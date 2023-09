Na co všechno jsou dobré šípky? Lesklé červené plody mají neuvěřitelné množství léčebných účinků. Organismu prospívají díky vysokému obsahu vitamínu C při nachlazení, rýmě i covidu. Navíc ale pomáhají při ucpávání cév. Bylo také prokázáno, že šípek zabraňuje růstu nádorových buněk u rakoviny tlustého střeva, prsu, plic, děložního čípku a primární rakoviny jater. Šípky také posilují imunitu, mají omlazující účinky a zabraňují hromadění tuku v tkáních. Jak je zpracovat?

Šípky našemu organismu prospívají nejen při nachlazení, i když tím jsou nejproslulejší, ale i při řadě dalších chorob a neduhů | Foto: Shutterstock

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Co naši předkové léčili pomocí šípků

* Pokusy se šípky na zvířatech i lidech

* Co ukázala studie s lidmi trpícími nadváhou

* Šípky a rakovinné buňky

* Co s pletí udělá šípkový olej

* Proč pít šípkový čaj

* Jak připravit šípkový likér

Šípky k léčení užívali Hildegarda i Kneipp

Keře šípkové růže často rostou divoce podél cest a lesních strání. Jejich plody dozrávají v září, ale šípky je možné sbírat až do listopadu. Pokud si je chcete nasušit, sbírejte je ještě před prvními mrazíky, aby zůstaly tvrdé.

Jestliže však chcete šípky zpracovat na marmeládu, sirup či likér, počkejte, až změknou, a vydejte se pro ně po prvním mrazíku, protože jsou nejsladší.

Domácí šípková marmeláda a šípkový čaj:

Zdroj: Youtube

Až vyrazíte na šípky, budete dělat přesně to, co naši předkové dělali už po tisíce let. Lidé šípky odedávna používali při nachlazení, zánětech i na podporu paměti. Obraceli se k nim jako k zaručeným pomocníkům při léčbě artritidy a dny. Staří Římané dokonce věřili, že je ochrání před vzteklinou.

Proslulý německý léčitel a kněz Sebastian Kneipp přísahal na šípky při řešení problémů s ledvinami, ledvinovými kameny a močovým měchýřem.

Slavná středověká přírodovědkyně Hildegarda z Bingenu, která bádala a léčila ve 12. století, doporučovala v zimě šípky k léčbě nemocných průdušek a zánětů na plicích. Také se domnívala, že šípky jsou účinné při žaludečních onemocněních souvisejících se stresem a nervovým napětím.

Nižší tlak a cholesterol u krys i u lidí

Zatímco naši předkové při sběru a užívání šípků vycházeli ze zkušeností získaných napříč staletími, novodobá věda se vydala cestou pokusů, analýz a studií a nejenže léčivé účinky, o nichž se vědělo, potvrdila, ale okruh prospěšného působení plodů růže šípkové ještě rozšířila.

Mimo jiné se zjistilo, že extrakty ze šípků mohou pomoci snížit hladinu cholesterolu i krevních tuků a předcházet ucpání cév tukem. To je významná pomoc, protože cévní zúžení může vést k infarktu i k mrtvici.

Natrhejte si černé kuličky. Snižují krevní tlak, cholesterol i riziko demence

„Ve studiích na zvířatech odborníci podávali vysoké dávky šípkového extraktu krysám s cukrovkou. Po této léčbě měly krysy výrazně nižší hladinu krevního tuku. Další studie na zvířatech prokázala, že extrakt ze šípků může snížit uvolňování cholesterolu z jater,“ píše lékařský web MedicineNet.

Také studie na lidech zaznamenaly některé pozoruhodné výsledky. Odborníci podávali nápoj ze šípkového prášku pacientům s obezitou, vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem. Po šesti týdnech se jejich krevní tlak, celkový cholesterol a poměr cholesterolu významně snížily, což vedlo k nižšímu riziku srdečních onemocnění.

Šípek jako bojovník proti covidu a nachlazení



Šípky jsou proslulé hlavně vysokým obsahem vitaminu C. Jeho podíl v plodech je skutečně mimořádný - ve 100 gramech dužniny je 200 až 500 miligramů vitaminu C. S tím je podle studií srovnatelný pouze černý rybíz. Například citrusy obsahují zhruba 40 miligramů a jablka přibližně 20 miligramů ve 100 gramech dužniny.



Abychom vitamin C v šípku zachovali, nezaléváme plody při přípavě čaje vařící vodou, raději je necháváme déle louhovat. Můžeme je také nechat rozmixované macerovat přes noc ve studené vodě, a pak směs kvůli bodlinkám scedit přes velmi jemné síto.

Ztráta tuku a menší bříško

Šípky by mohly pomáhat i s hubnutím. „V jedné malé studii pacienti s nadváhou s indexem tělesné hmotnosti (BMI) mezi 25 a 30 užívali tabletu s extraktem ze šípků bez jakýchkoli změn stravy nebo životního stylu. Po dvanácti týdnech měli ti, kteří užívali šípky, nižší BMI než ti, kteří jej nebrali,“ informuje MedicineNet.

