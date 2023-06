Popíjení slané vody po ránu je mezi některými lidmi celkem populární. Slibují si od toho zlepšení trávení, pročištění střev, či redukci hmotnosti. Mít doma plnou slánku se ale může hodit i z jiných důvodů. Zatímco v jídle bychom sůl měli spíš omezit, protože přesolené jídlo není zdravé, v domácnosti sůl oceníme při nejrůznějším úklidu.

Slaná voda na lačný žaludek má prý zlepšovat trávení | Foto: Shutterstock

Ranní popíjení slané vody by mohlo mít určité zdravotní výhody, zejména pokud jde o hydrataci – tu slaná voda podpoří tím, že pomáhá udržovat rovnováhu elektrolytů. Elektrolyty jsou iontové částice v těle, které mají kladný nebo záporný elektrický náboj a díky těmto nábojům jsou důležité pro mnoho biochemických a fyziologických funkcí.

Sodík, obsažený v soli, je ve formě kladného iontu zásadní pro udržování rovnováhy tekutin v těle a regulaci krevního tlaku. Hraje také klíčovou roli v přenosu nervových signálů a v kontrakci svalů. Kdy tedy slanou vodu pít, co se stane po jejím vypití a kdo by se jí měl vyhnout?

Jak rozpohybovat střeva

Někteří lidé tvrdí, že pití slané vody ráno může podpořit zažívání a trávení. Výplach slanou vodou se používá k čištění tlustého střeva, léčbě chronické zácpy a prý pomáhá detoxikovat tělo.

Stal se oblíbeným trendem v rámci detoxikačního a hladového programu Master Cleanse, píše se na webu healthline.

Shanka Prakshalana kombinuje pití slané vody a cviky, podporující peristaltiku:

Zdroj: Youtube

Kůra se slanou vodou

Údajná detoxikace, tedy kúra se slanou vodou, spočívá v pití směsi teplé vody a nejodizované soli. Takový nápoj působí projímavě. Obvykle způsobuje urgentní pohyby střev během 30 minut až hodiny po konzumaci, může to ale trvat déle.

Zastánci tohoto procesu věří, že postup pomáhá odstranit toxiny, starý odpadní materiál a parazity, kteří se mohou skrývat uvnitř tlustého střeva.

Slaný litr po ránu



- Neoficiální postup pro užívání terapie slaným nápojem je následující: Rozpusťte dvě čajové lžičky nejodizované mořské soli, jako je například růžová himálajská mořská sůl, v jednom litru teplé vody. Pokud chcete, přidejte citronovou šťávu pro zlepšení chuti. Směs vypijte co nejrychleji na lačný žaludek. Krátce po vypití směsi slané vody byste měli podle webu healthline cítit nutkání na stolici.



- Spláchnutí slanou vodou se obvykle provádí jako první věc ráno, po probuzení. Může se také provádět večer, několik hodin po posledním jídle. Nezáleží na tom, v kterou denní dobu to děláte, musí to být ale na prázdný žaludek.



- Dost praktické je také doporučení, abyste neplánovali vyřizování pochůzek nebo cvičení několik hodin po vypití slané vody. Pravděpodobně budete mít vícenásobné, naléhavé pohyby střev. Neměli byste se tedy odvažovat příliš daleko od toalety.

Vědci nic nepotvrdili

Co na to výzkum? Není pochyb o tom, že ve většině případů je výplach slanou vodou z krátkodobého hlediska účinný při čištění tlustého střeva tím, že způsobuje pohyby střev.

Přesto neexistují žádné vědecké důkazy, že popíjení slané vody detoxikuje tělo nebo odstraňuje takzvané nahromadění odpadu a parazity z trávicího traktu. Lidé o pití slané vody každopádně hodně diskutují, třeba na webu poradte.



S jógou, nebo bez

Studie z roku 2010 v Journal of Alternative and Complementary Medicine ukázala, že střídání pití vlažné slané vody a provádění konkrétních jógových pozic účinně čistí střevo při přípravě na kolonoskopii. Není ale jasné, zda by samotné pití vlažné slané vody mělo stejné výsledky.

Při popíjení slané vody je ale zásadní sůl správně dávkovat. Její příliš velké množství může způsobit nadměrnou zátěž na ledviny a zvýšit riziko vysokého krevního tlaku. Lidé s určitými zdravotními omezeními, jako jsou hypertenze, srdeční onemocnění nebo onemocnění ledvin, by měli před tím, než se do pití slané vody dají, vše konzultovat s lékařem.

Pití slané vody na lačný žaludek může někdy způsobit nevolnost a zvracení.

Sůl podle našich babiček

Iva Hüttnerová ve svém rozhlasovém pořadu Domácí štěstí před časem připomněla, že důležitost soli v domácnosti dobře znaly naše babičky: „V zimě sůl přidávaly do vody, když praly. Prádlo potom při sušení venku nezmrzlo. V létě zase sůl míchaly s petrolejem a touto směsí vypuzovaly mravence.

Sůl také oživí barvy koberců a potahů a můžete ji používat místo prášku na hrnce. Dokonale s ní vyčistíte plechy na pečení. A vůbec je dobré mít sůl vždy po ruce. Kašička ze soli a vody pomáhá při bodnutí hmyzem a při bolení v krku je skvělý obklad ze slané vody, při chrapotu zase inhalování slané horké vody. Sůl je prostě nad zlato, tak si jí važme.“

Sůl je opravdu všestranným domácím pomocníkem. Řadu tipů na její využití přináší iReceptář.

Odstranění zápachu z odpadu: Připravte si půl hrnku soli, přidejte k ní litr horké vody a nalijte do umyvadla. Nechte působit a poté propláchněte vroucí vodou.

Připravte si půl hrnku soli, přidejte k ní litr horké vody a nalijte do umyvadla. Nechte působit a poté propláchněte vroucí vodou. Červené víno na látce: skvrnu co nejrychleji po jejím vzniku posolte a zakápněte citrónem.

skvrnu co nejrychleji po jejím vzniku posolte a zakápněte citrónem. Očista zašlé vázy na květiny: dejte do ní sůl, vodu a nechte přes noc odstát. Většinou pak stačí vázu protřepat a přejet štětkou.

dejte do ní sůl, vodu a nechte přes noc odstát. Většinou pak stačí vázu protřepat a přejet štětkou. Ošetření čerstvého mléka: když do mléka dáte špetku soli, vydrží vám déle.

když do mléka dáte špetku soli, vydrží vám déle. Připálený hrnec od mléka: pokud do hrnce dáte trochu vody, sůl a necháte reagovat asi deset minut, vydrhnutý rendlík nebude ani zapáchat.

pokud do hrnce dáte trochu vody, sůl a necháte reagovat asi deset minut, vydrhnutý rendlík nebude ani zapáchat. Odstranění nečistot ze žehličky: stačí aplikovat na papír trochu soli a přejíždět žehličkou po krystalkách.

stačí aplikovat na papír trochu soli a přejíždět žehličkou po krystalkách. Zašedlé záclony: namočte je přes noc do pěti litrů vody a dvou hrnků soli, budou opět zářit.

namočte je přes noc do pěti litrů vody a dvou hrnků soli, budou opět zářit. Zapáchající boty: dejte do nich přes noc sůl a ráno nebude po zápachu ani stopy.

Sůl jako nástroj mučení

Ve středověku byla sůl někdy používána jako nástroj mučení. Kromě sypání soli do ran se používala i další technika – oběti byly násilím nuceny k požití velkého množství slané vody nebo roztoku soli. Tento proces byl známý jako „vodní mučení“ nebo „mučení solí“.

Bylo to extrémně bolestivé a způsobovalo utrpení.

V domácnostech se kromě kuchyňské soli často objevuje mořská sůl, či himalajská sůlZdroj: Shutterstock

Požití velkého množství slané vody způsobovalo dehydrataci a nerovnováhu tekutin v těle, což vedlo k žíznivosti, pálení v ústech, bolestem v žaludku a nevolnosti. V kombinaci s dalšími formami mučení, jako bylo například svírání, mohlo mučení solí být velmi kruté a nelidské.

Základní fakta o soli



- Kuchyňská sůl je známá jako chlorid sodný (NaCl) a používá se převážně jako koření a dochucovadlo při přípravě jídla.

- Doporučený denní příjem soli se pohybuje kolem pěti gramů, což představuje 2,3 gramu sodíku.

- Existuje mnoho dalších typů solí, které se liší svým chemickým složením a vlastnostmi. Například mořská sůl obsahuje různé minerály a stopové prvky, které jí dodávají charakteristickou chuť. Epsomská sůl je hořčíkovo-síranová sůl, která se často používá ve vodních lázních pro relaxaci svalů.

- Sůl hraje důležitou roli v lidském těle, protože elektrolyty obsažené ve sloučeninách soli pomáhají udržovat rovnováhu tekutin, podporují správnou funkci svalů a nervů a podílejí se na dalších biochemických procesech.

- Přestože je sůl nezbytná pro život, nadměrná konzumace soli může mít negativní vliv na zdraví, zejména na kardiovaskulární systém a ledviny.