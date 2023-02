Pokud se potýkáte s akutní rýmou, zánětem dutin či alergií , je vaše nosní sliznice oteklá, nos ucpaný a spánek s otevřenými ústy pro vás může znamenat jedinou možnost, jak zabezpečit tělu dostatečný příjem kyslíku. Pokud však spíte s otevřenou pusou i bez zřejmých příčin, může to poukazovat na vážnou spánkovou poruchu, ale i ovlivňovat stav vašich zubů a ústní dutiny.

Jak poznáte, že dýcháte v noci ústy

Na to, že v noci spíte s otevřenými ústy, vás často upozorní vaše blízké okolí, především partnerka (či partner), která s vámi sdílí lože. Pokud totiž v noci nedýcháte nosem, ale ústy, velice pravděpodobně budete druhého budit hlasitým chrápáním.

Dalším varovným signálem může být suchost v ústech, kterou po probuzení pozorujete. Někdy jsou ústa včetně hrdla natolik suchá, že můžete mít až pocit, že se dusíte a budete se potřebovat okamžitě napít a sliznice navlhčit. Dalšími příznaky může být bolest v krku, onemocnění dásní, bolesti hlavy, potíže se soustředěním a celkové vyčerpání.

Nebezpečí pro zdraví zubů

Noční dýchání ústy může způsobovat nepříjemné pocity sucha v ústech, ale i vážnější komplikace, které přímo ovlivní stav vašich zubů. Podle studie z roku 2018 může dokonce spánek s otevřenými ústy způsobovat zvýšenou kazivost zubů. Při dýchání ústy se totiž na zubech hromadí více plaku, a také dochází k vyšší koncentraci bakterie Streptococcus mutans, která je přímo spojována s výskytem zubního kazu.

Nejen zuby, ale v ohrožení jsou podle studie i dásně. Při dýchání ústy totiž proudí více vzduchu přes ústní tkáně, které mohou nadměrně vyschnout, což může vést až k zánětu či podráždění dásní.

Studie z října 2016 navíc tvrdí, že dýchání ústy může mít vliv i na to, zda jsou vaše zuby rovné či křivé. Dýchání ústy může způsobovat konkrétně malokluzi, kdy horní a dolní zuby nejsou v jedné ose. K vývoji této deformace dochází už v dětském věku, kdy se kvůli dýchání ústy vyvíjí otevřený skus, zkřížený skus nebo silný předkus.

Zápach z úst

Další nepříjemností, která se spánkem s otevřenými ústy neodmyslitelně souvisí, je ranní zápach z úst. V noci se obecně snižuje produkce slin asi o 90 procent, což způsobuje, že se lépe daří bakteriím, které rozkládají zbytky jídla a ráno ústa více či méně zapáchají. Ranní dech však bývá ještě horší, když spíte s otevřenými ústy, kdy k vysušení ústní dutiny dochází mnohem rychleji.

Pokud však zápach z úst přetrvává i přes den, může se jednat o halitózu neboli chronický zápach z úst, který může být způsoben vážnějšími zdravotními stavy, jak uvádí například web Diente.

Nepříjemné chrápání a apnoe

Nemocnice na Homolce upozorňuje ve svém článku na to, že spánek s otevřenými ústy úzce souvisí i s chrápáním. Nebere ho však jen jako nepříjemný zvuk, který ruší všechny, kteří se v blízkosti chrápajícího člověka snaží usnout.

Lékař Petr Jirák, kterému prošly rukama už tisíce lidí, kteří mají problémy s chrápáním, hovoří v článku i o tom, že „s chrápáním je často spojena i spánková apnoe. To je stav, kdy tělo přestane na chvíli dýchat a snižuje se množství kyslíku v krvi, než klesne natolik, že nás záchranné mechanismy organismu částečně probudí a donutí nás se opět nadechnout. To je pak provázeno velikým chrápnutím.“ Vypadá to sice jako maličkost, ale podle lékaře s sebou nese spánková apnoe i další komplikace.

Vážné zdravotní komplikace

O spánkové apnoe mluví například i American Sleep Apnea Association. Spánková apnoe může být velmi závažnou poruchou spánku, jelikož při ní opakovaně dochází k zástavě dechu, hladina kyslíku klesá a nastupuje panická reakce mozku, který vyšle signál „okamžitě se nadechnout“.

Náhlé a časté noční lapání po dechu může vést až k tomu, že si člověk vypěstuje zvyk spát s otevřenými ústy, aby zabezpečil tělu dostatečný příjem kyslíku. Jeho nedostatek totiž vede k rozvoji závažných zdravotních komplikací, jako je například vysoký tlak, infarkt, srdeční artytmie či neustálá únava a pocit vyčerpání.

Podle webu Mayo clinic může mít dýchání ústy při spánku na svědomí i vychýlená nosní přepážka, která blokuje proudění vzduchu nosem. Jakmile je přepážka vychýlená, může dojít k ucpání jedné nebo obou nosních dírek, což ztěžuje dýchání nosem a vede k dýchání ústy.

Jak uvádí Cedars Sinai, důvodem ucpaného nosu, a tedy nutnosti dýchat ve spánku ústy, může být i benigní či rakovinný nádor v nose či dutinách. V tomto případě však bývají pozorovány další příznaky, mezi které se řadí časté krvácení z nosu, dvojité či rozmazané vidění, ztráta čichu či chuti, potíže s otevřením úst a opakované záněty uší.

Dopad na zdraví už za 10 dnů

Autor knihy „Breath: The New Science of a Lost Art“ James Nestor tvrdí, že si nechal vědci ze Stanfordské univerzity ucpat nosní dírky silikonem a chirurgickou páskou, aby zamezil dýchání nosem a po deset dní dýchal pouze ústy. „Věděl jsem, že výsledky pokusu nebudou dobré, jelikož existuje velice pevný vědecký základ, který poukazuje na škodlivé účinky dýchání ústy od paradontózy po metabolické poruchy,“ řekl po absolvování pokusu pro CNN health Nestor.

Překvapilo ho však, jak rychle experiment působil. Jeho tlak stoupl o 13 bodů, tělo bylo neustále ve stresu, zrychlil se mu tep a pociťoval duševní mlhu. Každou noc chrápal, až se u něj rozvinula obstrukční spánková apnoe a došlo i k poklesu hladiny kyslíku v krvi. To však zdaleka není vše, co je se spánkem s otevřenými ústy spojováno.