Skupina užívající šípky měla také nižší procento tělesného tuku. Ukázalo se, že se u nich významně snížil obsah viscerálního tuku na břiše. Odborníci se proto domnívají, že chemická látka tilirosid obsažená v šípku může pomoci odbourávat tuk a potlačovat přibírání na váze.



Nahrává se anketa …

Šípkový čaj pomáhá s problémy, jako jsou žaludeční křeče, nedostatek žaludeční kyseliny nebo podráždění žaludku a střev. Plody obsahují přírodní probiotika, mají mírný projímavý účinek, a proto prospívají při léčbě chronické zácpy.

Šípky brání růstu nádorových buněk

Šípek obsahuje mnoho různých antioxidačních sloučenin, z nichž některé mají protirakovinné vlastnosti.

Některé studie na zvířatech dokonce naznačují, že šípek může bránit tvorbě melanomových buněk, které mohou vést k rakovině kůže.

„Konkrétně bylo prokázáno, že šípek zabraňuje růstu nádorových buněk u rakoviny tlustého střeva, prsu, plic, děložního čípku a primární rakoviny jater. Kromě toho léčba šípkem nezpůsobila žádnou toxicitu u zdravých jaterních buněk,“ uvádí portál Medical News Bulletin, který přináší aktuality ze zdravotnictví.

Jiné klinické studie prokázaly, že šípek se může používat k léčbě kůže poškozené a podrážděné po radioterapii nebo chirurgickém zákroku.

Krásná a omlazená pleť

Šípky také prospívají kráse, proto se často objevují v kosmetických produktech, jako jsou krémy, oleje a mýdla. Klinické studie totiž prokázaly, že šípek může výrazně redukovat vrásky kolem očí a starat se o hydrataci a pružnost pleti.

Pěstování šípků určených speciálně pro nutriční a kosmetické použití v krémech, šamponech a mýdlech se proto neustále rozšiřuje.

Dejte si práci a natrhejte na podzim plný košík šípků. Budete mít zdroj zdravého a dobrého čaje na celou zimuZdroj: Shutterstock

Zbraní proti stárnutí pokožky je zejména olej ze šípkových semínek, který mimo jiné obsahuje omega 3 a omega 6 mastné kyseliny. Olej přispívá k regeneraci kožních buněk a pomáhá vyhlazovat drobné vrásky.

Nenáviděný plevel je pokladem našich zahrad. Využití má kozlíček i kokoška

„Šípkový olej lze použít i na akné a ke zlepšení celkového vzhledu pleti. Za studena lisovaný šípkový olej se používá lokálně na popáleniny a ke snížení zjizvení,“ píše web Healthy Hildegard zaměřený na zdravý životní styl.

Proč pít šípkový čaj?

Nejsnáze se k prospěšným látkám, které šípky obsahují, dostaneme pitím čaje. Šípkový čaj nejen skvěle chutná, ale navíc stimuluje imunitní systém, tonizuje celý organismus a zpomaluje stárnutí pokožky. Dva až tři šálky šípkového čaje denně slouží k celkovému posílení imunitního systému.

„Pro dlouhodobější účinky a pro celkovou stabilizaci zdraví se doporučuje udělat si čtrnáctidenní kúru s čajem ze šípků,“ doporučuje web Healthy Hildegard.

Příprava čaje je jednoduchá, ale má své zákonitosti. „Šípky nikdy nevařte. Pouze je zalijte převařenou vodou, ne teplejší než 50 stupňů Celsia, a nechte vyluhovat,“ radí iReceptář. Pokud používáte čerstvé plody, je nutné šípkový čaj důkladně scedit. Odstraníte tak jemné chloupky, které by mohly podráždit sliznici a kůži.

Takto připravený čaj lahodí chuti a je plný vitaminů i dalších prospěšných látek.

Šípkový likér pro zdraví i radost

Šípky však nabízejí i další možnosti zpracování. Kdo nebude litovat času, ani námahy a udělá si šípkovou marmeládu, může z ní uvařit skvělou šípkovou omáčku ke kančí kýtě. Vynikající je také šípkový likér, který se hodí nejen pro domácí ozdravné popíjení, ale také jako dárek, kterým zaručeně potěšíte.

Budeme na něj potřebovat asi kilo očištěných šípků, pomerančovou kůru ze středně velkého plodu, tři deci vody, dva litry vodky, pětatřicet deka cukru a skořici.Rozdrcené šípky naložíme na čtrnáct dní do vodky, necháme vyluhovat, a pak scedíme. Cukr svaříme s vodou a po vychladnutí dolijeme k výluhu. Vše řádně promícháme a rozlijeme do lahví.

Nápoj je dobré nechat ještě jeden až dva měsíce v lahvích odstát.

Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová