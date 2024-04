Letos rozkvetly šeříky o několik týdnů dřív, než mívají ve zvyku. Už v dubnu tedy můžeme obdivovat keře s krásně vonícími kvítky. Ty nejsou dobré jen do vázy – už po staletí lidem poskytovaly své léčivé účinky. Šeřík pomáhá při bolestech krku, angíně, zánětech dásní i při migréně, je dobrý na revma a žaludeční nevolnost. Šeřík také posiluje imunitu, chrání buňky před stárnutím a podporuje hubnutí. Byla by tedy škoda promeškat dobu, kdy je jeho květů všude dostatek.

Šeřík proti parazitům i zlým duchům

První šeříky byly do střední Evropy přivezeny pravděpodobně v polovině 16. století císařskými posly z Konstantinopole. „Šlo o dnes nejznámější a nejběžnější šeřík obecný. Jeho původní domovinou je jihovýchodní Evropa a Asie a dnes je známo okolo tisíce různých kultivarů s květy v odstínech fialové, růžové, bílé i krémové až žluté barvy,“ uvádí Národní centrum zahradní kultury.

Dříve byly šeříku přičítány magické schopnosti. Jeho vůně prý vzbuzují schopnost vybavit si minulé životy, vyvolávají jasnozřivost a otevírají v lidské mysli bránu k alternativním světům. V Osmanské říši, odkud se k nám šeřík dostal, se jeho větvičky považovaly za účinnou ochranu před zlými duchy.

Vůně šeříku je známá pro své uklidňující a uvolňující účinkyZdroj: Deník/Helena Zelená Křížová

Nejčastěji však lidé šeřík vyhledávali kvůli jeho léčivým schopnostem. „V minulosti se tyto květiny používaly k likvidaci parazitických červů a k léčbě malárie,“ píše portál The Right Flowers zaměřený na využití květin. Vůně šeříku zmírňovala úzkost a někde byla považována i za afrodisiakum.

Šeřík může léčit kašel i revma

Na léčivé účinky šeříku lidé postupem času trochu pozapomněli, takže se o nich v dnešní době moc neví. V tradiční bylinné medicíně se však šeříky stále používají k léčbě respiračních stavů, jako jsou kašel a nachlazení. Protizánětlivé a antimikrobiální vlastnosti šeříků mohou pomoci zklidnit kašel, pročistit dýchací cesty a podpořit zdraví plic.

Po šeříku léčitelé a bylinkáři sahali, když léčili dnu a revma, byl dobrým pomocníkem proti bolení hlavy nebo proti škytavce a podporoval imunitu organismu. Šeřík pomáhal i proti aftům a zánětu dutiny ústní.

Dnes víme, že šeříky jsou mimo jiné bohaté na flavonoidy a polyfenoly, tedy antioxidanty, které pomáhají neutralizovat škodlivé volné radikály v těle.



Tento antioxidační účinek může snížit oxidační stres a riziko chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby, rakovina a cukrovka. Bojem proti volným radikálům šeřík navíc pomáhá zpomalovat proces stárnutí.

Šeřík má dokonce vliv na rychlost metabolismu a může tak podporovat redukci váhy.

„Antioxidanty nacházející se v šeříku mohou také podporovat zdravý imunitní systém tím, že chrání imunitní buňky před poškozením a podporují jejich funkci. To může pomoci tělu účinněji bojovat s infekcemi a nemocemi,“ vysvětluje web The Outdoor Apothecary, který se zabývá léčivými bylinami.

Vitamin C a antioxidanty v šeříku mohou prospívat zdraví pokožky a chránit ji před poškozením způsobeným UV zářením.

Vědci účinky šeříku potvrzují

Některé sloučeniny v šeříku mají protizánětlivé vlastnosti a mohly by být prospěšné při léčení zánětlivých onemocnění, jako jsou revmatická artritida, respirační onemocnění, arterioskleróza, ale i zánětlivé onemocnění střev.

Potvrdila to i studie z roku 2008. „Šeřík obecný, který se v Evropě tradičně používá jako léčivá rostlina, je cenným zdrojem účinných látek, zejména neooleuropeinu, pro další výzkum týkající se jejich využití při léčbě zánětlivých onemocnění, která jsou důsledkem nadměrné aktivace neutrofilů,“ píše se ve studii, která se zabývá vlivem šeříku na zánět.

Letos šeříky rozkvetly o několik týdnů dříve než obvykleZdroj: Deník/Edwin Otta

Vůně šeříku je známá pro své uklidňující a stres uvolňující účinky. V aromaterapii se šeříkový esenciální olej používá k podpoře relaxace, snížení úzkosti a zlepšení nálady.

Šeříkový čaj léčí i zeštíhluje

Šeříkové květy jsou jedlé. Můžeme si z nich uvařit například léčivý čaj. „Čaje, ale i samotné květy pomáhají utišit bolesti hlavy či migrény, také mohou ulevit při záchvatu dny, bolesti v krku i revmatických obtížích,“ píše iReceptář.

Šeříkové květy však umějí i zklidnit žaludek a harmonizovat zažívání. „Efekt na metabolismus je také využíván při dietách a hubnutí, což potěší ty, kteří potřebují zrychlit zažívání,“ upozorňuje iReceptář. Po šeříkovém čaji může sáhnout i ten, kdo si chce na jaře dopřát očistnou kúru.

Co budeme potřebovat na hrnek čaje:

1,5 polévkové lžíce čerstvých květů

1 lžička medu

horká voda

Květy nasypte do hrnku, zalijte je vřelou vodou, zamíchejte a nechejte 10 až 15 minut louhovat. Pak oslaďte čaj medem a podávejte.

Při léčení horečky připravíme nálev ze tří lžic čerstvých nebo dvou lžic sušených květů a asi čtvrt litru horké vody. Luhujeme minimálně 10 minut. Nálev můžeme osladit medem. Popíjíme třikrát denně po dobu deseti dnů.

Šeříkový cukr

Výroba cukru s šeříkem je jedním z nejjednodušších receptů. „Je to dokonalý způsob, jak zachytit vůni a zachovat květinovou esenci jedlých šeříků,“ radí web The Outdoor Apothecary. Podle něj by se měly plně rozkvetlé květy šeříku sbírat dopoledne, až z nich slunce vysuší rosu.

Při sběru květy lehce oklepte, abyste je zbavili broučků. Sbírejte je na místě, které není znečištěné, protože květy nebudete oplachovat vodou.

Co budete potřebovat:

1 šálek krupicového cukru

1/3 šálek květů šeříku

1 malá skleněná nádoba

Postup

Odstraňte jednotlivé květy z hroznu a vložte je do misky. Na dno sklenice dejte několik lžic cukru. Na cukr navrstvěte vrchovatou lžíci šeříkových květů. Opakujte vrstvy a zakončete cukrem jako horní vrstvou. Ponechte nad ním asi centimetr volného prostoru.

Na nádobu nasaďte víko a obsah protřepejte. Opakujte protřepávání každý den po dobu jednoho týdne. Přibližně po týdnu by měly být květy uchovány, kandovány a cukr naplněn vůní šeříku. Šeříky můžete z cukru vyjmout, nebo je v něm ponechat.

Jak použít šeříkový cukr?

Používejte jej všude, kde byste použili běžný cukr, a dodáte jídlu krásnou květinovou vůni.

Použijte v jakémkoli dezertu tak, že nahradíte stejné množství krystalového cukru šeříkovým cukrem v poměru 1:1.

Použijte jako dekoraci na sušenky, dorty, muffiny nebo jiné pečivo.

Použijte trochu k oslazení čaje.

Dodejte oblíbenému jarnímu nebo letnímu koktejlu krásnou květinovou příchuť.

Použijte jej k výrobě jednoduchého sirupu.

Šeříkový sirup

Šeříkový sirup se hodí k přípravě osvěžující limonády, jako základ likérů nebo přeliv na palačinky. Dá se i zamrazit, aby byl k dispozici po celý rok.

Co budeme potřebovat:

1 šálek vody

1 šálek cukru

1 šálek květů šeříku

5 až 8 borůvek pro barvu

Šeříkový sirup:

Smíchejte vodu a cukr v hrnci a vařte na středním plameni na sporáku. Zahřívejte, dokud se nerozpustí. Přidejte květy šeříku a vařte asi 10 minut. Chcete-li barevnější sirup, přidejte několik borůvek. Odstavte hrnec z plotny a nechte vychladnout. Sceďte sirup přes sítko do láhve a uložte do lednice.

