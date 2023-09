Rýma a ucpaný nos? Pomocníka můžete mít vždy po ruce, ale pořídit ho musíte nyní

Podzim je tu a s ním i všudypřítomná rýma. Nejeden z nás se potýká s ucpaným nosem. Přitom řešení, jak se rychle a účinně zbavit rýmy, je nasnadě. Stačí si domů pořídit pomocníka, který vás zbaví smrkání velice jednoduše a budete ho mít vždy připraveného k použití. Řeč je o léčivce s příslušným názvem rýmovník, kterou byste si ale měli obstarat už teď. I když je rostlina rýmovníku poměrně snadno k dostání, neměla by se přenášet chladem, uškodil by jí. Vypravte se proto pro ni co nejdříve, vydrží vám i několik let.