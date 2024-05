Patří k nejvoňavějším zvěstovatelům jara: rozkvetlé keře šeříku (lat. Syringa vulgaris) nenechají nikoho na pochybách, že je definitivně po zimě a nejkrásnějšímu ročnímu období už nic nestojí v cestě. Jakkoliv má šeřík spoustu léčivých účinků, právě vůně je jeho nejsilnější zbraní. Lze ji zachytit do zásoby na horší časy? Lze. Právě teď je čas nasbírat ho plnou náruč a naplnit lahvičky oslnivě fialovou esencí toho nejlepšího, co v sobě šeřík skrývá.

Šeříkový sirup dá magickou vůni i chuť teplým i studeným drinkům, sluší i palačinkám a lívancům. | Foto: Shutterstock

Řada lidí šeřík považuje za jedovatou rostlinu. Je to mýtus, za který zřejmě může jedna z látek, kterou obsahuje: syringin, známý alergen.

„Plod, kůra, listy a kořeny šeříku obsahují látku syringin, která při styku s lidskou pokožkou může působit dráždivě a vyvolat alergickou reakci. Syringin dráždí také sliznici a nalezneme jej rovněž v mnoha dalších rostlinách, které mohou být člověku jedovaté," upřesňuje Wikipedie.

Květy šeříku mají léčivé účinky:

Zdroj: Deník/Nataša Budačová

Šeřík zvládne malárii, škrábance i horečku

Pokud ovšem nemáte na syringin alergii, nic vám nebrání užít si blahodárných účinků šeříku, které lidé znají a využívají už tisíce let.

„V minulosti se květy používaly k likvidaci parazitických červů a léčbě malárie. Kromě toho se šeříky používají k léčbě horečky a kožních onemocnění včetně spálenin od slunce, škrábanců a řezných ran," píše například web The Right Flowers.

Šeříky jsou bohaté na antioxidanty, jako jsou flavonoidy a polyfenoly, které pomáhají neutralizovat škodlivé volné radikály v těle. Tento antioxidační účinek může snížit oxidační stres a snížit riziko chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby, rakovina a cukrovka.

„Drcením vonných listů nebo květů a jejich povrchovou aplikací naši předkové našli úlevu od zánětů a pomoc při hojení podráždění pokožky. Věřili také, že šeříky mají vlastnosti snižující horečku. Předpokládalo se, že pití šeříkového čaje může vyvolat pocení a potenciálně napomáhat při snižování tělesné teploty během období horečky. Kromě toho byly šeříky využívány ke zklidnění podrážděných žaludků, při zažívacích potížích a nadýmání," doplňuje web Outdoor Apothecary.

Omamná vůně funguje jako afrodiziakum

S podrážděnou pokožkou, parazity i horečkou si dnes umíme poradit i bez šeříku. V čem je ovšem šeřík nenahraditelný, je aromaterapie.

„Vůně šeříku je známá pro své uklidňující a stres uvolňující účinky. V aromaterapii se šeříkový esenciální olej olej používá k podpoře relaxace, snížení úzkosti a zlepšení nálady," uvádí web The Right Flowers.

Vůni šeříku se dokonce připisuje i schopnost ulevit od bolesti hlavy a od migrény a považuje se za silné afrodiziakum. Všude tam, kde panuje stres, psychická nepohoda a vyčerpání všeho druhu, by měl mít šeříkový olej svoje místo.

Můžete si ho koupit, můžete si ho vyrobit. Druhá z cest není složitá.

Květy nádherně omamné vůně uklidňují a pomáhají u migrény. O levanduli ale nejde

Čistou uzavíratelnou sklenici naplňte až po okraj otrhanými květy šeříku a zalijte je libovolným rostlinným olejem. Sklenici i s obsahem pak vložte do vodní lázně a zahřívejte ji zhruba půl hodiny - teplo pomůže šeříku vydat ze sebe do oleje to nejlepší.

Láhev s olejem a šeříkovými kěty pak umístěte na teplé a nejlépe slunečné místo a nechte ještě zhruba týden pracovat. Obsah tu a tam protřepejte nebo promíchejte. Pak olej přeceďte a slijte do lahviček a přmístěte do chladu.

Šeříkovou vůni v oleji pak můžete šírit domem stejně jako kterýkoliv jiný vonný olejíček: nakapejte ho do aromalampky nebo na aromaterapeutické kameny, do difuzéru, pár kapek unese i miska se sušenými květy nebo vnitřní strana roličky toaletního papíru.



Nahrává se anketa ...

Sirup s krásnou barvou ozdobí drinky

Omamnou a sladkou vůni šeříku můžete zaklít i do sirupu.

„Můžete si jej připravit z květů, které je však jeden po druhém potřeba důkladně obrat a vytřídit. Květy otrhejte, oklepejte a očistěte od případného hmyzu. Když je necháte chvíli ležet na kuchyňské lince, broučci po chvíli sami vylezou," uvádí web Bylinky pro všechny.

Recept na šeříkový sirup Suroviny: 4 hrnky květů šeříku (Je mnoho kultivarů šeříku, na sirup se hodí ten se světlounce fialovými nebo bílými jednoduchými květy.)

4 hrnky třtinového cukru

4 hrnky vody (tedy vše ve stejném poměru)

1-2 biocitrony (plátky, bez kůry a bílého hořského podkoří) Postup: Vodu nalijte do hrnce a nechte mírně ohřát. Přisypte cukr a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Roztok přiveďte k varu Do vody s cukrem přidejte otrhané a ideálně mírně povadlé kvítky šeříku (málo vhodné jsou sušené květy) + plátky z 1-2 bio-citronů (bez kůry a bez bílého podkoří). Znovu přiveďte k varu a pak plamen stáhněte na minimum. Nechte zhruba 15 minut probublávat a poté sceďte. Ještě horký sirup nalijte do čisté a suché lahve a nechte vystydnout. Hrdlo lahve a vršek můžete zastříknout rozprašovačem s vodkou. Přispějete tak k nezkažení (nezkvašení, nezaplesnivění) sirupu. Skladujte ideálně v lednici.

Šeříkový sirup využijete především k přípravě vynikající domácí limonády, kterou vyrobíte tak, že zalijete množství sirupu, které vám vyhovuje, dobře vychlazenou obyčejnou či perlivou vodou, přidáte kolečko citronu a pár kostek ledu. Dokonalost limonádě dodá už jen pár lístečků máty, díky které získá nápoj osvěžující chuť.

Blahodárný nálev uklidní a provoní kůži

Do třetice můžete uchovat vůni i léčivé a uklidňující látky ze šeříku v nálevu, který udělá dobře podrážděné kůži. „Květy šeříku mají adstringentní (stahující) vlastnosti. Adstringenty obsahují sloučeniny, které jsou vysoce účinné při tonizaci a napínání pokožky, díky čemuž jsou ideální pro kosmetický průmysl.

Výsledkem je, že lokální aplikace šeříkového oleje nebo nálevu pomáhá snižovat předčasné stárnutí, vrásky a ochabování pokožky. Kromě toho se šeříkové nálevy běžně aplikují na řezné rány a vyrážky, aby se urychlilo hojení," píše The Right Flowers.

Šeříkový nálev vyrobíte jednoduše přelitím jedné až dvou lžiček čerstvých šeříkových květů dvěma decitiltry vroucí vody. Vychladlou voňavou vodou si omývejte obličej nebo ji vypijte.

Nejen šeřík má blahodárné účinky na lidské zdraví. Přečtěte si níže další články o bylinkách a rostlinkách, které pomáhají.