíte sami snadno doma.

Hit sociálních sítí

Jak si správně připravit rozmarýnovou vodu, která se stala hitem sociální sítě TikTok a má působit jako skvělý životabudič pro naše vlasy? Jak rozmarýnovou vodu aplikovat na vlasy a jak často ji používat? A účinkuje vůbec?

Influenceři se na sociálních sítích předhánějí, jak díky jednoduchému receptu, na který potřebovali jen převařenou vodu a rozmarýn, jsou jejich vlasy krásné, zdravé, lesklé a rostou přímo před očima. Jejich videa mají miliony shlédnutí. Můžete sami vyzkoušet, jak bude ozdravná kůra z rozmarýnu účinkovat na vaše vlasy.



Rozmarýnová voda

Web Popsci, zabývající se mimo jiné zdravím uvádí, že vyrobit si vlastní rozmarýnovou vodu ve spreji je jednoduché, levné a potenciálně se tak dá získat hodně vlasů. „Středomořské kultury získávají vlasové výhody z rozmarýnu po stovky let, říká Michele Green, certifikovaná americká dermatoložka.

Podle Michele Green rozmarýn vděčí za své účinky na růst vlasů svým protizánětlivým vlastnostem. Rostlina je schopna podporovat cirkulaci, což umožňuje vlasovým folikulům přijímat dostatečné množství krve.

„To dodává kyslík a živiny a zabraňuje poškození vlasových folikulů, které vede ke ztrátě vlasů," říká dermatoložka s tím, že rozmarýn má také antioxidační vlastnosti, které pomáhají chránit vlasy a pokožku hlavy před znečištěním a UV zářením.

Recept podle Michele Green

Rozmarýnová voda má stejnou hlavní složku a tedy obdobnou účinnost jako rozmarýnový olej. Ocení ji především ti, kdo mají tendenci mít mastnou pokožku hlavy. Protože je tento nálev méně koncentrovaný než olej, můžete jej používat i vícekrát během dne. Tím se také osvěžíte nádhernou vůní a ve vlasech budete mít příjemné rozmarýnové aroma po celý den.

Rozmarýnovou vodu uložte do lednice, abyste prodloužili její trvanlivost.Zdroj: Shutterstock

Ingredience:

5 snítek rozmarýnu

Asi dva hrnky destilované vody

Láhev s rozprašovačem

Postup:

Uřízněte si z rostliny asi pět snítek rozmarýnu a nakrájejte ho. Rozmarýn lehce opláchněte, abyste odstranili všechny nečistoty, a vložte jej do hrnce s vodou tak, aby byl rozmarýn zcela ponořený. Přiveďte k varu a nechte 15 až 20 minut vařit. Voda bude žlutavě zelená. Po uvaření hrnec sejměte z hořáku a nechte rozmarýn dále louhovat 30 minut. Postupem času bude voda tmavší a růžovější. Pokud chcete větší sílu, můžete rozmarýn nechat louhovat déle, dokud úplně nevychladne. Směs přeceďte a nalijte tekutinu do rozprašovače. Pokud ji chcete někomu věnovat jako dárek, stačí přidat kolem hrdla mašli a několik dalších snítek rozmarýnu. Určitě uděláte radost.

Jak používat rozmarýnovou vodu

„Rady, jak aplikovat rozmarýnovou vodu, se na sociálních sítích trochu liší. Někteří uživatelé doporučují nalít směs na kořínky a pokožku hlavy. Podle jiných je užitečné použít sprej a nastříkat ho na pokožku hlavy a prameny vlasů podle potřeby. Dá se také použít jako poslední krok oplachování při mytí vlasů během sprchování,“ uvedl web věnovaný zdraví Verywell health.

Michelle Henry doporučuje rozdělit si vlasy hřebenem a nastříkat rozmarýnovou vodu na pokožku hlavy několikrát během dne. Asi minutu ji vmasírujte do pokožky. Pak rozmarýnovou vodu uložte do lednice, abyste prodloužili její trvanlivost. Směs by při správném skladování měla vydržet jeden až dva týdny.

Pokud nevidíte výsledky hned, nezoufejte. „Rychlost růstu vlasů je u každého jiná," říká dermatoložka Michelle Henry. „První určité zlepšení může někdo vidět už za tři měsíce, ale časový rámec, který dávám téměř všem svým pacientům, je šest měsíců," dodává dermatoložka.

Jak to vidí vědci

Vědecké důkazy o vlivu rozmarýnové vody na zdraví vlasů zatím nejsou k dispozici. Výzkumy se zatím zaměřovaly pouze na účinky rozmarýnového oleje. Ve studii publikované v roce 2015 v časopise Skinmed výzkumníci porovnávali účinky rozmarýnu a minoxidilu (aktivní složka přípravku Rogaine) na růst vlasů po dobu šesti měsíců. Zjistili pozoruhodně podobné výsledky, přičemž obě léčby vykazovaly významné zvýšení počtu vlasů oproti neošetřeným skupinám.

Podle Michelle Ornstein, estetičky a zakladatelky Enessa Skincare v Los Angeles, je ovšem velký rozdíl v síle esenciálního oleje a v podomácku vyrobené rozmarýnové vodě. Navíc účinnost rozmarýnové vody nebo oleje závisí také na kvalitě složek. Musí být nejlépe přírodní a ze spolehlivých zdrojů.

„Proces výroby esenciálního oleje spočívá v použití profesionálního, sterilního zařízení při kontrolovaných teplotách k dosažení efektivních výsledků, na rozdíl od vaření rostliny, ze které jsou živiny uvařeny při vysokých teplotách a odpařování za podmínek, které nejsou jednotné,“ vysvětluje na webu Everyday health Michelle Ornstein.