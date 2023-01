Co jíst: maso, ryby, vejce, zeleninu rostoucí nad zemí, jako je salát, okurka, cuketa, zelené fazolky, brokolice, květák či lilek, a přírodní tuky například máslo.

Co nejíst: cukr a škrobová jídla, jjako chléb, těstoviny, rýže, fazole a brambory. Jezte, když máte hlad, a přestaňte, když jste spokojeni. Nemusíte počítat kalorie ani vážit jídlo.

Zdroj: DietDoctor

„Nízkosacharidová dieta omezuje sacharidy, které se nacházejí především ve sladkých potravinách, těstovinách a chlebu. Místo sacharidů se soustředíte na plnohodnotné potraviny bohaté na bílkoviny a zeleninu,“ vysvětluje švédský lékař Andreas Eenfeldt, který je velkým propagátorem tohoto způsobu stravování.

Ve svých článcích lékař upozorňuje na studie, které ukazují, že nízkosacharidové diety mohou vést nejen ke snížení hmotnosti, ale také ke zlepšení zdravotních ukazatelů.

„Po desetiletí nám tvrdili, že tuk je škodlivý pro naše zdraví. Mezitím regály supermarketů zaplavily nízkotučné ‚dietní‘ produkty, často plné cukru. To se shodovalo se začátkem epidemie obezity a při zpětném pohledu to byla pravděpodobně velká chyba. Je jasné, že nízkotučná mise nezabránila nárůstu obezity a my věříme, že k ní přispěla,“ uvádí Andreas Eenfeldt na webu DietDoctor.

Kalorie moc počítat nemusíte

Podle Eenfeldta se tyto diety běžně používají po celá desetiletí a jsou doporučovány mnoha lékaři. „Nejlepší je, že obvykle není potřeba počítat kalorie nebo používat speciální produkty. Vše, co musíte udělat, je jíst potraviny, které tvoří kompletní, výživnou a sytou stravu,“ doplnil Eenfeldt.

Nutriční koučka celebrit: Zhubněte osm kilo za deset týdnů. Hlad mít nebudete

Low Carb dieta nebo také LCHF (Low Carb High Fat) staví zejména na potravinách s nižším či nulovým obsahem sacharidů. Mezi typické zástupce „nepřátelských “ potravin a surovin patří mimo jiné cukr, včetně třtinového nebo kokosového, med, sladkosti, pečivo, těstoviny, rýže, brambory, mouka, škrob, limonády, pivo, ale třeba i většina ovoce.

Zastánci Low Carb diety tvrdí, že když se vyhýbáme cukru a škrobům a naše tělo nemá glukózu, začne využívat pro výrobu energie svůj záložní zdroj, a tím je tuk. Tato skutečnost způsobí, že Low Carb diety často vedou k úbytku hmotnosti a dalším metabolickým zlepšením v relativně krátkém čase.

Zhubl jsem denně o půl kila až o kilo

Mezi další přínosy nízkosacharidové diety podle jejích příznivců patří také snížený pocit hladu, snížení hladiny cukru v krvi, zlepšení hormonální rovnováhy, zlepšení kognitivních funkcí, nižší riziko kardiovaskulárních nemocí a zlepšení nálady.

Co pít: voda je perfektní, stejně jako káva nebo čaj. Raději nepoužívejte sladidla. Mírné množství mléka nebo smetany je v pořádku v kávě i čaji, ale pozor na caffe latte! Občasná sklenka vína je taky fajn.

Zdroj: DietDoctor

Přes všechna tato pozitiva je však rozumné poradit se před zahájením diety s lékařem. Zkušenosti s Low Carb dietou má i Vlastimil Trnka, který ji držel před třemi lety.

„Zpočátku to šlo strašně rychle, denně jsem zhubl o půl kila až o kilo. Řídil jsem se brožurou, kterou jsem si pořídil. Vyřadil jsem všechno bílé pečivo, pizzu a veškerý cukr - kromě jediné lžičky do ranní kávy. Nejedl jsem žádné ovoce kromě jahod,“ popisuje.

V první fázi, která byla nejrychlejší, zhubl o deset kilogramů, pak se prý proces zpomalil. „Celkem jsem shodil 18 kilogramů a dostal se z váhy 123 na 105 kilo,“ prozrazuje Vlastimil Trnka.

Jak nízký je nízký obsah sacharidů?

Vypadá to, že nízkosacharidová dieta není žádná věda. Ale ne všichni se s tímto názorem ztotožňují. Někteří odborníci si například kladou otázku: Jak nízký je nízký obsah sacharidů?

Bezsacharidová strava se vyznačuje nulovým příjmem sacharidů, velmi nízkosacharidová strava dovoluje nejvýš 20 gramů denně, nízkosacharidová strava obsahuje 21 – 60 gramů denně, strava se sníženým příjmem sacharidů 61–100 gramů denně a volnější nízkosacharidová strava dovoluje 101 – 130 gramů denně.

Radí britské královské rodině. Na diety není čas, říká nutriční poradkyně z ČR

„Nízkosacharidové stravování by ale nemělo být bezsacharidové,“ upozoňuje web Diabetes UK. Některé sacharidové potraviny totiž obsahují základní vitaminy, minerály a vlákninu, které tvoří důležitou součást zdravé výživy. Pokud je potřeba snížit celkové množství sacharídů za den na 130 gramů, je zajímavé znát jejich obsah v jednotlivých potravinách. Například středně velký krajíc chleba obsahuje asi 15 až 20 gramů sacharidů, což je přibližně stejně jako běžné jablko, velká brambora může mít až 90 gramů sacharidů, stejně jako jeden litr pomerančového džusu.

Nízkosacharidová dieta může pomoci lidem s diabetem druhého typu, kterým krátkodobě pomůže hlídat váhu, hladinu glukózy v krvi i riziko srdečních onemocnění. „Důkazy však také ukazují, že podobné diety mohou ovlivnit růst dětí, a proto se jim nedoporoučují,“ varuje Diabetes UK.

Únava, zácpa, bolesti hlavy

Pokud se člověk rozhodne pro pro nízkosacharidovou dietu, měl by znát nejen její výhody, ale i případná rizika. Lidem, kteří ji drží, hrozí například zácpa.

„Jednou z příčin zácpy je nedostatek vlákniny, protože v nízkosacharidových dietách chybějí potraviny s vysokým obsahem vlákniny, jako jsou fazole a obiloviny. Mají totiž relativně vysoký obsah sacharidů, a proto se jim lidé při nízkosacharidových dietách obecně vyhýbají,“ uvádí odbornice na výživu Parul Dube na webu HealthifyMe.

Lidé se také mohou cítit unaveni, protože sacharidy jsou pro tělo primárním zdrojem paliva, a u těch, kteří byli zvyklí jíst více cukru se mohou objevit dokonce abstinenční příznaky, jako jsou bolesti hlavy. Pokud je ve stravě nedostatek hořčíku a draslíku, hrozí svalové křeče. Další nepříjemností může být špatný dech.

Banánová dieta slibuje úbytek kil už za týden. Vymyslela ji japonská lékárnice

Chybí také zdroj energie pro tělesnou aktivitu, takže se mohou zhoršit sportovní výkony. „Studie ukázala, že účastníci po čtyřech dnech na ketogenní dietě podávali horší výkony při intenzivním běhu nebo cyklistice než ti, kteří strávili čtyři dny na dietě s vysokým obsahem sacharidů,“ konstatuje Parul Dube.

Když dieta skončí

„Dietu jsem držel asi půl roku, ale pak jsem zjistil, že když vidím něco sladkého, jsem úplně nepříčetný a okamžitě se na to vrhnu,“ vzpomíná Vlastimil Trnka.

Naštěstí to bylo v létě, kdy měl dostatek pohybu, takže se mu dařilo svou novou hmotnost hlídat. Nežádoucích účinků po vysazení nízkosacharidové diety je však více. Může se dostavit vzestup a pokles hladiny cukru v krvi, což vede k podrážděnosti a únavě. „Většina lidí uvádí, že pocit podráždění je nejhorší během prvních tří dnů po přerušení nízkosacharidové diety, ale pak se zlepší a po prvním týdnu odezní,“ uvádí Parul Dube. Může se dostavit také pocit hladu a nepříjemné nadýmání.

Sacharidy vrátí do těla vodu i kila

Nejhorší ovšem je, když lidé začnou opět přibírat na váze. „Můžete zaznamenat nárůst hmotnosti, protože sacharidy zvyšují množství vody v těle. Jak se zvyšuje množství vody ve vašem těle, roste i vaše váha. Nejde tedy o přibírání tuku nebo o nezdravé přibírání na váze,“ vysvětluje Parul Dube.

Přibírání na váze postihlo i Vlastimila Trnku. „Začal jsem hubnout po Novém roce, dietu jsem držel asi půl roku a dlouho bylo všechno v pohodě. Jenže v prosinci jsem měl v zaměstnání hodně práce a stresu, neměl jsem čas se hýbat a kila se mi začala pomalu vracet. Potom navíc přišel covid, takže jsem nemohl chodit dvakrát týdně do tělocvičny, jak jsem byl zvyklý. A tak jsem přibral na původní váhu a nakonec měl ještě nějaké to kilo navrch,“ přiznává.